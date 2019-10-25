Владимир Вишневский советует хранить вредность

Книжка Владимира Вишневского открывается не самой часто употребляемой в наше время фразой: «Начну с хорошего... другого и не будет». Надо же! Обнадеживает. А полистать дальше - уже веселит. И читать эту книгу можно хоть с начала до конца, хоть задом наперед, хоть с середины. Потому что в ней собраны афоризмы, одностишия и прочие короткие произведения поэта, которые хороши сами по себе, а сюжетом никаким не связаны.

Сам автор прямо с обложки показывает на читателя пальцем - и нет, это не фамильярность. Он вроде как намекает: ну вот теперь и вы присоединились к общероссийскому «клубу» под кодовым названием «Все больше людей нашу тайну хранят». Это одностишие Вишневского стало названием новой книги, вместившей и шуточные стихи, и чуть драматичные зарисовки. Например: «И лишь большое мастерство пилота спасет нас от дальнейшего полета...»

Я попробовала погадать на этой книжке. Открыла наугад, на 127-й странице, решив начать читать с 5-й строки сверху. Вышло вот что: «Я так, не в качестве совета - я просто здесь вас повстречал: не будьте жертвами, ведь это не нравится и палачам...»

Наставительно. Хотя с истинностью не поспоришь, чего уж там. Возьмем на заметку. А кое-что можно - «на карандаш». Вот захотите вы, к примеру, блеснуть остроумием в компании, с которой сто лет не встречались. А тут вам в помощь: «...И в разгар XXI века, Когда жизнь непосильна уму, Как же надо любить человека, Чтобы взять и приехать к нему...»

Или, например, назревает ссора на кухне со второй половинкой. А вы такой - ба-бах! - выдаете: «Храни мне вредность – так уже привычней...».

А она вам:

«Тем, что в женщине разбудишь,

И довольствоваться будешь!»

И всем уже веселей.

Известный поэт, выдумщик одностиший, выпустил новую книгу

Одностишия и четверостишия Владимира Вишневского пляшут по страничками разными шрифтами и наклонами, создавая ощущение полной бесшабашности. Некоторые слова выделены графически - и при прочтении создают новые смыслы, например: «из ВАМПоэзии» или:

«СКРЕПкие духом».

Кстати, в 2012-м на одной из кафедр русского языка была защищена диссертация «о лингвистических особенностях идиостиля Вишневского» (идиостиль - это индивидуальный

авторский стиль поэта или писателя). Сам он в свое время изобрел термин «языкоЗрение» - как будто язык наблюдает за нами, за нашими поступками, за историческими событиями, зрит в корень событий - и фиксирует их, отображая с новыми акцентами:

«Когда спичрайтеры становятся

и.о. национальной совести...»

ИЛИ: «Открымьте для себя волшебный мир!»

Чем не слоган для туркомпании?

Эти короткие емкие фразочки (все они вместе в книге названы «афористикой»), кажется, пришлись очень к месту в нашу эпоху клипового сознания, в эпоху соцсетей и кратких, спешных переписок друг с другом. Многие тоже стали сочинять одностишия, но все-таки Вишневский - из первопроходцев. У него есть право похвалить себя - за то,что его стихами... «лечат:

Да, примешь внутрь - и станет

легче./ Я их и сам люблю за то, что/ Читаешь их – и жить не тошно.