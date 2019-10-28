Папа может!

Об умении слушать и хранить секреты

- Самый действенный способ чему-то действительно научить детей - показывать им это своим примером, - рассказывает Андрей Клеверин (@kleverin_andrey). - И я имею в виду не разовую демонстрацию чего-то. Наши дети гораздо мудрее и наблюдательнее, чем нам кажется. Они мгновенно чувствуют фальшь и неискренность. И если вы сами поступаете вопреки тому, чему хотите научить своих малышей, они будут копировать ваши поступки, а не слова.

Если хотите, чтобы дети научились слушать и слышать, не игнорируйте, когда они сами будут приходить к вам со своими маленькими (по вашему мнению), но очень важными для них вопросами и проблемами. Никогда не обманывайте их доверия: нельзя не выполнять обещания или раскрывать кому-то из других взрослых детские секреты.

О своем детстве

Мои родители достаточно быстро развелись, и большую часть своего осознанного детства я прожил у бабушки с дедушкой в другом городе. А мама с папой приезжали ко мне отдельно друг от друга 2 - 3 раза в год. Бабушка с дедушкой были людьми, прожившими вместе всю жизнь. Что позволило и мне с раннего детства приобщиться к правильным семейным ценностям. А поскольку вместе с нами жила мамина сестра с мужем, у которой появилось трое детей, то и навыки ухода и обращения с детьми я приобрел рано.

Осталось общее впечатление о большой, надежной семье, где все стараются помогать и поддерживать друг друга. Конечно, случались конфликты, но все старались их не затягивать и идти на примирение и компромисс.

КОНКРЕТНО

Обязанности отца

В первый год жизни малышей к классическим папиным занятиям в нашей семье относятся вечернее гулянье с коляской, чтобы у мамы была пара часов времени перевести дух и отдохнуть, и вечернее купание.

С парнями постарше на мне периодический контроль за выполнением уроков. Периодический потому, что мы не стоим над душой у ребят постоянно: с тремя школьниками на это пришлось бы тратить все свободное время. Они делают уроки сами, но всегда помнят, что папа иногда может проверить, все ли сделано. И если окажется, что нет, тогда им придется выполнить еще десяток дополнительных заданий от папы, которые я уже точно проконтролирую. И эта система отлично работает!

А на досуге мы очень любим вместе с ребятами кататься на великах, собирать конструкторы, иногда ходим на рыбалку и, конечно, можем вместе поиграть в компьютерные игры.

Как избежать детских ссор и ревности

С пятью детьми нам пришлось преодолевать подобные проблемы не один раз, и у нас сложилась целая педагогическая система. Кратко опишу ее основные принципы:

- Вовлекайте старшего помогать. Классическая ошибка многих молодых мам: они настолько переживают за грудного малыша, что не подпускают к нему никого. С одной стороны, у мамы ни на что больше не остается времени. С другой - у старших детей, которых жестко одергивают при попытке приблизиться к малышу, возникает неприязнь к этому «недосягаемому существу». А вот нежных чувств не появляется. А между тем проснувшаяся братская/сестринская любовь к младшему братику сама прекрасно вытеснит ревность. Постарайтесь обуздать свою материнскую тревожность и позволяйте старшим детям помогать вам с малышом: поменять памперс, дать выпавшую соску, повезти коляску или просто посидеть рядом и немножко посюсюкать. И, конечно, говорите, как же малышу повезло, что у него такой заботливый братик!

- Выделяйте время для старших. Они могут чувствовать себя брошенными и думают, что виной этому - малыш, ведь до его появления мама была совсем другой. Нужно договориться со старшим, что вы выделяете для него определенное время. Хотя бы полчаса в день. Идеально, если за малышом присмотрит папа (уйдет с ним погулять) или кто-то из родственников. Но если помочь некому, подгадайте момент, когда малыш будет спать и вы сможете спокойно поболтать, поиграть или почитать со старшим. Это поможет вам сохранить связь.

- Разведите во времени серьезные перемены в жизни старшего ребенка и появление младшего. У нас разница в возрасте между четырьмя младшими сыновьями составляет примерно по три года. И каждый раз получалось, что до рождения нового братика ребенок спал в кроватке в нашей спальне. Ну а потом переезжал в детскую к старшим братьям. Этот подход выглядит вполне логично для взрослого человека, но не для ребенка, которого вдруг переселяют. Смена места сна для него - это серьезное изменение. Поэтому мы обычно начинаем готовиться заранее. Рассказываем, что с 2,5 года все дети становятся взрослыми и спят отдельно. Потом приучаем малыша спать в детской минимум за три месяца до рождения младшего брата. Он привыкает к этому и не думает, что кто-то вытеснил его из родительской спальни.

- Справедливо разрешайте конфликты между детьми. Еще один повод для ревности старших детей - привычка родителей быстро решать все споры в пользу младшего. Вспомните, как это обычно бывает? К вам бежит малыш в слезах и рассказывает, как его обидел брат. Преисполненные родительским негодованием, вы обрушиваете свой праведный гнев на старшего ребенка, даже не попытавшись понять, что именно произошло. Младший быстро осознает, что его манипуляции безотказно работают, и начинает этим активно пользоваться. А старший ребенок, которого всегда наказывают и ругают, начинает не только ревновать, но иногда и почти ненавидеть младшего. И эти чувства могут иметь далеко идущие последствия, стать непреодолимой стеной между родными братьями и сестрами на всю жизнь. Пожалуйста, прежде чем принимать какие-то решения, внимательно выслушивайте обоих!

БОЛЬНАЯ ТЕМА

А если ребенок уткнулся в смартфон…

Все очень просто. Его нужно увлечь собственным примером. Ни один ребенок не откажется пойти поиграть в мяч или собрать конструктор, если вместе с ним это будет делать папа или мама. Современные же родители очень любят ворчать: «Опять целый день за компьютером! Иди лучше погуляй. Вот мы в вашем возрасте…», в то время как сами безвылазно сидят в телефоне, планшете или телевизоре. А, как мы уже обсудили, дети верят не словам, а делам. Вот и не торопятся откладывать свои гаджеты. Так что дружно поднимаемся всей семьей и придумываем, куда сходить, как интересно и весело провести время!

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