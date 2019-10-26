2019-10-26T08:41:29+03:00
Спорт

"Это будет долгий день для нас обоих". Тренер Евгении Медведевой ошеломлен ее падением на Гран-При Канады

Брайан Орсер сказал, что фигуристка не получила травм во время своего выступления в короткой программе
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева потерпела неудачу на Гран-При Канады в короткой программе.Евгения Медведева потерпела неудачу на Гран-При Канады в короткой программе.Фото: REUTERS
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Главной неожиданностью для всех стало выступление Евгении Медведевой в короткой программе второго этапа Гран-При по фигурному катанию 2019. Фигуристка допустила падение во время своего проката. Во время выполнения тройного лутца она упала на лед, въехав в борт катка. С трудом поднявшись, она смогла продолжить свое выступление. Однако же ее итоговая оценка была невероятно низкой для Жени - всего 62,89 балла. На ее оценке сказалось выступление. Все недочеты были увидены судьями.

После завершения проката на Медведевой просто не было лица. Она не особо много говорила со своим тренером Брайаном Орсером. А после завершения соревнований отказалась от общения с прессой.

- Она очень расстроена, мы оба ошеломлены — не ожидали такого. Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих, - приводит слова Брайана Орсера ТАСС.

Отметим, что произвольные выступления у женщин на этапе Гран-При в Канаде пройдут в ночь на 27 октября. До лидеров Евгении - 19 баллов. Почти 12 баллов она проиграла Александре Трусовой, которая идет на 3 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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