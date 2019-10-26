«Пыталась завладеть квартирой в Болгарии по поддельным документам»: Наследники «Иванушки» Яковлева пожаловались на его любовницу
Исполнитель хита «Тополиный пух, жара, июль» Олег Яковлев сгорел два года назад от тяжелой формы пневмонии.
После смерти артиста выплыло завещание, согласно которому три квартиры в Москве, квартиру Черногории и апартаменты в Болгарии, а так же банковские счета Яковлев завещал своему другу юности Роману Радову и племяннице Татьяне.
Свою подругу Александру Куцевол в последней воле музыкант не обозначил. Впрочем, дама не спешит покидать стены шикарной квартиры покойного, где только собрание антиквариата тянет на сумму с шестью нулями. Как уже писала «КП», Куцевол заявила в суде, что была тайной женой певца, предъявив правосудию два свидетельства о браке — из крохотного городка Чачак центральной части Сербии и из Белграда.
- Саша пришла к нотариусу оспаривать завещание и претендовать на имущество Олега с выпиской из города Чачак. Подлинность этой бумаги опроверг МИД Сербии и ЗАГС города Чачак, - вспоминает племянница артиста Татьяна Яковлева. - К такому же заключению пришли и представители Басманного и Симоновского судов, единогласно постановив завещание считать действительным, а Куцевол в ее притязаниях отказать. Но на этом Саша не остановилась. Потом она предоставила суду свидетельство о браке, якобы заключенном в Белграде. Примечательно, что дата свадьбы на бумажках одна, но регистрационные номера у этих свидетельствах разные. То есть, следуя логике Саши, получается, что они с Олегом в один день женились в двух разных городах, которые разделяет расстояние в сотни километров.
В документах судебного дела есть бумага от 2014 года с печатями, где Олег пишет, что в браке не состоял никогда.
Если следствие найдет «злой умысел» в действиях Куцевол, то ей может грозить штраф в районе 1 миллиона рублей или тюремное заключение сроком до 10 лет. Ведь она ввела в заблуждение нотариуса, судей и адвокатов, -считает племянница покойного.
Наследство оценили в 200 миллионов
Недвижимость Олега Яковлева риелторы оценивают в 200 миллионов рублей. Проиграв этим летом все суды Москве, девушка «Иванушки» Александра Куцевол попыталась присвоить болгарскую квартиру певца.
- О том, что Саша претендует на квартиру в Болгарии мне сообщил тамошний нотариус, который заведует делами Олега. Так уж получилось, что этот человек в курсе московской истории, где фигурируют 2 бумаги о браке из разных городов (Белград и Чачак), а так же о том что ведутся суды по этому делу. Поэтому он счел своим долгом, заблокировать доступ к квартире Олега, пока данная ситуация полностью не разрешится, - рассказала Татьяна Яковлева.
Однако это не единственное, чем сейчас занята «предприимчивая вдова».
- Сейчас Александра подала апелляцию в Басманный суд. Она хочет оставить за собой право проживать в элитных апартаментах Олега на Дербеневской набережной (площадью около 100 квадратных метров. —Ред.). Ранее она писала заявление в суд, что ей надо оставить эту квартиру, поскольку она хочет сделать там музей. Иск был отклонен. Потом она подала документы о том, что она не гражданская, а официальная супруга. Потом судилась с нотариусом, у которого Олег писал завещание. Потом ставила под сомнение вменяемость моего друга. Нет ничего удивительного в том, что она придумает что-то и сейчас, - рассказывает товарищ покойного Роман Радов.
Устав от выходок Куцевол, родственники покойного написали на нее заявление по статьям 159 (мошенничество) и 327 (подделка документов). Дело сейчас рассматривается в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU