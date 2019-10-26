2019-10-26T12:32:54+03:00
Звезды

«Пыталась завладеть квартирой в Болгарии по поддельным документам»: Наследники «Иванушки» Яковлева пожаловались на его любовницу

По словам племянницы покойного, Александра Куцевол предъявила нотариусу «липовое» свидетельство о браке
Евгения Кириченко
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Свою подругу Александру Куцевол (слева) "иванушка" Олег Яковлев в завещании не обозначилСвою подругу Александру Куцевол (слева) "иванушка" Олег Яковлев в завещании не обозначилФото: Евгения ГУСЕВА
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Исполнитель хита «Тополиный пух, жара, июль» Олег Яковлев сгорел два года назад от тяжелой формы пневмонии.

После смерти артиста выплыло завещание, согласно которому три квартиры в Москве, квартиру Черногории и апартаменты в Болгарии, а так же банковские счета Яковлев завещал своему другу юности Роману Радову и племяннице Татьяне.

Свою подругу Александру Куцевол в последней воле музыкант не обозначил. Впрочем, дама не спешит покидать стены шикарной квартиры покойного, где только собрание антиквариата тянет на сумму с шестью нулями. Как уже писала «КП», Куцевол заявила в суде, что была тайной женой певца, предъявив правосудию два свидетельства о браке — из крохотного городка Чачак центральной части Сербии и из Белграда.

- Саша пришла к нотариусу оспаривать завещание и претендовать на имущество Олега с выпиской из города Чачак. Подлинность этой бумаги опроверг МИД Сербии и ЗАГС города Чачак, - вспоминает племянница артиста Татьяна Яковлева. - К такому же заключению пришли и представители Басманного и Симоновского судов, единогласно постановив завещание считать действительным, а Куцевол в ее притязаниях отказать. Но на этом Саша не остановилась. Потом она предоставила суду свидетельство о браке, якобы заключенном в Белграде. Примечательно, что дата свадьбы на бумажках одна, но регистрационные номера у этих свидетельствах разные. То есть, следуя логике Саши, получается, что они с Олегом в один день женились в двух разных городах, которые разделяет расстояние в сотни километров.

В документах судебного дела есть бумага от 2014 года с печатями, где Олег пишет, что в браке не состоял никогда.

Если следствие найдет «злой умысел» в действиях Куцевол, то ей может грозить штраф в районе 1 миллиона рублей или тюремное заключение сроком до 10 лет. Ведь она ввела в заблуждение нотариуса, судей и адвокатов, -считает племянница покойного.

Наследство оценили в 200 миллионов

Недвижимость Олега Яковлева риелторы оценивают в 200 миллионов рублей. Проиграв этим летом все суды Москве, девушка «Иванушки» Александра Куцевол попыталась присвоить болгарскую квартиру певца.

- О том, что Саша претендует на квартиру в Болгарии мне сообщил тамошний нотариус, который заведует делами Олега. Так уж получилось, что этот человек в курсе московской истории, где фигурируют 2 бумаги о браке из разных городов (Белград и Чачак), а так же о том что ведутся суды по этому делу. Поэтому он счел своим долгом, заблокировать доступ к квартире Олега, пока данная ситуация полностью не разрешится, - рассказала Татьяна Яковлева.

Однако это не единственное, чем сейчас занята «предприимчивая вдова».

- Сейчас Александра подала апелляцию в Басманный суд. Она хочет оставить за собой право проживать в элитных апартаментах Олега на Дербеневской набережной (площадью около 100 квадратных метров. —Ред.). Ранее она писала заявление в суд, что ей надо оставить эту квартиру, поскольку она хочет сделать там музей. Иск был отклонен. Потом она подала документы о том, что она не гражданская, а официальная супруга. Потом судилась с нотариусом, у которого Олег писал завещание. Потом ставила под сомнение вменяемость моего друга. Нет ничего удивительного в том, что она придумает что-то и сейчас, - рассказывает товарищ покойного Роман Радов.

Устав от выходок Куцевол, родственники покойного написали на нее заявление по статьям 159 (мошенничество) и 327 (подделка документов). Дело сейчас рассматривается в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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