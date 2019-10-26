В Германии «мужчина с миграционными корнями» насмерть зарубил жену топором

Сразу предупреждаем: далее следует видео из разряда «18+», не рекомендованное к просмотрю людям с неустойчивой психикой.

Лимбург, федеральная земля Гессен, утро пятницы. 34-летний мужчина из Туниса в людном месте у собственной машины насмерть забивает топором свою лежащую на земле 31-летнюю жену. Перед этим он специально наехал на неё на том же самом автомобиле, так что к моменту атаки с топором беззащитная женщина даже не могла сопротивляться.

Назвать убийцу каким-то «маргиналом из общежития для беженцев» сложно — сообщается, что он родился в Германии и, судя по всему, является потомком мигрантов-тунисцев в первом поколении. У пары осталось двое детей, сейчас с ними работают психологи.

Версии происшествия разнятся. Возможно, как пишут в таких случаях в полицейских рапортах, «убийство произошло на фоне внезапно вспыхнувшей неприязни в состоянии аффекта». Однако, подчёркивают немецкие независимые журналисты, в 34-тысячном Лимбурге имеется три мечети, а 7 октября выходец из Сирии (возможно, джихадист) на угнанном грузовике протаранил автомобили и толпу прохожих у местного ж-д вокзала, ранив около десяти человек. Так что и в нынешнем преступлении нельзя исключать влияния радикальных форм исламизма — тем более, таковые допускают насилие мужа в адрес жены.

Немецкая полиция требует запретить распространение скандального видеоФото: СОЦСЕТИ

Силовики уже задержала убийцу, обнаружив при нём, помимо топора, ещё и «длинный нож». Однако, помимо установления полной картины происшествия, полиция пытается запретить пользователям Сети распространять видео убийства, снятое случайным свидетелем. Угрожая уголовным преследованием — не нужно, мол, разжигать таким шок-контентом ненависть на национальной почве.