2019-10-26T12:01:28+03:00
В мире

В Германии «мужчина с миграционными корнями» насмерть зарубил жену топором

Полиция пытается запретить пользователям соцсетей распространять видеозапись этого преступления
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
34-летний мужчина из Туниса убил свою жену топором на глазах у прохожих34-летний мужчина из Туниса убил свою жену топором на глазах у прохожихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сразу предупреждаем: далее следует видео из разряда «18+», не рекомендованное к просмотрю людям с неустойчивой психикой.

Лимбург, федеральная земля Гессен, утро пятницы. 34-летний мужчина из Туниса в людном месте у собственной машины насмерть забивает топором свою лежащую на земле 31-летнюю жену. Перед этим он специально наехал на неё на том же самом автомобиле, так что к моменту атаки с топором беззащитная женщина даже не могла сопротивляться.

Назвать убийцу каким-то «маргиналом из общежития для беженцев» сложно — сообщается, что он родился в Германии и, судя по всему, является потомком мигрантов-тунисцев в первом поколении. У пары осталось двое детей, сейчас с ними работают психологи.

Версии происшествия разнятся. Возможно, как пишут в таких случаях в полицейских рапортах, «убийство произошло на фоне внезапно вспыхнувшей неприязни в состоянии аффекта». Однако, подчёркивают немецкие независимые журналисты, в 34-тысячном Лимбурге имеется три мечети, а 7 октября выходец из Сирии (возможно, джихадист) на угнанном грузовике протаранил автомобили и толпу прохожих у местного ж-д вокзала, ранив около десяти человек. Так что и в нынешнем преступлении нельзя исключать влияния радикальных форм исламизма — тем более, таковые допускают насилие мужа в адрес жены.

Немецкая полиция требует запретить распространение скандального видео Фото: СОЦСЕТИ

Немецкая полиция требует запретить распространение скандального видеоФото: СОЦСЕТИ

Силовики уже задержала убийцу, обнаружив при нём, помимо топора, ещё и «длинный нож». Однако, помимо установления полной картины происшествия, полиция пытается запретить пользователям Сети распространять видео убийства, снятое случайным свидетелем. Угрожая уголовным преследованием — не нужно, мол, разжигать таким шок-контентом ненависть на национальной почве.

В Германии «мужчина с миграционными корнями» насмерть зарубил жену топором.Полиция пытается запретить пользователям соцсетей распространять видеозапись этого преступления

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Бутина рассказала, о чем ее спрашивали на допросах в ФБР
"Русские не сдаются": Бутина рассказала, что помогало ей оставаться сильной
Захарова опубликовала видео встречи Бутиной с отцом в Москве
Сорос назвал своего фаворита в борьбе за пост президента США
В Португалии родился малыш "без лица"
Microsoft заключила контракт с Пентагоном на $10 млрд
Минобороны России доказало, что США незаконно добывают нефть в Сирии
Освобожденная Бутина заявила, что очень ждет возвращения на родину
Кнопка была лучше: Трампу не понравились новые модели iPhone
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки
Суд США обязал Минюст предоставить Конгрессу доступ к докладу Мюллера
Бразилия отказалась признавать результаты выборов президента Боливии
Китаю и США удалось договориться по ряду торгово-экономических соглашений
Из-за проливных дождей в Японии погибли восемь человек
Ведущий программы «60 минут» выгнал из студии украинского политолога
Минюст США выясняет обстоятельства начала уголовного дела против Бутиной
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
На акцию протеста в столице Чили вышли около миллиона человек
Трамп пригрозил Турции «широкомасштабными санкциями» за удары по курдам в Сирии
Жертвами беспорядков в Ираке стали 40 человек
Захарова предложила Киеву вместо ноты протеста Москве отправить гумпомощь в Донбасс
Освобожденная из американской тюрьмы Бутина вылетела в Москву
США приостановили авиарейсы на Кубу