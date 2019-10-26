Инженеры рассказали, почему нельзя строить небоскребы выше 500 метров

«Сдашь сопромат и можешь жениться», - так говорили у нас на архитектурном факультете. И не только у нас. Сопромат (и друг его термех) - два самых адских и самых сложных предмета технических отделений всех вузов мира. Распределять нагрузки на узлы и рассчитывать усилия в фермах - малоприятное занятие, учитывая, что ферма - это не про игру «Веселый фермер».

И только дураку могло прийти в голову издать книгу по сопромату в популярной обработке для широких масс.

Именно такая странная книга вышла в издательстве «Бомбора». Книга называется "Built" и написала ее Рома Агравал. То, что Рома - женщина, даже не кажется очень удивительным, учитывая тематику фолианта. Там вы найдете профили сечения балок, почитаете о том, как рассчитать нагрузки на фундамент, узнаете, про пределы сжатия и растяжения... И много-много-много всего про особенности сооружения самых знаменитых высоток.

Как ни странно, читать это и впрямь интересно. По крайней мере, в этом нас убедили научные редакторы книги Антон Жирнов и Александра Щурина.

В издательстве "Бомбора" вышла книга Ромы Агравал "Built". Фото: предоставлено пресс-службой издательства "Бомбора"

Что скрывает Эрнст Неизвестный

Митин пойнт - торгово-пешеходный мост "Багратион". Здесь за раскидистыми ветвями "Древа жизни» Эрнста Неизвестного, возле лавчонки, торгующей сотовыми телефонами, скрывается мемориальная доска. За спиной длинноволосого человека, опирающегося на маленький Багратионовский мост - возвышается комплекс из пяти зданий, расположенных полукругом.

«Тхор Борис Иванович», - гласят золотые буквы.

- Именно с этого человека началась история Московских высоток, - говорит Александра Щурина. В начале девяностых Борис Тхор пришел к градоначальнику с проектом создания высотного центра на Пресненской набережной. Согласно идее архитектора, здания должны были располагаться полукругом, а самое высокое, со шпилем, расположенное в центре, конечно должно было носить гордое имя столицы нашей родины. Глядя на нынешнюю реализацию Москвы-Сити, можно понять, что идея Тхора не была воплощена. Каждый хозяин новой высотки старался хоть ненамного, но возвыситься над уже существующими соседями. Здания получились разной высоты, разной стилистики. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но каждый может сравнить то, что получилось с первоначальной задумкой, запечатленной на мемориальной доске.

Мемориальная доска Борису Тхору в "Москва Сити". Фото: предоставлено пресс-службой издательства "Бомбора"

Высотки и тучерезы

"Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой", - пел Вилли Токарев, понятное дело, не про Россию, а про Америку. Потому что в нашей стране небоскребы назвали тучерезами. И первый тучерез появился в Москве в 1905 году. Доходный дом Афремова был настолько высок, что москвичи боялись проезжать мимо на трамвае: шутка ли, целых восемь этажей! Спустя несколько лет его переплюнул десятиэтажный дом Нирнзее. Вид на Москву со смотровой площадки дома и по сей день прекрасен, хотя мало кому удается этот вид посмотреть, ведь выход на площадку осуществляется из окна кабинета главного редактора журнала "Вопросы литературы".

Впрочем, способы как попасть на площадку все же есть.

Лайфхак или как попасть на крышу дома Нирнзее

Журнал "Вопросы литературы", обосновавшийся на девятом этаже знаменитого дома, проводит курсы писательского мастерства "Пишем на крыше". Желающих попасть на курсы и позаниматься всегда - пруд пруди. Причем, как говорят знающие люди, записываются даже совершенно далекие от творчества люди. Так одного мастера сильно удивил честный ответ студента на вопрос, почему он сюда пришел:

- Честно говоря, я не вас послушать, а в окошко посмотреть.

В данном случае пенять студентам сложно, ибо вид из окна того стоит, а других возможностей увидеть Москву с высоты легендарного дома - почти нет.

Вид на Москву со сталинской высотки.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Заколебал ты!

Мы на городской площади в деловом центре «Москва-Сити» на Пресненской набережной. Перед нами - огромный цилиндр-циферблат транспортном-пересадочного узла. Открытие площади приурочено к предстоящему Дню города, но уже сейчас сюда можно попасть, посмотреть и убедиться, что создатели вдохновлялись творчеством Захи Кадид и центром Гейдара Алиева: (сооружение в миниатюре отчетливо просматривается на площади). Ветер гуляет и здесь, а что говорить о верхних этажах высоток. Если приглядеться, можно увидеть, как качаются башни.

- Обычно башни проектируют таким образом, что максимальная амплитуда отклонения достигает не более одной пятисотой их высоты, - говорит Антон Жирнов.

Получается, что самая высокая башня "Федерация", 374 метра в высоту, отклоняется в плохую погоду на 70 см. Рома Агравал сравнивает здания с деревом. Дерево устойчиво благодаря крепкому и гибкому стволу и хорошей корневой системе. Роль ствола в зданиях Москвы-Сити играет стальная сердцевина, которая идет снизу до верху. А корни постройки - прочные сваи, уходящие вглубь.

Первые небоскребы появились в Америке. И это неспроста. Считается, что лучшее основание для строительства небоскребов - это гранитная плита. На такой плите стоит Нью-Йорк, а высотки возводить на ней - одно удовольствие. Уж во всяком случае, дешевле и быстрее, чем у нас. Но Москве-сити тоже повезло. Комплекс зданий появился на месте старых каменоломен: еще до основания Москвы здесь располагалось село Мячково, где добывали известняк которым облицовывали храмы. Но несмотря на мощную поддержку, под каждым небоскребом расположены по полторы тысячи свай - корней.

Высотки в Москве продолжают строиться. Фото: предоставлено пресс-службой издательства "Бомбора"

Спасибо двоечнику из Бангладеша

Башня «Эволюция» - одно из самых необычных зданий на стальном каркасе. Оно причудливо закручено в виде спирали ДНК и является одной из главных достопримечательностей мира, включенных в список 30 высочайших спиралевидных небоскребов мира. А появлению этой башни мы обязаны бангладешскому двоечнику Фазлур Хану.

Он не очень любил учиться, но любил придумывать что-то новое и неожиданное.

Именно Фазлур Хану принадлежит идея вывернуть здание наизнанку, так, чтобы здание удерживала не только стальная сердцевина внутри, но и экзоскелет, расположенный снаружи.

- Представьте себе, что вы спускаетесь с горы на лыжах, - говорит Марина Попова. - Если вы едете без палок - то вас закачает из стороны в сторону и не ровен час - упадете. Но совсем другое дело, когда у вас появляются лыжные палки. Если их расставить пошире - они примут на себя нагрузку вашего тела.

Удивительная особенность Башни - то, что ее внешний каркас абсолютно не закручен, а вот удалось закрутить не несущие особой нагрузки четыре колонны по углам здания.

С современных московских высоток весь город как на ладони. Фото: предоставлено пресс-службой издательства "Бомбора"

Все гости покупают "Меркурий"

Самое яркое здание Москвы-Сити - это Меркурий. Его хорошо знают по характерному золотому цвету. В создании проекта Меркурия участвовал знаменитый архитектор Михаил Посохин, тот самый, придумавший Новый Арбат и легендарные "Дома-книжки".

- В здании "Меркурия" чувствуется зуд девяностых: золото, дорохо, бохато, но - на удивление - красиво, - считает Антон. Подтверждение тому - продажи в музее "Москва-сити". Среди сувениров лавки в музее есть металлические значки, изображающие башни. По словам продавщицы - самый продаваемый значок - это "Меркурий". на втором месте - "Эволюция". А хуже всех дела обстоят у значка "Россия". Его покупают крайне редко.

От лифта зависит все

В деловом комплексе «Империя» мы поднимаемся на 56 этаж. Скоростной лифт летит стремительно, со скоростью 7 м/с. Уши закладывает, пожалела, что не припасла с собой леденцов. Именно лифты ограничивают сегодня высоту зданий.

- Мы не умеем создавать лифты, которые проезжали бы больше 500 м, потому что стальные тросы, на которых они держатся, становятся слишком тяжелыми для эффективной работы оборудования, - пишет Рома Аглавар.

Еще одно препятствие для работы лифта - то самое пресловутое колебание. Лифты ездят по прямым рельсам, но при движении башни лифт смещается и рельсы гнутся, По этой самой причине в некоторых башнях лифты не поднимаются на самый верх. Пассажиру приходится вылезать, проходить несколько этажей и загружаться в новый подъемник.

Самое высокое здание в мире - башня Бурдж-Халиф в Дубае высотой более 800 метров появилась благодаря новых технологиям лифтостроения. Кстати, побывав недавно в Дубае узнала от местного экскурсовода, что Эмираты задумали строительство новой башни аж на триста метров выше Бурдж-Халифа. Как будут решать вопрос с лифтами - до сих пор не знает никто.

Пока наслаждаемся видами музея Москва-Сити, представляющего собой огромный аквариум с обзором 270 градусов, удается услышать интересное.

- Девочки, расскажу, как сэкономить, - заговорщическим шепотом просвещает одна журналистка. - Закажите столик в ресторане на 89 этаже башни "Федерация". В музее билет стоит 700 рублей, а там - сможете за те же 700 рублей и посмотреть, и поесть. Но предупреждаю, берите только кофе и печеное яблоко...

Современные московские небоскребы. Фото: предоставлено пресс-службой издательства "Бомбора"

И это утверждение тоже можно принять за лайфхак.

Кстати, еще один лайфхак, вынесенный из посещения башен - в моменты катаклизмов высотные башни остаются чуть ли не самым безопасным местом в городе. Свидетельство тому- история 509-метровой башни Тайбэй в Тайване. Когда на город обрушился тайфун со скоростью ветра 170км/ч, он повалил все вокруг, а вот самая высокая башня города осталась невредимой. Дело в том, что при строительстве сооружение применили ноу-хау. Между 92 и 87 этажом повесили 600-тонный маятник. Когда башня раскачивается в одну строну - маятник качается в другую и гасит колебания.

Та же история случилась с башней Торре-Майор в Мехико. Когда произошло землетрясение магнитудой 7,6 баллов - люди, находящиеся в башне даже не заметили его. В башне не было маятника, но зато стояла она на специально сооруженной мягкой подушке, гасящей колебания.

Свои особенности укрепления конструкций есть и у наших башен. И хорошо бы никогда не видеть их в действии.