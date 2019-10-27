2019-10-27T19:50:19+03:00
Общество

Глава Минздрава Вероника Скворцова ответит на вопросы Тины Канделаки на Радио «КП»

О главных болевых точках российской медицины в прямом эфире слушайте в понедельник, 28 октября, в 9:00 мск
kp.ru
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Тина Канделаки на радиостанции «Комсомольская правда»Тина Канделаки на радиостанции «Комсомольская правда»Фото: Иван МАКЕЕВ
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Утром в понедельник, 28 октября, министр здравоохранения Вероника Скворцова в гостях у Тины Канделаки в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» расскажет о главных болевых точках российской медицины. Нехватка лекарств, платные операции, несовершенная система ОМС, эпидемия ВИЧ, маленькие зарплаты врачей – ни один вопрос не останется без ответа!

Тина Канделаки приглашает всех в понедельник присоединиться к интересному разговору с главой Минздрава и обещает обсудить с Вероникой Скворцовой – убежденным сторонником здорового образа жизни – множество актуальных проблем: борьбу с курением и алкоголем, введение уроков по формированию ЗОЖ в школах и как выработать привычку заботиться о своем здоровье у всех без исключения граждан России.

Слушайте в понедельник, 28 октября, эфир на частоте 97,2FM в Москве, в одном из наших городов вещания, на нашем сайте, а также в фирменных приложениях для iOs и Android. Кстати, будет также прямая видеотрансляция на нашем канале в YouTube.

Начало интервью в 9 утра по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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