Для исторического рекорда фигуристка Александра Трусова примерила новый образ Дейнерис из "Игры престолов"

В канадском городе Келоуна 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова произвела нстоящий фурор. Она одержала победу, набрав рекордные 166,62 балла в произвольной программе. Никто в истории женского фигурного катания еще не получал столько. Суммарная оценка в 241,02 балла - это тоже новый мировой рекорд в исполнении Александры Трусовой.

Стоит отметить, что начало выступления для Саши получилось не слишком удачным. Она изначально заявила в свой второй прокат четыре прыжка в четыре оборота. Но прямо на первом же она упала на лед, заставив ахнуть всех следивших за ее выступлением. Однако затем собралась и получила 100,20 баллов за технику. Следившая внимательно за прокатом Трусовой фигуристка Елизавета Туктамышева у себя в личном "Инстаграме" была краткой. В коротком видеоролике звучит ее одобрительное слово "Офигеть!". Для сравнения - у занявшей второе место Рики Кихиры только 77,50 балла, у Евгении Медведевой - 73,01.

А вот раньше Александра Трусова выступала в бордовом наряде в произвольной программе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Надо сказать, что после Трусовой на лед вышла ее главная конкурентка в борьбе за первое место - японка Рика Кихира. И молодая россиянка уже за кулисами следила за прокатом соперницы и оценками судей. Узнав зачетные баллы Рики, наша Саша была скромна в своей реакции - только мило улыбнулась и ушла готовиться к церемонии награждения и пресс-конференции.

После соревнований Трусова призналась:

- Обидно, что не получился сегодня сальхов. Мы очень много работаем на тренировках, и я часто падаю с первого прыжка и дальше стараюсь собрать оставшуюся программу. На соревнованиях получилось тоже собрать, - сказала Саша после завершения соревнований.

Что примечательно, болельщики Александры Трусовой подметили одну деталь. В своей произвольной программе она выступает в образе главной героини сериала "Игра Престолов" Дейнерис Таргариен. Но до этого она каталась в платье бордового цвета, а на "Скейт Канада" появилась уже в синем наряде.

ryabenko_olga21 Оба платья собирательны из разных нарядов самой героини,а те ,кто считают ,что бордо не в тему плохо смотрели последнюю часть,в нарядах стали преобладать темные тона синий практически исчез и на темном появился бордо в отделке и мелких деталях ...Саше очень идут оба платья!!Теперь Дейнерис может менять наряд по настроению))#дейнерис #бурерожденная #ryabenko_olga21#eCrystal #ecrystal_ru

Готовившая этот образ дизайнер Ольга Рябенко пояснила эту перемену:

- Оба платья собирательны из разных нарядов самой героини,а те, кто считают, что бордо не в тему, плохо смотрели последнюю часть. В нарядах стали преобладать темные тона. Синий практически исчез и на темном появился бордо в отделке и мелких деталях ...Саше очень идут оба платья!! Теперь Дейнерис может менять наряд по настроению, - написала Рябенко в личном Инстаграме.

Таким вот образом, Трусова может менять цвет своего платья от соревнования к соревнованию. Второй для юной Александры этап Гран-При нынешнего сезона пройдет через пару недель. С 15 по 17 ноября Трусова вместе с Медведевой выступит на "Гран-При России" в Москве.