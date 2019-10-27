2019-10-27T10:18:14+03:00
Спорт

Туктамышева одним словом отреагировала на исторические 100 баллов Трусовой

Воспитанница Алексея Мишина признала превосходство фигуристки из группы Этери Тутберидзе [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Елизавета Туктамышева стала третьей на "Скейт Америка".Елизавета Туктамышева стала третьей на "Скейт Америка".Фото: REUTERS
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100,20 балла фигуристки Александры Трусовой за технику на "Скейт Канада" стали настоящим откровением для всех. Никто раньше на набирал столько в качестве первой оценки в женском фигурном катании. Трусова одержала победу на первом для себя взрослом этапе серии "Гран-При" в Канаде, получив итоговые 166,62 балла за второй прокат. И суммарно за два выступления 241,02 балла. Это - два новых мировых рекорда.

Внимательно за прокатами Трусовой в Канаде следила у себя дома воспитанница Алексея Мишина - фигуристка Елизавета Туктамышева. В "сториз" личного Инстаграма Лиза выложила короткое видео, на котором она говорит всего одну фразу, смотря итог проката ученицы Этери Тутберидзе:

- Офигеть!

А к видео прилагается наложенная подпись "Браво!" с тремя смайликами аплодисментов.

Отметим, что неделю назад Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-При "Скейт Америка". Она стала третьей вслед за Анной Щербаковой, еще одной ученицы Этери Георгиевны, и американкой Брэди Теннелл. Теннелл, к слову, заняла четвертое место на "Скейт Канада".

Второй в этом сезоне этап для Елизаветы пройдет через пару недель - уже в Китае.

Елизавета Туктамышева отреагировала на выступление Александры Трусовой.В произвольной программе 15-летняя фигуристка получила более 100 баллов за технику

ИСТОЧНИК KP.RU

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