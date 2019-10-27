- ...Саша, ты вовремя сделал интервью с Фадеевым. (Валерий Фадеев - новый глава президентского Совета по правам человека. - А.Г.)

- Посмотрели?

- Это очень хорошо... Фадеев человек трезвый. Когда он пришел в «Эксперт» (речь о журнале. - А.Г.),там всякие гадости перестали публиковаться.

- "Крым не вопрос, а Крым ответ". Как у вас все просто и как - точно.

- Тут и Донбасс - ответ. Все стихотворение композиционно построено практически на двух рифмах. Вопрос – ответ.

И дело в том, что там, где русофобская политика Запада видит вопросы, которые Россия прямо-таки должна решать, я вижу ответы на их вопросы. И такой взгляд мне сегодня кажется самым справедливым и честным.

- Я давно уже выучил, что такое в ваших стихах - Горбельцины.

- Это две фамилии в одной.

Юнна Мориц: «Крым - не вопрос, а Крым - ответ на русофобский гитлероз - склероз» 00:00 00:00

- А Гитлероз – это что?

- Это гитлерье, гитлеровский фашизм. Бывает болезнь склероз. Это болезнь. Я подчеркиваю этим… Я ввожу множество неологизмов. Я подчеркиваю этим, что это такая болезнь.

- Тем более, если он русофобский, это уже все. Кранты.

- А когда ненависть к России становится микробом, внедряемым и распространяемым, навязанным, то это - эпидемия.

Мы же говорим - спондилез, склероз, а вот от гитлерья, от гитлеровского фашизма, безусловно, есть гитлероз.

- "...Как русофобский сброс, как русофобщина угроз..."

- Конечно. Причем, я работаю с буквой «о», которая образует пространство звучное, честное, просторное. И где нет двойного дна.

- Это тоже очень важно, да?

- Ведь все, что произошло, стало возможным только потому, что была такая идиотская сделка со стороны этих Горбельциных, которые решили, что можно отречься от своей истории трагической, но победившей гитлерье. Отречься, чтобы войти в западный мир, в Европу, в НАТО, чтобы нас встретили как друзей.

А в результате стало возможным сравнивать нашу страну с гитлеровской Германией, с гитлеровской коалицией. И обращаться с нами как с проигравшими войну Америке и Европе.

Европе, откуда фашизм, собственно, и пришел. Европа – родина гитлеровского фашизма. Это была такая идиотская сделка. И в результате вот этой сделки произошло то, что происходит сегодня.

Абсолютно - все подряд. И санкции Западе, и Украина, которая хочет расцвести за счет санкций, и Зеленский, который бегает и клянчит санкции у Европы, потому что санкции против России очень им необходимы. Все из-за этого.

Из-за чего восстал Донбасс? Из-за того, что Донбасс не захотел принять политику ненависти к России... А кто не согласен Россию ненавидеть, тот враг, сепаратист, ватник, колорад, не знаю, что.

- Согласен. Очень хорошее стихотвотрение.

- Стихотворение - не слабец.

В такие времена в поэзии нужна святая простота. И это стихотворение написано на приеме святой простоты, потому что надо уметь так сделать, чтобы все было прозрачно. Чтобы все было очевидно и бесспорно.

Как для меня абсолютно бесспорно, что направить самолет малайзийский над территорией, где идут военные действия, изменив ему сознательно маршрут, - и есть та вина, из-за которой этот самолет погиб.

Это очевидно. Это каждому очевидно.

- Спасибо вам за такие мудрые стихи!

* * *

Крым – не вопрос, а Крым – ответ

На русофобский гитлероз,

И никаких вопросов нет,

А есть ответ, проливший свет

На русофобщину клевет,

На гитлероз, который врос

В мозги, как русофобский вброс,

Как русофобщина угроз!..

Крым – не вопрос, а Крым – ответ,

Ответ, а не вопрос.

***

И никаких вопросов нет,

А есть единственный ответ

На русофобский гитлероз,

Ответ, который – не вопрос:

Не отрекаться от побед

России!.. Не вдыхать наркоз

Горбельциных, впадая в бред,

Когда пуская под откос

Историю своих побед,

Внесла Россия крупный взнос

В реанимацию, в расцвет,

Где русофобский гитлероз

И русофобщина угроз!..

Донбасс восстал, и он – ответ,

Ответ, а не вопрос.