Инвалиды по зрению написали Всероссийский географический диктант в редакции «Комсомолки»

В воскресенье, 27 октября, в России и за рубежом проводится пятый юбилейный Географический диктант РГО (Российского географического общества). Впервые в этой масштабной просветительской акции приняли участие люди с инвалидностью по зрению. В Москве площадкой для диктанта стала редакция «Комсомольской правды».

- В прошлом году я выступила с предложением, чтобы в диктанте могли участвовать люди с инвалидностью по зрению. И вот - все получилось! - рассказала перед началом диктанта в пресс-центре «КП» певица Диана Гурцкая.

Диана Гурцкая выступила в пресс-центре "КП" перед началом Географического диктанта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Центральной площадкой проведения Географического диктанта для слабовидящих в Москве стала «Комсомольская правда»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Диана Гурцкая приняла участие в Географическом диктантеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сегодня уникальное событие в жизни незрячих людей в России. 234 площадки для них организованы в этом году в России. И мы рады, что центральной площадкой проведения диктанта в Москве стала «Комсомольская правда», - отметила вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова.

Участие инвалидов из Подмосковья обеспечило региональное отделение Фонда соцстраха по Московской области. Помощниками для слабовидящих людей стали ребята из движения «Мосволонтер».

Для инвалидов по зрению в этом году организовали 234 площадки диктанта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощниками для слабовидящих людей стали ребята из движения «Мосволонтер».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Космонавты с МКС поприветствовали тех, решил написать тест по географии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН