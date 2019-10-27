Лунный календарь на ноябрь 2019: фазы Луны, благоприятные дни

1 ноября, пятница

6-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Спокойный и легкий день. Символ дня — вода. Не берите на себя повышенных обязательств и постарайтесь ко всему относиться без переживаний. В этом будет секрет успеха. Неудача? Махните рукой и пусть она поскорее «уплывет» от вас. Сейчас есть шанс понять суть многих вещей и явлений.

Именинники: Дмитрий, Евсей, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс.

2 ноября, суббота

7-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Активный, но весьма нестабильный и переменчивый день, когда слова и обещания не значат ровным счетом ничего. Возможно, вы и сами сегодня окажетесь в роли наобещавшего с три короба. Также будет менять и настроение и решения окружающих.

Именинники: Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина, Зосима, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр.

3 ноября, воскресенье

8-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Противопоказаны шумные вечеринки, активные действия и спонтанные решения. Сейчас вообще лучше ничего не решать. Кроме того, вероятны беспричинные ссоры и конфликты на работе. Постарайтесь проявить гибкость в общении.

Именинники: Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Киприан, Константин, Никандр, Николай, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.

4 ноября, понедельник

9-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Хаотичные действия, желание идти вперед, ощущение потерянного времени — не самые лучшие характеристики дня? Останавливаемся, выдыхаем и пытаемся все разложить по полочкам. Это поможет увидеть ситуации со стороны и выбрать свой правильный путь.

Именинники: Александр, Анна, Антон, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий, Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим, Федор.

5 ноября, вторник

10-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Идеальный день для всех тех дел, что требуют крепкой основы, семейственности, традиций. Ну, например, сейчас хорошо начинать строительство или покупать недвижимость, заключать брак или назначать помолвку. Главное, в этот день сохранить со всеми мирные отношения.

Именинники: Александр, Владимир, Елисей, Емельян, Евфросиния, Игнатий, Максим, Никифор, Николай, Яков.

6 ноября, среда

11-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Особенный день для женщин. Сегодня отличный шанс укрепить свои любовные связи или очаровать «того самого мужчину». Провести день следует с любимым человеком. Хороший момент для романтических свиданий, душевных разговоров, для зачатия.

Приступать к делам стоит лишь в том случае, если вы полностью уверены в своем успехе.

Именинники: Алексей, Афанасий, Георгий, Зосима, Иван, Лаврентий, Николай, Петр.

7 ноября, четверг

12-й лунный день. Растущая Луна в Рыбах.

Сейчас просто необходимо уделить внимание себе любимому. Причем, это касается, как духовного аспекта, так физического. Хорошо обогащаться знаниями, посещать храм, общаться с мудрыми людьми. В тоже время, сейчас очень хороший эффект будут иметь всевозможные «процедуры здоровья» - массажи, омолаживающие манипуляции.

Именинники: Анастасий, Матрона.

8 ноября, пятница

13-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Если необходимо привлечь помощников к своему делу — сейчас тот самый момент. Дела не должны сбавлять обороты, но и перетруждаться тоже не стоит. Можно вносить коррективы в отношения и заключать браки.

Именинники: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.

9 ноября, суббота

14-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Время оглянуться и исправить ошибки. Некоторые астрологические школы считают, что это «день второй попытки».

Сейчас не стоит спешить. Каждое действие должно быть подкреплено весомыми основаниями, не говоря уже о важных решениях.

Хороший день для вступления в брак.

Именинники: Андрей, Валентин, Капитолина, Марк, Нестор, Сергей.

10 ноября, воскресенье

8 ноября, пятница

15-й лунный день. Растущая Луна в Овне.

Ни в коем случае нельзя позволять себе отдых, если ваша цель не достигнута. До нее рукой подать, так что продолжайте штурм.

Будьте бдительны: велика вероятность ввязаться в сомнительное мероприятие и потерять деньги.

Именинники: Анна, Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Неонила, Нестор, Николай, Прасковья, Степан.

11 ноября, понедельник

16-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Наконец-то, можно чуть притормозить и отдышаться. В этот день повышаются «сообразительные способности», так что постарайтесь это использовать и нагружайте свой график задачами, требующими особой логики и усидчивости.

В этот день также хорошо подводить итоги и наводить основательный порядок в жилище.

Именинники: Авраам, Агафья, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Клавдий, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.

12 ноября, вторник

17-й лунный день. Полнолуние в Тельце.

Хоть вторник и не выходной, именно сейчас необходимо уделить особое внимание своим детям — общению, развлечениям. Все это поможет наладить отношения или повысит градус доверия.

День плодородия: он благоприятствует супружеским парам, мечтающим о детях.

Именинники: Александр, Анастасия, Артемий, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Юлиан.

13 ноября, среда

18-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Этот день называют зеркальным: все, что сейчас происходит с нами — это отражение наших помыслов и поступков. Так что, если что-то вызывает недовольство, подумайте, за что вам это. Сейчас хороший шанс проанализировав свою жизнь, выбрать более правильный путь.

Именинники: Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Демьян, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей, Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.

14 ноября, четверг

19-й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах.

Сегодня Вселенная будет будто бы проверять нас: возможны ситуации, в которых придется делать непростой выбор между добром и злом.

В этот день также стоит удвоить внимание и отказаться от потенциально опасных занятий.

Именинники: Агриппина, Адриан, Александр, Давид, Демьян, Денис, Дмитрий, Елизавета, Кузьма, Иван, Петр, Прокоп, Савва, Федор, Фома, Юлиания, Яков.

15 ноября, пятница

20-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Стоит произвести «корректировку на местности» - подвести итоги, понять что получилось, а что нет и наметить новые цели.

Кроме того, сейчас нужно держать под особым контролем свое питание. Не переедайте, не употребляйте жирную пищу и откажитесь от алкоголя.

Именинники: Киприан, Константин, Марк.

16 ноября, суббота

21-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Яркий день, наполненный творческими идеями и необычными решениями. Работая в команде, можно достичь очень неплохих результатов.

А еще в этот день хорошо заниматься различными процедурами, направленными на укрепление здоровья.

Именинники: Александр, Анна, Василий, Викентий, Владимир, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Светлана, Федор, Федот.

17 ноября, воскресенье

22-й лунный день. Убывающая Луна в Раке.

Важно сконцентрироваться, сосредоточиться на одном деле, вот тогда ждет удача. Если же распыляться на множество задач, успех ускользнет.

Идеальный момент для наставнической деятельности.

День благоприятен для дальних путешествий и для походов.

Именинники: Александр, Григорий, Евгения, Иван, Илья, Никандр, Николай, Порфирий, Симон, Степан, Федора.

18 ноября, понедельник

23-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

В водовороте дел постарайтесь сохранять спокойствие и не раздражайтесь, хоть сделать это будет и непросто. Вообще, в этот день не нужно много говорить, пусть за вас говорят ваши дела.

А вот от важных переговоров сейчас необходимо воздержаться.

Именинники: Гавриил, Григорий, Иона, Тимофей, Тихон.

19 ноября, вторник

24-й лунный день. Убывающая Луна во Льве.

Идеальный момент для получения новых знаний, для открытий и путешествий.

Главное, не суетиться и последовательно, без нервов, выполнять все, что задумано.

Хороший день для заключения брачных союзов.

Именинники: Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

20 ноября, среда

24-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Начинаем важные дела. Главное, смело ринуться в новое начинание. Кроме того, сейчас важно не отказывать ближним в помощи. Кстати, день прямо-таки предписывает тяжелую физическую работу или напряженные тренировки.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Дорофей, Евгений, Елизавета, Зосима, Иван, Иларион, Кирилл, Лазарь, Максим, Михаил, Никандр, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.

21 ноября, четверг

25-й лунный день. Убывающая Луна в Деве.

Главное настроение дня — созерцательное. Не нужно принимать решения, вступать в споры и ярко выражать свои эмоции. Наоборот, аккумулируйте в себе прекрасное и доброе. Хорошо в этот день сходить на занятия спортом, йогой, побывать на выставке или в театре.

Именинники: Гавриил, Михаил, Павел.

22 ноября, пятница

26-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

После небольшого отдыха — вновь к высоким целям. Если вы руководитель, стоит пополнить команду новыми свежими силами.

День насыщен соблазнами и искушениями. Соглашаясь на что-то, стоит понимать, какую цену придется за это заплатить.

Именинники: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрона, Нестор, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.

23 ноября, суббота

27-й лунный день. Убывающая Луна в Весах.

Если вы мечтали избавиться от вредных привычек, приступайте к действию немедленно.

А еще сегодня идеальный момент для принятия важных решений и для перемены места работы.

Для судебных разбирательств очень неподходящий день.

Именинники: Александр, Алексей, Анна, Борис, Денис, Георгий, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр, Прокоп, Родион, Серафим.

24 ноября, воскресенье

28-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

День духовного просвещения и роста, общения с мудрыми людьми и получения знаний.

Этот день необходимо наполнить добрыми делами и поступками. Займитесь благотворительностью и уделите внимание старшему поколению.

Именинники: Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Степанида, Федор.

25 ноября, понедельник

29-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

Сложный противоречивый день. «Энергия утекает, как песок сквозь пальцы» - наиболее точное его определение. Поэтому лучше свести активность к минимуму и сконцентрироваться на привычных делах. Будьте готовы к нервозности и перепадам настроения.

Именинники: Александр, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван, Константин, Матвей, Николай, Нил.

26 ноября, вторник

30-й/1-й лунный день. Новолуние в Стрельце.

Противоречивый день. С одной стороны, сегодня вероятны аферы на пути. Сейчас противопоказано знакомство с новыми людьми. С другой — этот день очень подходит для нежного, романтического свидания.

Благоприятно уделить красоте, омолаживающим процедурам, массажу.

Именинники: Антон, Герман, Иван, Никифор.

27 ноября, среда

2-й лунный день. Растущая Луна в Стрельце.

Руководителям благоприятно проводить кадровые перестановки, начинать реформирование подразделений. Запускайте новые проекты и принимайте новых сотрудников.

День хорош для перемен и обновлений во всех сферах жизни.

Именинники: Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий, Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор, Федора, Филипп.

28 ноября, четверг

3-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

В достижении своей цели важно проявить упорство, не бойтесь показаться излишне напористым и надоедливым: судьба испытывает на прочность. В этот день важно больше отдать, нежели взять.

Следует соблюдать режим дня и дозировать физические нагрузки.

Именинники: Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Филипп, Фома.

29 ноября, пятница

4-й лунный день. Растущая Луна в Козероге.

Идеальный момент для расширения своего дела, для «завоевания» новых территорий.

Стоит задуматься о совершенно новом направлении деятельности. Сейчас есть шанс круто изменить свою жизнь.

Именинники: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Пантелеймон, Сергей, Федор.

30 ноября, суббота

5-й лунный день. Растущая Луна в Водолее.

Сложный день, нервозный. Он наименее подходит для общения с людьми. Перебирайте бумаги, наводите порядок. Хорошо делать обновления — начинать ремонт или выходить на новое место работы.

Именинники: Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Лазарь, Михаил, Никон.