Главный невролог Центра им. Пирогова Олег Виноградов: нейропротекторы не спасают от инсульта, а стресс действительно может убить

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Иванович Виноградов - главный невролог Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова, заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии, доктор медицинских наук, президент Общества доказательной неврологии, член Всемирной организации инсульта (World Stroke Organization).

ПОЧЕМУ УДАР НАСТИГАЕТ В РАСЦВЕТЕ СИЛ

Каждый год в мире у 15 миллионов человек развивается инсульт. 5 миллионов больных умирают, еще 5 миллионов остаются инвалидами. При этом инсульты все чаще стали поражать людей молодого и среднего возраста. Такие пугающие данные озвучили эксперты на конференции, которая прошла в преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом (отмечается 29 октября) в Национальном медико-хирургическом центре им. Н.И. Пирогова.

Олег Виноградов - главный невролог Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. ПироговаФото: Личный архив героя публикации

Но у каждого из нас есть шансы максимально снизить риск инсульта - и у себя, и у своих родных. А также - добиваться грамотного лечения и реабилитации. Существуют пять «золотых» мер, которые позволяют действительно эффективно спасать и восстанавливать больных. И в то же время у нас в стране (и не только) далеко не всегда лечение и реабилитация больных инсультом проводятся оптимально. Обо всем этом мы поговорили с главным неврологом НМХЦ им. Пирогова Олегом Виноградовым.

- Ваши коллеги - онкологи, диабетологи и другие врачи говорят, что тяжелых болезней становится больше, потому что люди стали дольше жить. По мере старения организма растет риск «поломок». К инсультам это тоже относится, с одной стороны. Но с другой, растет количество сосудистых катастроф у людей в расцвете сил. Почему?

- Мощнейший фактор риска, особенно для работающих людей молодого и среднего возраста - это стресс. Ненормированный рабочий день, неблагоприятная психологическая атмосфера, частые командировки, перелеты.

ЧЕМ ОПАСЕН СТРЕСС НА САМОМ ДЕЛЕ

- Когда вы нервничаете, надпочечники выбрасывают адреналин, он повышает артериальное давление и усиливает сердцебиение. Сердце начинает колотиться, сосуды сужаются, - поясняет Олег Виноградов. - В древние времена такая реакция помогала человеку быстро бежать, спасаться от опасности или охотиться на диких животных. То есть нервное напряжение сопровождалось активной физнагрузкой, в ходе которой «утилизировались» гормоны стресса. Сейчас же мы продолжаем сидеть на месте и получаем критически опасное повышение нагрузки на наше сердце и сосуды.

СПРАВКА «КП»

Инсульты бывают двух видов:

- Ишемический - когда тромб закупоривает мозговую артерию. Кровь не поступает к участку мозга и он погибает.

- Геморрагический инсульт - вследствие разрыва мозговой артерии. Кровь изливается в мозг, и клетки в зоне кровоизлияния гибнут.

По статистике около 80% инсультов ишемические. И около 20% геморрагические. Последние заканчиваются летальным исходом в течение первого месяца почти у половины пациентов. Успехи в лечении ишемических инсультов намного выше.

- Ситуацию можно сравнить с водопроводной трубой, - продолжает доктор Виноградов. - В одном случае трубу перекрывает, все пересыхает - это ишемический инсульт. В другом случае трубу прорвало, и все залило - это геморрагический инсульт.

ХОЛЕСТЕРИНОВЫЕ БЛЯШКИ: БЕЗОБИДНЫЕ И ОПАСНЫЕ

- Если из-за стресса растет нагрузка на сосуды, может случиться их разрыв, то есть геморрагический инсульт. А ишемический инсульт людям молодого и среднего возраста может грозить? Ведь если у человека еще нет холестериновых бляшек, то не произойдет их отрыва и закупорки сосуда в мозге?

- Зря вы так думаете. Как только ребенок рождается, у него в сосудах уже начинают откладываться липидные (жировые) пятна. Дальше, чем меньше человек занимается спортом, чем больше курит, переедает, набирает лишний вес, тем больше растут холестериновые бляшки. При этом они бывают разные. Есть такие, которые как бы прошиты соединительной тканью. Они плотные и, как правило, не приводят к инсультам. А есть бляшки, богатые жиром, у них очень тоненькая покрышка и под ней жир. При подъеме давления такая нестабильная бляшка надрывается, в этом месте образуется тромб, который и приводит к закупорке мозговой артерии. Это тот самый ишемический инсульт.

- Можно ли определить, как много у тебя холестериновых бляшек и какого они типа?

- Как правило, если у человека повышенный уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой/очень низкой плотности), значит, есть материал для постройки бляшек. Это повышает риск, что среди них будут и нестабильные. Точный ответ дает исследование под названием «дуплексное сканирование брахицефальных артерий» (это обследование входит в бесплатную диспансеризацию у людей из группы риска. - Авт).

Дуплекс показывает, есть ли бляшки. Более того, при дуплексном сканировании специалист УЗИ должен описать бляшку. Если она мягкая, гипоэхогенная, значит, в ней много жира и она нестабильна. То есть выявить это можно. Дальше врач должен оценить другие весомые факторы риска, в первую очередь наличие гипертонии, сахарного диабета, курение, лишний вес, пожилой возраст, наследственность. По итогам оценки назначаются меры для профилактики, то есть защиты от инсульта.

«ВОЛШЕБНЫЕ» ПРЕПАРАТЫ НЕ РАБОТАЮТ

- В российском Интернете, да и в медицинских центрах нередко дают совет принимать нейропротекторы. Якобы это уникальные препараты для защиты клеток мозга и даже восстановления после инсульта.

- В последних американских гайдлайнах, то есть рекомендациях для врачей по лечению инсульта, от 2018 года сказано: ни один из нейропротекторов не доказал своей эффективности у больных ишемическим инсультом. В российской практике, если ты не дал некий «волшебный» препарат для восстановления мозга, то могут сказать, что ты пациента и не лечишь. А это и близко не соответствует действительности.

Единственное, что есть из области доказательной медицины на сегодня - это метаанализ эффективности одного оригинального препарата из группы нейропротективных средств. Пациенты, получавшие его, чаще достигали благоприятного исхода при лечении ишемического инсульта чем те, кто не получал. Но в любом случае этот препарат был лишь одним из компонентов в мозаике лечения и реабилитации больных инсультом.

- Это случайно не антиоксиданты, которые вовсю назначают больным после инсульта в России?

- Что вы! Подтверждений эффективности этой группы препаратов по стандартам доказательной медицины не существует. Я бы никогда не назначил эти средства пациенту.

ПЯТЬ «ЗОЛОТЫХ» МЕР ПОМОЩИ

- Не везде у людей есть доступ к высококвалифицированным экспертам. Вы могли бы описать золотой стандарт лечения инсульта - что доказано наукой, применяется в мире и в ведущих мендцентрах России сегодня? Чтобы родственники пациентов могли хотя бы сравнить.

- Первое, что обязательно применяется при лечении инсульта - базисная терапия. Она направлена на поддержание жизненно-важных функций организма - в зависимости от тех нарушений, к которым привел инсульт: дыхание, уровень артериального давления, пульс и т. д. Второе - методы реканализации (восстановления кровотока) закупоренной артерии. При ишемическом инсульте это тромболизис (растворение тромба) и тромбоэмболэктомия (то есть удаление тромба). Третье - профилактика и лечение осложнений: отека головного мозга, судорожного синдрома, флеботромбозов у обездвиженных пациентов (образование тромбов в венах ног) и др. Четвертое - ранняя вторичная профилактика, то есть сразу же нужно начинать принимать меры для защиты от повторного инсульта. И пятое - ранняя реабилиатация. Это пять основных направлений. И только тогда, когда приняты все эти меры, мы вправе сказать, что действительно лечим инсульт. Если ты не все отработал, поставил очередную «волшебную» капельницу и говоришь, что пациент лечится - это ложь.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ

- У вас есть данные, насколько часто в нашей стране лечат инсульт адекватно и как часто отделываются «волшебной капельницей»?

- Могу сказать, что с открытием специальных сосудистых центров для борьбы с инсультами («сосудистая программа» была запущена в 2008 г. - Авт.) ситуация стала значительно лучше. Но есть еще многое, что нужно менять и совершенствовать. Для этого мы создали Общество доказательной неврологии и ведем работу, в том числе, над созданием протоколов и клинических рекомендаций, чтобы в любой точке страны врачи и пациенты могли рассчитывать на адекватное и одинаково эффективное лечение. А пока можно посмотреть все протоколы, схемы и алгоритмы для тех или иных ситуаций на сайте Общества. Ориентироваться на эти данные могут как лечащие врачи, так и родственники пациентов.

ВАЖНО

Если у пациента есть подозрения, сомнения в соблюдении правил лечения, то больной или его законный представитель может обратиться за проведением экспертизы качества оказываемой медпомощи к страховому представителю по ОМС. То есть к специалисту страховой медицинской компании, выдавшей пациенту полис ОМС.

В ТЕМУ

Про хроническую ишемию мозга и ТИА

- Наши читатели рассказывают, что им или родственникам старшего возраста в медкартах пишут: «хроническая ишемия головного мозга». И поясняют: мол, это возрастное, ничего не поделаешь. Что это за диагноз и можно ли лечить такое состояние?

- Это равноценно диагнозу «вегето-сосудистая дистония» (в международной классификации болезней ВСД нет. - Авт.). То есть ни о чем. Обычно так пишут, когда не могут поставить точный диагноз или не хотят заниматься углубленными обследованиями. За такой строчкой в медкарте на самом деле могут стоять и вероятная сосудистая деменция, и умеренные когнитивные расстройства, и атеросклероз сосудов головного мозга. В США и Европе «хроническая ишемия головного мозга» пациенту не напишут. У нас же постановка такого диагноза опасна тем, что человек из-за недообследования и невыяснения реальной причины нарушений не получит необходимое лечение.

- Что делать пациенту, если ставят такой диагноз?

- Нужно добиваться полноценного обследования. И выяснить реальную причину проблем...

От редакции: в таких случаях вы можете обращаться за помощью для организации полноценного обследования к своему страховому представителю по ОМС.

- Олег Иванович, а когда пациентам ставят диагноз ТИА (транзиторная ишемическая атака) - насколько это опасно и что нужно предпринимать?

- У транзиторной ишемической атаки абсолютно такая же природа, как у ишемического инсульта. Речь идет о закупорке сосуда в головном мозге, но при ТИА организм сам растворяет тромб. Кровоснабжение восстанавливается, и участок головного мозга, временно отключенный от кровотока, не успевает умереть. Поэтому опасные симптомы - слабость в руке или ноге на одной стороне тела, онемение лица и руки, нарушение речи и т.д. - при ТИА проходят в срок не более суток после появления.

Если симптомы сохраняются дольше и(или) компьютерная томография показывает, что есть зона некроза (отмирание участка мозга), то даже при отсутствии симптомов ставится диагноз «инсульт».

Запомните главное: поскольку и у ТИА, и у инсульта одинаковые причины, то в обоих случаях обязательно должны назначаться препараты для профилактики повторного инсульта. Золотой международный стандарт для вторичной профилактики инсультов включает обязательное назначение трех групп препаратов (если отсутствуют противопоказания): антитромботических средств (против образования тромбов), антигипертензивных (для нормализации артериального давления) и статинов (для снижения уровня холестерина).

БУДЬ В КУРСЕ

Международный стандарт определения симптомов инсульта

Самая современная методика, которая используется сейчас во всем мире, определяется формулой BE FAST (дословно - «действуй быстро», англ.). Это расшифровывается как:

- Равновесие (Balance): устойчиво ли человек стоит на ногах?

- Глаза (Eyes): нет ли внезапной потери зрения на один или оба глаза?

- Лицо (Face): не появилось ли в лице что-то необычное, например, асимметрия?

- Руки (Arms): не появилась ли слабость в руке, из-за которой она висит, как плеть?

- Речь (Speech): возникли ли проблемы с речью?

- Время (Time): не теряя времени, вызывайте службу экстренной медицинской помощи. В идеале медпомощь должна быть оказана в течение первых 90 минут после появления опасных симптомов.

КСТАТИ

Студенты-спортсмены бегового клуба медуниверситета им.Пирогова провели забег в 150 км, приуроченный ко Дню борьбы с инсультом.

- С помощью этого забега мы хотели привлечь внимание людей к инсульту. Это общемировая проблема, ни один человек не застрахован от сосудистой катастрофы. Хорошей профилактикой инсульта является здоровый образ жизни и занятия спортом. Именно поэтому наша эстафета проходила под лозунгом: «Бежим против инсульта!», — рассказал куратор бегового клуба Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Илья Тюрин.