2019-10-28T01:09:02+03:00
Звезды

«Как вы позволили жене сняться в подобном?»: Гарик Харламов впервые прокомментировал постельную сцену Кристины Асмус

Резидент «Камеди Клаб» рассказал, что он чувствовал, когда смотрел фильм «Текст»
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Гарик впервые рассказал, что он думает о постельной сцене Кристины. Фото: Инстаграм.Гарик впервые рассказал, что он думает о постельной сцене Кристины. Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко вышел на экраны 14 октября и сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена главных героев. В экранизации романа Дмитрия Глуховского снялись 31-летняя Кристина Асмус и 28-летний Иван Янковский. Актеры настолько убедительно сыграли любовников, что зрители невольно задаются вопросом: как все происходящее на экране воспринял муж Кристины Гарик Харламов? Тем более, что сама Асмус признавалась: она впервые обнажилась на экране и снялась в эротической сцене.

До сих пор Гарик хранил молчание, но видимо, вопросов от поклонников накопилось так много, что шоумен решил ответить на все разом.

- Гарик, вы видели сцену секса ? Как вы позволили жене снятся в подобном ? Вашу жену @&#% на всю страну, а вы спокойны? Это наиболее ласковые вопросы, – написал Харламов в Инстаграме. - Есть и пожёстче, конечно. Собираю коллекцию для выставки потом. Так как фильм называется «Текст», отвечу текстом. Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем.

38-летний шоумен откровенно рассказал, почему он позволил свое жене оголиться перед камерой. Хотя, судя по некоторым репликам Гарика, происходящее все-таки дается ему нелегко.

- Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль, - написал Гарик. - Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что ? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса « Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!» или «Что думал муж Шерон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил «совокупляться» весь фильм с Майклом Дугласом». Или как Бред Питт позволял это делать Джоли в ряде картин? Как это позволяли делать Монике Белуччи ? Эмилии Кларк? Тут можно бесконечно перечислять. Это КИНО! В фильме «Текст» нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная. Фильм «Текст» очень хорошая работа. Что я думаю о моей жене ? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актёрская задача и она была исполнена блистательно! Поздравляю режиссёра Клима Шипенко и весь актерский состав. Это очень круто! Все это я писал, как зритель! Теперь пишу, как муж: Элоян, Шипенко и Янковский - вам …!

Шоумен признался: он очень гордится женой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шоумен признался: он очень гордится женой.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Одной из первых на эмоциональный пост Гарика отреагировала Кристина Асмус:

- Я люблю тебя! – просто написала супруга Харламова.

В комментариях к посту Гарика поддержали другие резиденты «Камеди клаб» Александр Ревва и Семен Слепаков. А актер Гоша Куценко разразился шутливой речью, решив поддержать приятеля довольно своеобразно:

- Гарик! Я горжусь тобой! Мы актеры ! Давай снимем сцену гомосекса! На грани! На всю страну! – предложил Куценко.

Ранее Кристина признавалась, что съемки в постельной сцене дались ей не без труда – ведь она знала, что фильм будет смотреть ее муж. И хотя с партнером Иваном Янковским ее уже давно связывает совместная работа (они играют мужа и жену в постановке «Утиная охота» в театре Ермоловой), обнажаться друг перед другом им еще не приходилось. Иван Янковский рассказывал, что сниматься в эротической сцене им пришлось несколько раз.

- Я помню тот момент, когда мы сняли дубль и позвали Клима. Он говорит: «Ну, неплохо, давайте еще раз». Мы второй раз снимаем. Он такой: «Неплохо, хорошо, но давайте еще раз. И так было пять дублей», - вспоминал Янковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На выборах президента Аргентины лидирует оппозиционер Фернандес
Израиль ускорил процедуру рассмотрения просьб россиян об убежище
Во Франции среди замороженных цыплят в авторефрижераторе нашли восемь беженцев
На Украине потребовали отменить закон о декоммунизации
Эво Моралес предупредил народ Боливии, что в стране готовится госпереворот
Российские дипломаты проверяют наличие граждан РФ среди раненных при стрельбе в Техасе
Зеленский опубликовал в соцсетях видео разговора с националистами в Золотом
В администрации Трампа заявили, что США не считают Россию союзником
В офисе Зеленского заявили, что незаконное оружие националистов вывезено из Золотого
Поклонская рассказала про настоящих врагов Украины
Бойцы курдских отрядов рассказали, что вместе с военными США ликвидировали еще одного террориста в Сирии
Беспилотный космоплан США обновил свой рекорд пребывания на околоземной орбите
В Сети появились фото Трампа, наблюдающего за ликвидацией аль-Багдади
В Кремле призвали ориентироваться на позицию Минобороны по сообщениям о ликвидации главаря ИГ*
В Минобороны усомнились в реальности проведения операции по устранению аль-Багдади
В Калифорнии объявили об эвакуации 180 тысяч жителей из-за сильных пожаров