«Как вы позволили жене сняться в подобном?»: Гарик Харламов впервые прокомментировал постельную сцену Кристины Асмус

Фильм «Текст» режиссера Клима Шипенко вышел на экраны 14 октября и сразу же спровоцировал скандал: одним из самых обсуждаемых эпизодов картины стала постельная сцена главных героев. В экранизации романа Дмитрия Глуховского снялись 31-летняя Кристина Асмус и 28-летний Иван Янковский. Актеры настолько убедительно сыграли любовников, что зрители невольно задаются вопросом: как все происходящее на экране воспринял муж Кристины Гарик Харламов? Тем более, что сама Асмус признавалась: она впервые обнажилась на экране и снялась в эротической сцене.

До сих пор Гарик хранил молчание, но видимо, вопросов от поклонников накопилось так много, что шоумен решил ответить на все разом.

- Гарик, вы видели сцену секса ? Как вы позволили жене снятся в подобном ? Вашу жену @&#% на всю страну, а вы спокойны? Это наиболее ласковые вопросы, – написал Харламов в Инстаграме. - Есть и пожёстче, конечно. Собираю коллекцию для выставки потом. Так как фильм называется «Текст», отвечу текстом. Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем.

38-летний шоумен откровенно рассказал, почему он позволил свое жене оголиться перед камерой. Хотя, судя по некоторым репликам Гарика, происходящее все-таки дается ему нелегко.

- Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль, - написал Гарик. - Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что ? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса « Что они себе позволяют? Они же не муж и жена!» или «Что думал муж Шерон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил «совокупляться» весь фильм с Майклом Дугласом». Или как Бред Питт позволял это делать Джоли в ряде картин? Как это позволяли делать Монике Белуччи ? Эмилии Кларк? Тут можно бесконечно перечислять. Это КИНО! В фильме «Текст» нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная. Фильм «Текст» очень хорошая работа. Что я думаю о моей жене ? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актёрская задача и она была исполнена блистательно! Поздравляю режиссёра Клима Шипенко и весь актерский состав. Это очень круто! Все это я писал, как зритель! Теперь пишу, как муж: Элоян, Шипенко и Янковский - вам …!

Шоумен признался: он очень гордится женой.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Одной из первых на эмоциональный пост Гарика отреагировала Кристина Асмус:

- Я люблю тебя! – просто написала супруга Харламова.

В комментариях к посту Гарика поддержали другие резиденты «Камеди клаб» Александр Ревва и Семен Слепаков. А актер Гоша Куценко разразился шутливой речью, решив поддержать приятеля довольно своеобразно:

- Гарик! Я горжусь тобой! Мы актеры ! Давай снимем сцену гомосекса! На грани! На всю страну! – предложил Куценко.

Ранее Кристина признавалась, что съемки в постельной сцене дались ей не без труда – ведь она знала, что фильм будет смотреть ее муж. И хотя с партнером Иваном Янковским ее уже давно связывает совместная работа (они играют мужа и жену в постановке «Утиная охота» в театре Ермоловой), обнажаться друг перед другом им еще не приходилось. Иван Янковский рассказывал, что сниматься в эротической сцене им пришлось несколько раз.

- Я помню тот момент, когда мы сняли дубль и позвали Клима. Он говорит: «Ну, неплохо, давайте еще раз». Мы второй раз снимаем. Он такой: «Неплохо, хорошо, но давайте еще раз. И так было пять дублей», - вспоминал Янковский.