Звездные бабушки - "зажигалки": Как молоды мы были, как с внуками тусили

Знакомый образ бабушки в очках, которая, сидя в уютном кресле, вяжет внучку носки, разрушают российские звезды. В то время как некоторые из них рожают детей после сорока лет, другие в том же возрасте уже обзаводятся внуками.

Глядя на моложавого, подтянутого Федора Бондарчука и его стройную, ухоженную экс-супругу Светлану, в голову не придет назвать их дедом и бабушкой. А они ими являются без малого уже семь лет (им было тогда 45 и 44 года соответственно). В декабре 2012 года родилась их старшая внучка Маргарита, а через полтора года - Вера. Вера и Рита - дети Сергея Бондарчука (сын Федора и Светланы)и его жены Таты. Увы, Сергей с Татой, как и Федор со Светланой, уже разошлись, что не мешает им вместе заботиться о своих очаровательных девочках.

Светлана Бондарчук - своим внучкам Вере и Рите: «Если назовете меня бабушкой, оставлю без сладкого». Фото: instagram.com/a030aa

Три года назад актриса Лидия Вележева, которой тогда было 49 лет, и ее супруг и коллега Алексей Гуськов стали бабушкой и дедушкой. У их сына Владимира родилась дочка, которую назвали Стефанией. Для Лидии это первая внучка. У Алексея Геннадьевича, который старше жены на 8 лет, есть еще внучка Лиза от его дочери Натальи от первого брака.

Актриса и телеведущая Мария Шукшина впервые стала бабушкой в 45 лет. Семь лет назад ей подарила внука Вячеслава ее дочь Анна. В прошлом году у Марии появился еще один внук - Марк Макарович Касаткин. Его родила Фрейя Зильбер, подруга старшего сына Марии Макара.

Муза режиссера Эмиля Лотяну, актриса Светлана Тома («Табор уходит в небо», «Мой ласковый и нежный зверь»), стала бабушкой в 44 года. Ее внучке, актрисе Марии Будриной, уже 27 лет. Не исключено, что моложавая и энергичная Светлана Андреевна скоро станет прабабушкой. Интересно, что молодой бабушкой является и другая любимая женщина Эмиля Лотяну - актриса Галина Беляева. У ее сына Эмиля Эмильевича Лотяну двое детей-подростков, Мария и Кристиан.

47-летняя актриса Мария Аронова уже четыре года как бабушка. Фото: instagram.com/mariaaronova_official

Одной из самых молодых бабушек российского шоу-бизнеса в свое время была Алла Пугачева. Ее первый внук Никита Пресняков родился, когда Алле Борисовне было только 42 года (ее дочь Кристина Орбакайте стала мамой в 19 лет). В документальном фильме об Алле Пугачевой Никита Пресняков говорил, что с самого раннего детства для него бабушка была солнечным лучиком, который приносит в дом энергетику. Со временем Алла Борисовна стала лучиком не только для Никиты, но и для второго внука - Дени Байсарова, и для внучки Клавдии Земцовой. И кто знает, может, с учетом того, что Никита женился два года назад, Примадонне суждено стать прабабушкой еще до того, как ее младшие дети Лиза и Гарри пойдут в школу. К слову, бабушкой Аллу Борисовну никто не называет. В жизни внуки обращаются к ней по имени - то Алла, то Аллуся.

Алла Пугачева с шестилетними детьми Гарри и Лизой, 7-летней внучкой Клавдией Земцовой (справа) и старшей дочерью, 48-летней Кристиной Орбакайте. Фото: instagram.com

КТО ЕЩЕ

Актриса театра «Современник» Алена Бабенко обзавелась статусом бабушки в 43 года, когда у ее сына Никиты и невестки Саломеи в 2015 году родился сын Теодор (кстати, первоначально планировалось назвать малыша более скромным именем Иван).

Актриса театра «Современник» Алена Бабенко обзавелась статусом бабушки в 43 года. Фото: instagram.com/alena_babenko_official

Татьяна Лютаева стала бабушкой в 49 лет. И недавно поздравляла своего внука Федора с первым юбилеем - 5 лет. Говорит, что он - копия бывшего мужа Олегаса Дитковскиса.

Татьяна Лютаева стала бабушкой в 49 лет. Фото: instagram.com/tanialyutaeva

47-летняя актриса Мария Аронова уже четыре года как бабушка. У ее сына Владислава Гандрабуры (вместе с мамой он работает в Театре им. Евг. Вахтангова) в 2015 году родилась дочь Антонина.