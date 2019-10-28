2019-10-28T02:05:54+03:00
Экономика

Игорь Сечин: США применяют политику угроз и шантажа

Глава «Роснефти» рассказал о расстановке сил на мировом рынке, выступив на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне
Ксения БОГДАНОВА
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На Евразийском экономическом форуме Игорь Сечин рассказал об ограничениях и санкциях, с которыми приходится сталкиваться России. Фото: Алексей Витвицкий/РИА НовостиНа Евразийском экономическом форуме Игорь Сечин рассказал об ограничениях и санкциях, с которыми приходится сталкиваться России. Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Игорь Сечин назвал политику США серьезным препятствием на пути устойчивого развития мировой экономики и энергетики. Глава «Роснефти» выступил с докладом на XII Евразийском экономическом форуме в Вероне. Сечин дал свою оценку расстановке сил на глобальном экономическом рынке, отметив, что его участники сильно недооценивают риски нестабильности в мире.

- Если на предыдущих форумах в Вероне мы говорили о том, что на мировом рынке нефти действует три регулятора: Россия, Саудовская Аравия и США, то сегодня на рынке остался только один регулятор - США, и это нужно воспринимать как данность, - считает Сечин.

По мнению главы «Роснефти», у остальных игроков на рынке нет другого выхода, кроме как отстаивать свою позицию в конкуренции со Штатами и выстраивать работу в тех условиях, которые сложились сегодня.

Главный интерес Америки - продвигать собственную нефть на мировом рынке: американская сланцевая добыча демонстрирует устойчивый рост - на 40% с 2017 года. США расширяет географию поставок: нефть у американцев покупает более 40 стран. Четверть поставок в январе - июле 2019 года пришлась на долю Европы. Америка диктует остальному миру свои правила, используя самый широкий арсенал средств и прежде всего тарифные барьеры и санкционные ограничения. По словам Игоря Сечина, «американцы используют политику угроз и шантажа».

- Увеличение доли американской нефти на глобальном рынке зачастую достигается не столько экономическими, сколько политическими методами - вытеснением ключевых игроков и навязыванием своей продукции, - подчеркнул глава «Роснефти».

Игорь Сечин напомнил, что под санкциями США находится около трети мировой добычи нефти - это Иран, Венесуэла, Россия. Стратегия США негативно влияет на развитие мировой экономики.

- Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трех шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США с Китаем, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти, - рассказал Игорь Сечин.

Несмотря на все попытки США блокировать Россию на мировом рынке с помощью санкций, наша страна остается крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и Азию. Поставки нефти и нефтепродуктов из России в ЕС за последние четыре года увеличились на 7%.

- Россия была и остается крупнейшим и самым надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и имеет все рыночные возможности сохранить этот статус, - подчеркнул Игорь Сечин.

ПРОГНОЗ

«Спрос на нефть только вырастет»

Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина КОСАРЕВА:

- Как ожидается, спрос на нефть на мировом рынке вырастет в ближайшие годы на 10%. Необходимо обеспечивать этот спрос, и Россия является одним из ведущих поставщиков энергоносителей не только в Европу, но и в страны АТР. «Роснефть» успешно развивает сотрудничество с европейцами - это мы и видим на примере совместной работы с итальянцами и, конечно же, с Азией. При этом на фоне падения сланцевой добычи именно российским компаниям нужно искать новые возможности для увеличения добычи. В том числе в области развития проектов с трудноизвлекаемой нефтью.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Мы успешно развиваемся, несмотря на санкции»

Доктор экономических наук Никита КРИЧЕВСКИЙ:

- Америка занимается продвижением своих интересов с использованием всех возможных способов. Основной инструмент в ее политике - это санкционное давление на страны, обладающие наибольшими запасами нефти: Венесуэлу, Иран и Россию. Давление на Россию, в частности, под предлогом присоединения Крыма и конфликта в Донецке - Луганске, Америка использует как повод.

Мы успешно развиваемся в том числе и в нефтяной отрасли, несмотря на санкционное давление. Открываем для себя новые рынки сбыта и новые возможности. В качестве примера - второй по значению НПЗ в Индии, поставки в Китай и страны Юго-Восточной Азии, тесные контакты со странами Африки. По факту оказывается, что санкции имеют значение только для тех стран, которые их ввели. А Россия как проводила политику своего присутствия в различных регионах мира в нефтегазовой сфере, так этим и занимается.

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