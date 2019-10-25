2019-10-25T08:32:09+03:00
В мире

В Нью-Йорке арестовали кандидата в члены Конгресса

Мелисса Марк-Виверито сорвала церемонию открытия музейной выставки
Алексей ОСИПОВ
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Мелисса Марк-Виверито. Фото – MMVForTheBronxМелисса Марк-Виверито. Фото – MMVForTheBronx
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Кандидат на пост конгрессмена от штата Нью-Йорк Мелисса Марк-Виверито была арестована, когда вместе со своими сторонниками пыталась сорвать открытие очередной выставки в нью-йоркском Музее современного искусства (MoMA).

Протест политика вызвал тот факт, что попечителем MoMA является Стивен Тананбаум, один из самых известных в США финансистов, основатель и руководитель фонда Goldentree Asset Management.

Марк-Виверито требует лишить Тананбаума должности, поскольку, по ее мнению, именно он причастен к долговому кризису, в который оказалось ввергнуто Пуэрто-Рико – территория, находящаяся под управлением США. Goldentree Asset Management владеет значительным объемом долговых обязательств пуэрто-риканских госкорпораций, а также компании-основного поставщика электроэнергии на этот остров, являясь таким образом одним из основных кредиторов Пуэрто-Рико.

Спустя несколько часов Марк-Виверито была отпущена на свободу без предъявления обвинений.

Мелисса Марк-Виверито в прошлом являлась спикером горсовета Нью-Йорка. Она стала первой пуэрториканкой и первой латиноамериканкой, занявшей столь высокую должность в политическом истеблишменте Города Большого Яблока. В настоящий момент она борется за место в Конгрессе США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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