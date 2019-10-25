Химию - в новую жизнь

Лаборант-химик – не просто человек с пробирками, а серьезная и сложная профессия: изучить вещество, определить его состав, выбрать оптимальные приборы и методы для анализа… Отличное знание элементов таблицы Менделеева, а также – в достаточных объемах – формул и соединений - вот, что необходимо людям этой профессии. Ей и будут обучать в Архангельске жителей старшего возраста. Причем, бесплатно и в удобное для студентов старшего возраста время. Программа обучения граждан 50+ по стандартам WorldSkills проводится по всей стране при непосредственном участии Министерства труда.

Работа лаборанта химического анализа - основа качества продукции во многих отраслях промышленности, говорят педагоги Северного (Арктического) федерального университет имени М.В. Ломоносова. Специалисты должны уметь действовать логически и систематически. Сейчас все больший интерес проявляется к экологическим проблемам, контролем за загрязнением окружающей среды. Это тоже стимулирует спрос на исследования и разработки.

Работа для выпускников найдется всегда. Химики трудятся в лабораториях отделов контроля качества, в исследовательских и экологических отделах, на предприятиях химической, нефтехимической и фармацевтической промышленности.

В САФУ им. Ломоносова нужные знания дадут в рамках программы профессионального обучения, разработанной в соответствии с международными стандартами WorldSkills.

- Пройти обучение могут те, кому до пенсии осталось 5 и менее лет: в этом году это мужчины 1959-1963 годов рождения и женщины 1964-1968, - рассказывает начальник управления дополнительного образования вуза Анастасия Зайцевская. – Группа начнет заниматься 21 октября, занятия продлятся до конца ноября.

Учащиеся старшего возраста могут либо повысить свою квалификацию (в этом случае обучение займет меньше времени), либо получить новую профессию.

В конце обучения выпускники сдадут практический экзамен. По его итогам слушателям выдадут документ о квалификации и скиллс-паспорт-Это международный сертификат профессиональных умений, . Для российских работодателей этот документ новый, но уже отлично себя зарекомендовавший - спросите в любом отделе кадров.

К СВЕДЕНИЮ

Компетенция «Лабораторный химический анализ» включает в себя знания по природным и промышленным материалам; лекарственным средствам (Российская, Европейская и Американская фармакопеи); оборудованию и приборам, а также нормативной и технической документации.

Подробную информацию по обучению в САФУ им. Ломоносова можно по тел.: (8182) 21-61-86, +7 921-486-84-50 или по эл. Почте: a.zaitsevskaya@narfu.ru.

Зарегистрироваться можно на сайте 50plus.worldskills.ru/. Всего в стране доступно 122 компетенции для обучения. Чтобы оставить заявку, заполните информацию о себе и введите контактные данные, по которым будет проходить проверка прав на прохождение программы.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».