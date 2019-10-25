Мы - поколение «лучших в мире Карлсонов» для своих детей

Мы, современные, чересчур эмпатичные и тревожные, вечно взволнованные и в чем-то виноватые родители, даже не замечаем, как грабим детей в попытках быть "самыми лучшими в мире Карлсонами".

Ну ок, скажем мягче, мы берём взаймы.

Пытаемся оградить их от любого неприятного, оставив одно приятненькое. Потому что когда им неприятно - у нас ведь душа болит и сердце плачет.

Заплакал - судорожно бросаемся утешать. Сказал "не хочу в садик" - оставляем дома. Закричал "хочу мультики" - начинаем сложные пляски с бубном на тему того, почему не мультики, нет, давай вот машинку, куколку, давай порисуем, погуляем, зайчик, только не плачь. Пришел из школы со словами "поссорился с Мишей" - устраиваем тематическую беседу на тему конфликтов и как он себя чувствует теперь.

Захотел чего-то совсем уж несусветного - бросаемся к психологу, пусть психолог его отговорит!

И в своем огромном желании быть ужасно хорошими мы лишаем ребенка всякой возможности потерпеть.

Помучиться от обиды и боли - и научиться переживать обиду и боль. Испытать чувство беспомощности - и научиться смиряться с ним, творчески что-то лепить из него внутри. Позлиться - и не рассыпаться на кусочки. Научиться подчиняться правилам или хоть на худой конец просто признавать, что правила есть.

А ведь, вообще говоря, расти ребенку - и не только ребенку - помогает опыт преодоления.

И некоторого градуса душевной боли, да.

И отчаянья.

И опыт этот иногда нужно прожить в одиночку. Чтобы выйти с ощущением "я смог", "мне было скверно, но я выдержал". А не "меня тут на ручках пронесли".

Но нам настолько невыносимо смотреть, как дитя мучается, что мы мчимся утешать ещё до того, как он успел подползти к красной линии.

И легко при этом жертвуем всем тем, чему он мог бы научиться, ради того, чтобы нам, нам не скребло и не кололо вот сейчас.

Хорошим решением, наверное, было бы почаще смотреть в другую сторону, не на ребенка - в книжку, в работу, в зеркало, в конце концов. Но современный мир коварно подталкивает, наоборот, глаз с ребенка не спускать. Мы послушно и не спускаем. В итоге плохо всем, чистый анекдот: я все пью и пью, а мне все хуже и хуже.

Ещё раз: не поймите это так, что я призываю бить детей и морить их голодом. Я призываю только не брать у них взаймы то, что по праву принадлежит им. Проценты могут оказаться непомерно высокими.