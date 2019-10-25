Бюджет Ленобласти скорректирован для решения социальных вопросов

При утверждении областного бюджета расходы на социальную сферу – одна из самых значимых строк главного финансового документа региона. Ведь здесь речь идет о людях и решения их проблем, поэтому в течение года появляется необходимость корректировать эти цифры. На какие- то сферы требуется дополнительное финансирование, на другие нужно выделить средства заранее, чтобы впоследствии не столкнуться с дефицитом. Накануне областные парламентарии приняли поправки в закон о бюджете на 2019-2021 годы в 1 и 3 чтении, где утвердили дополнительное финансирование на решение проблем в долевом строительстве, образовании и здравоохранении.

Основные изменения в расходной части бюджета касаются увеличения суммы на взнос в фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства с 300 до 800 млн. рублей.

- Не оправдались ожидания скептиков из числа обманутых дольщиков, насчет того, что депутаты не утвердят поправки в бюджет, которыми выделяются до конца года немалые (800 миллионов рублей) средства на решение проблем участников долевого строительства. Депутаты большинством голосов проголосовали за эти поправки, и это – только первый наш шаг. Всего, в течение трех лет, из бюджета области будет выделено 2,8 млрд рублей на взносы в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, - прокомментировал решения парламентариев губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Кроме того, в связи с увеличением количества учащихся среднеобразовательных школ и детских садов с 1 сентября 2019 года на сферу образования добавили 945,3 млн рублей. И дополнительное финансирование на эту сферу также в будущем будут расти. Сюда же включены расходы на приобретение квартир детям-сиротам.

Кроме того, дополнительно 380 млн выделено на строительство и реконструкцию детских садов в Мурино, Кудрово, Новом Девяткино и Сертолово.

Получил дополнительные 879,8 млн рублей на оплату фонда ОМС, капитальный ремонт больниц и поликлиник, а также на приобретение машин скорой помощи и комитет по здравоохранению.

Благодаря поступлениям из федерального бюджета увеличены средства в адресной инвестиционной программе на 2019 год. 566, 7 млн рублей выделены дополнительно на строительство виадука во Всеволожске, мостов через реку Свирь и реку Волхов.

В соответствии с принятыми изменениями параметры бюджета на 2019 год составили: доходы – 138,7 млрд рублей, расходы – 144,6 млрд рублей, дефицит – 5,9%.

- Этими поправками мы доказали, что с финансами у нас в регионе все стабильно. Мы увеличили расходную часть бюджета не за счет увеличения дефицита, а за счет тех дополнительных доходов, которые получили, - заявил Александр Дрозденко.

Кроме того, глава региона отметил, еще одно важно изменение в бюджете заключается в том, что будут заложены деньги и на проведение уже в декабре конкурсных закупок по социально-значимым направлениям. Это сделано для того, чтобы избежать после новогодних праздников сбоев с поставкой лекарств в аптеки и больницы, а также питания в школы и детские сады.

Что же касается бюджета на 2020 год, который был принят парламентариями в конце сентября, то свыше 60% расходов казны Ленобласти в 2020 году также направят на социальную сферу. Из них образование - 23,5%, социальная политика - 19,9%, здравоохранение - 12,9%. Расходы на национальную экономику будут равны 15,7%, жилищно-коммунальное хозяйство - 9,5%, общегосударственные вопросы - 8,2%.

Всего доходы бюджета региона в следующем году составят более 141 млрд рублей.

Областной бюджет Ленобласти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован в соответствии с государственными программами региона. Постановлениями регионального правительства утверждено 16 государственных программ. Расходы на их реализацию в 2020 году составят 92,1% расходной части областного бюджета.