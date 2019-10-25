В России заинтересовались финским опытом раздельного сбора мусора и переработки отходов

Новым законопроектом Минфина, а точнее новой главой в нем, ознаменовался первый этап, стартовавшей в январе 2019г., мусороперерабатывающей реформы. Согласно главе законопроекта о систематизации неналоговых платежей, созданной в начале октября, бизнесмены, продукция или импортируемые изделия которых имеют упаковку, впоследствии нуждающуюся в утилизации и переработке, должны будут, в рамках закона, или платить экологический сбор, который пойдет на переработку и утилизацию мусора от этих упаковок, или собирать самим и утилизировать создаваемые, благодаря их продукции, отходы.

Контролировал процесс создания нового законопроекта российский экологический оператор (РЭО), созданный Указом президента Российской Федерации в январе 2019 года. Оператор блестяще справляется со своей миссией по обеспечению реализации норм законодательства в проблемной области обращения граждан страны с твердыми коммунальными отходами. На Первом международном конгрессе экологичных технологий - Wasma, который прошел в Москве 22-24 октября 2019 года в выставочном центре "Сокольники", заместитель гендиректора по вопросам правового и аналитического сопровождения РЭО Алексей Макрушин сказал:"Эти деньги будут уходить целевым образом - на строительство мусороперерабатывающих заводов и мусоросортировочных станций", передает РИА Новости.

А что касается мусоросжигающих заводов, то российские и зарубежные специалисты считают самым жизнеспособным примером финскую систему. Не последнюю роль в этом сыграл схожий климат Финляндии и России, что позволит правильно сориентировать в выборе техники, чтобы она не подвела в суровые морозы. И с проведением мусорных реформ финны уложились в 10 лет, что считается достаточно коротким сроком для Европы. На конгрессе Wasma посол Финляндии в России Микко Хайтала отметил, что раздельный сбор коммунального мусора у финов начинается уже дома и это совсем не сложно и не затратно.

Также он заявил, что на данный момент в Финляндии работают девять мусоросжигающих заводов, на которых утилизируется около 58% мусора. На переработку поступает 41% мусора , а 1 процент покоится на полигонах, потому что не поддается никакой обработке. Эта наглядная статистика показывает, что 100% - я утилизация - это утопия.