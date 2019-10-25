"Вот это кокос!": Настя Каменских в купальнике устроила соблазнительные танцы

После того как Настя Каменских вышла замуж за Потапа, больше всего поклонников певицы волновал один вопрос - продолжит ли артистка публиковать пикантные фото и виде в блоге. Публика переживала, что строгий супруг запретит любимой женщине выставлять аппетитные формы на всеобщее обозрение. Однако все тревоги обывателей оказались напрасны.

Настя Каменских улетела на отдых в одну из экзотических стран. С фешенебельного курорта исполнительница регулярно показывает фото и видео для своих самых преданных поклонников.

На одном из последних видео певица устроила соблазнительные танцы. Настя сексуально двигается под музыку в подчеркивающем ее аппетитные формы черном купальнике, попивая при этом сок из кокоса.

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В ролике удается рассмотреть как пышные ягодицы Каменских, так и ее бюст. Артистка находится в прекрасной форме.

Вполне ожидаемо, что этот ролик довел до исступления. На комплименты поклонники не скупились. "Богиня любви", "Классное тело!", "Вот это кокос!", "Настюша, ты, как всегда, на высоте", "Попа как у Ким", "Шикарна!", "Ты все цветешь и цветешь", - льют елей фанаты.

В одном из интервью Каменских делилась секретом своей идеальной фигуры. "Люблю гречку, легкие салаты. В последнее время не ем мясо. Очень люблю сосиски, но я их не ем. Хотя иногда очень хочется хлеба. Недавно была на отдыхе и не ужинала. А еще я рано ложусь спать" , - рассказала Настя.