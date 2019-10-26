Врачи на Сахалине получают самые высокие «подъемные» в России

Еще год назад пациенты на Сахалине часами томились в очередях в поликлиниках: врачей в области остро не хватало. Региональные власти решили в корне изменить ситуацию и начали с основного — повышения зарплат. В апреле заработок врачей Сахалинской области вырос на 30%. Кроме того, для привлечения высококлассных специалистов в регионе ввели дополнительные меры поддержки из областного бюджета. Медики на Сахалине и Курилах сегодня получают самые высокие в России «подъемные» - от 1,4 до 2,6 миллиона рублей. Плюс компенсация на жилье: до 3 миллионов рублей на приобретение квартиры или до 25 тысяч рублей ежемесячно на аренду. Как результат — в больницы региона в 2019 году пришли работать 222 специалиста.

Привлечение новых кадров — только один из показателей эффективности национального проекта «Здравоохранение», который в этом году перевыполнили в островном регионе. Об итогах его реализации, а так же о том, как в 2019 году выполнялись другие нацпроекты, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал на заседании регионального стратегического совета.

– Речь идет о решении задач, поставленных президентом нашей страны. Исполнять их в срок и в полном объеме очень важно, ведь итог работы – увеличение продолжительности жизни людей, рождение детей, привлечение востребованных специалистов, создание комфортной среды, активизация бизнеса, – подчеркнул губернатор.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подвел итоги реализации нацпроектов в 2019 году. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в области развернули широкомасштабную борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Диспансеризация и обследования в регионе стали более доступными, врачи запустили дистанционное наблюдение за пациентами с повышенным давлением. Эти меры уже принесли результат: смертность от инфаркта миокарда удалось снизить на треть. При лечении онкологии сахалинские медики уделяют особое внимание ранней диагностике: рак стараются выявить на начальных стадиях. Сохранить жизни пациентов помогает своевременно сделанный скрининг - компьютерная томография. Обследование позволяет обнаружить малейшие изменения в органах дыхания и вовремя начать лечение рака легких — одного из самых распространенных заболеваний.

Национальный проект «Демография» направлен на заботу о семьях и людях старшего поколения. Благодаря ему дорогостоящую процедуру ЭКО в этом году на Сахалине бесплатно сделали 280 семейных пар, хотя изначально средства из бюджета выделялись только для 160 пар. На средства нацпроекта 510 жителей региона предпенсионного возраста прошли профессиональную переподготовку и получили шанс устроиться на новую работу. В этой части план тоже был перевыполнен — сначала переучить собирались 190 предпенсионеров.

Сахалинские медики особое внимание уделяют ранней диагностике. Мобильные диагностические комплексы помогают обследовать пациентов в городах и отдаленных районах. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

Одна из главных проблем на островах — расселение людей из ветхого жилья. В 2019 году задачи, поставленные проектом «Жилье и городская среда», удалось решить: 400 жителей аварийных домов получили ключи от новых квартир. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе привели в порядок более 20 километров дорог.

Долгожданная школа на 800 мест 1 сентября открыла свои двери в Долинске: это одно из главных достижений нацпроекта «Образование» в 2019 году. Всего в Сахалинской области до 2021 года построят 13 школ, а в перспективе на 5 лет их число в регионе увеличится сразу на 42.

В октябре в Южно-Сахалинске заработал первый в регионе центр «Мой бизнес». Здесь сахалинские бизнесмены могут в режиме «одного окна» оформить все необходимые документы, получить бесплатную юридическую помощь, узнать, как открыть свое дело, и на какую поддержку от государства можно рассчитывать. Центр открылся в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Благодаря этому же нацпроекту восемь сахалинских сельхозпроизводителей выиграли гранты на свои «агростартапы».

Восемь сахалинских сельхозпроизводителей получили гранты на свои агростартапы. Фото предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области.

– На реализацию национальных проектов выделяются федеральные средства, и все они должны быть грамотно использованы, - подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко. - Прошу ответственных руководителей обратить на это особое внимание. Все это будет влиять не только на заработную плату, но и на дальнейшую работу в областном правительстве.