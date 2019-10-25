«Я не знаю, смогу ли я еще когда-нибудь выйти на сцену»: Алла Пугачева обратилась к поклонникам

-До встречи на экранах кинотеатров вашего города.

«Тот самый концерт» - 31 октября, - написала в своем Инстаграме Алла Пугачева.

Киномарафон Пугачевой стартует с Дальнего Востока и завершится показом в Москве.

Напомним: на юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремле, который отгремел 17 апреля 2019 года, смогли попасть не все, поскольку перекупщики завладели частью билетов и торговали приглашениями аж по 250 тысяч рублей за место в партере.

alla_orfey До встречи на экранах кинотеатров вашего города. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ 31 октября.

Но несмотря на это, поклонников звезды не испугали цены. В зале был традиционный для Пугачевой аншлаг. Зрители пришли поздравить любимую артистку с 70-летием, которое она отпраздновала в кругу семьи 15 апреля.

Алла Борисовна всегда была любима прежде всего простым народом, поэтому решила снять юбилейное шоу на кинопленку и показать всем, кто не смог попасть в апреле на ее концерт.

- Я не знаю, смогу ли я еще когда-нибудь выйти на сцену не только из-за здоровья, но и из-за самого ощущения жизни. У меня теперь совсем другая жизнь, которую я бы не хотела выносить в песнях. Потому что о счастье я особо никогда не пела, - призналась программе «Доброе утро» на Первом канале Алла Пугачева.

Кстати, в ноябре звезда даст еще один юбилейный концерт. Аллу Борисовну ждут в Минске. Как сообщила в своем Инстаграме балерина Анастасия Волочкова, она тоже едет по приглашению Примадонны в Минск, где выйдет на сцену в одном из номеров спектакля Аллы Пугачевой.