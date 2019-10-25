ВКонтакте защитит пользователей от спойлеров финального эпизода саги «Звёздные Войны»

ВКонтакте защитит пользователей от спойлеров нового фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» в умной ленте. Все публикации, которые могут содержать подробности сюжета, будут отмечены специальным предупреждением. Основная часть текста в таких записях будет скрыта — чтобы прочитать его, нужно нажать кнопку «Показать полностью».

ВКонтакте и раньше помогала пользователям не столкнуться со спойлерами перед громкими премьерами. Ранее VK предупреждала о возможной сюжетной информации 7 и 8 сезонов «Игры престолов», а также сериалов «Шерлок», «Твин Пикс» и фильмов «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».