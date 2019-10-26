Как мы со Славкой поехали в Суздаль, а попали в Гаврилов Посад на дегустацию

В Суздаль мы приехали на экскурсионном автобусе. Славка повторял всю дорогу:

- Главное, попасть в музей национальных напитков. Кремль, монастыри, памятники - они никуда не денутся.

А музей как будто денется, подумал я.

Дороги в Ивановской области, через которую мы ехали, чрезвычайно бодрят. На некоторых участках чувствуешь себя всадником, чья лошадь сначала понесла, потом рухнула оземь, вскочила и снова пошла галопом.

- Просьба запомнить, Суздаль - это мужской род, - внезапно сообщила экскурсовод. - А то всегда ошибаются.

За окном, словно в сказке, мелькали теремочки, похожие на декорации. Вдоль трассы с независимым видом паслись коровы. Одна из них разворошила тюк с сеном.

Я читал интересные факты о Суздале. Один из них, например, такой. Местное население совершенно особенно относится... к огурцам. А в июле даже отмечает общегородской праздник, посвященный этому овощу. Причем с размахом.

Я рассказал об этом Вячеславу. И тот полюбил этот город еще больше.

«А ВЫ ЭТУ НАЛИВОЧКУ ЗАКУСЫВАЙТЕ ЯБЛОЧКОМ»

Однако в Суздаль мы приехали не сразу и заглянули сначала в другой древний город - Гаврилов Посад. Нам сказали, что в нем готовят совершенно отменный яблочник.

- Из яблок? - спросил кто-то из пассажиров, видимо, считая себя гением.

- Из картошки, - тоже не без гордости ответила наш гид.

Еще в этом городе есть Дом культуры имени Кирова, в котором местные женщины, нарядившись, исполняют матерные частушки (публика это действо просто обожает, а называется оно «стенка на стенку»).

Но самое главное. Именно в Гаврилове Посаде, как выяснилось, открылся музей национальных напитков. И не где-нибудь, а на территории конного завода, чей манеж самый большой в стране (девяносто лет назад здесь вывели породу «владимирский тяжеловоз», чем до сих пор все очень гордятся).

Дверь отворилась. И из помещения пахнуло яблоками. Потом корицей. Шиповником. Медом. Смесью красной смородины и голубики. Лесными травами. И лимоном.

- Пошли? - шепотом спросил Славка.

Мне показалось, что он взволнован.

Короче. Мы попали на дегустацию.

Корреспондент Павел Клоков (он в музее, а не то, что вы подумали): - Это на сколько ж дней такого добра хватит? Фото: Личный архив Павла Клокова

Суздальский ресторатор Игорь Кехтер и руководитель Федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова презентовали свою новую книгу «Душа нараспашку» (проект действует с 2017 года, реализуя межотраслевые направления при поддержке Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли, а также МИДа России, - прим. ред). В книге авторы собрали более 40 рецептов наливок, настоек, медовух, лимонада, сбитня, кваса. Ну и чтобы не быть сухословными, решили кое-какие наработки опробовать. Длинный широкий стол был буквально усеян рюмашками.

Суздальский ресторатор Игорь Кехтер знает толк в настойках и наливках.Фото: Павел КЛОКОВ

- Предлагаю занять позиции и начать с большого бокала, - четко, по-военному предложил Кехтер (он, кстати, служил в советской армии офицером и даже был когда-то мэром Суздаля).

Все присутствующие его горячо поддержали. И окопались.

Старинный напиток называется мед ставленный. Готовить его научились еще в восьмом веке. Наливали в дубовую бочку воды, сока от разных ягод, меда. Отжатый жмых помещали на солнце, где он начинал бродить. Его потом тоже в бочку, которую законопачивали дегтем и закапывали в землю. Отсюда, кстати, и поговорка про каплю дегтя. Если она попадала внутрь, 492 литра продукта приходило в негодность. Ну и все. Дальше естественное брожение. И именины сердца.

Мы закусили гречневыми чипсами и перешли к смородиновке.

Затем была наливка, которую нужно закусывать мочеными яблоками. И кехтеровка.

- А, может, в Суздаль и не ездить? - потирал руки раскрасневшийся Славка.

По названию понятно, что автор напитка сам Кехтер. Он, словно парфюмер у Зюскинда, каждый раз кропотливо подбирает ингредиенты (в кехтеровке их двадцать два). И вообще выступает за то, чтобы они были натуральными. И чтобы традиции не забывались (звучит, как тост, кстати!). И чтобы все. Были. Здоровыми.

Я взял книгу с рецептами и, бесшумно икнув, прочитал на заднем форзаце отзыв президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова (фамилия не изменена).

«Книга вдохновит вас, - уверен специалист. - Получайте удовольствие и новые вкусы».

Названия тоже впечатляют. «Райские яблочки», «Малиновый лопух», «А-маральная»...

Всего Кехтер выделяет 22 российских национальных напитка. Из них 16 безалкогольных.

Журналист "КП" Павел Клоков во время дегустации.

МЫ ТРЕБУЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ ЭКСКУРСИИ

В общем чего греха таить. Мир заиграл новыми красками. И мы, ознакомившись с экспозицией (самовары, бочки, бутылочки), вышли на улицу. Славка был очень доволен музеем. И предрекал ему большое будущее. Заскучавший водитель наконец-то завел мотор и открыл дверь в автобус. Минут через двадцать мы были в Суздале.

Он буквально весь дышит стариной. И производит сильное впечатление. Куда ни глянь, купола, стены старинной кладки, узкие окошки. По асфальтовым дорогам цокают повозки с лошадьми. А из кабаков тянет квашеной капусткой и ухой. Кстати, нациальная еда - это тоже достопримечательность. И для некоторых не менее важная, чем кремль, например. Или бюст Пожарского.

Три года назад во Владимирской области составили гастрономическую карту и, судя по запросам туристов в интернете, Суздаль стал вторым по популярности (после Владивостока). Составлять меню помогали даже монахини. Настоятельница Покровского монастыря вспомнила рецепт очень вкусного торта, который тут же подхватили местные кондитеры. Только вот название оказалось вызывающим - «Ночной каприз». Матушка перекрестилась и мгновенно придумала другое название «Вкус детства».

В Суздале нам дали экскурсовода с 20-летним стажем Дениса Лапина. С густой и окладистой бородой, он похож на переодетого священника. Но еще больше на Вассермана (человек на любой вопрос готов ответить пятнадцатиминутной лекцией). Чтобы хоть немножко изучить местность и узнать хотя бы четвертую часть от всех имеющихся легенд, сюда нужно приезжать месяца на три-четыре. Я серьезно. Пять монастырей, тридцать храмов. Бесчисленные памятники деревянного зодчества. И всему этому по 600, 700, 800 лет.

Экскурсовод Денис Лапин знает все секреты Суздаля.Фото: Павел КЛОКОВ

Все местное население живет за счет туризма. Музеи, экскурсии, кафе, сувениры, съемное жилье. Сезон не заканчивается даже зимой. Дети тоже зарабатывают копеечку, делая из дерева «живые» игрушки (рычажком двигаешь и медвежонок бьет молотом по наковальне, или курочки начинают клевать зерна). Самые частые гости - москвичи. Потому их называют кормильцами.

Виды Суздаля.Фото: Павел КЛОКОВ

- А это Спасо-Евфимиев монастырь, - продолжал Лапин, поглаживая бороду. - Чего только не было в его стенах. Даже суздальская тюрьма особого назначения. Сокращенно СТОН. Была колония для малолеток, пока они не подняли мятеж. Во время войны здесь сидели немецкие военнопленные. И даже лично Фридрих Паулюс. Ну а теперь здесь музей.

Мы вышли на смотровую площадку и чисто по-русски подивились. Красотища! Мы, получается, на горе. А у подножия речушка, храмы, монастыри. Самому молодому из них, Покровскому, всего 655 лет. Так и сказали «всего».

Во время экскурсии, на смотровой площадке.Фото: Павел КЛОКОВ

Зашел разговор о крестьянских обычаях. У Лапина, видать, это любимая тема. Потому как он заметно оживился и начал рассказывать:

- У сбежавшего в Скандинавию Григория Котошихина спросили как-то о крестьянской свадьбе. И вот что он ответил. Слово «невеста» произошло от слова «неизвестный». Мужчина никогда не делал сам предложение. Это считалось бесчестием. Не зря сегодня многие барышни удивляются, почему их избранники никак не могут позвать их замуж. Да потому что генетическая память. Так вот. Будущего зятя выбирал отец невесты. Ткнет пальцем и со стороны жениха тут же приезжают свахи. Посмотреть на товар. То есть на девицу... Если она была коротыжкой, ее ставили на табурет (под платьем-то не видно). Если не очень красивой, вместо нее временно презентовали другую дочь или какую знакомую вдову. Из дальнего села. Дальше заключали крепость, то есть контракт. Согласно которому свадьба должна была состояться через год. Если жених за это время уходил к другой, он был обязан выплатить десять тысяч рублей штрафа. Для сравнения. Корова в штрафном эквиваленте стоила два-три рубля. Ну а дальше перед свадьбой девичник, на котором невеста должна была обязательно разрыдаться. Была такая поговорка, не плакала за столом - наплачется за столбом. После утренней службы родственница жениха ставила медовуху, окунала в нее гребень и расчесывала косу невесте. Затем водружала ей на голову покрывало и вела к жениху. Тот не видел ее до последнего. И даже после церкви во время свадебного пира лицо ее открывали так, чтобы было видно только гостям. Ну а потом брачное ложе, застеленное шкурами. Жених, точнее, уже муж заходил с горящей свечкой. Отсюда и поговорка «я что, свечку держал». Ну и как бы все. Он садился на ложе, она стягивала с него сапоги. Нужно было обязательно начинать с правого (в него на счастье клали несколько монеток). Если первым стянула левый (сдуру), новоявленный супруг доставал плетку, спрятанную за голенищем, и сек любимую.

Наша группа страшно впечатлилась этим рассказом. Во были времена. Как в том фильме, подсунут какое-нибудь дерьмо - потом живи с ним.

- А еще тут правил Юрий Долгорукий, - вещал бородач. - Великий охотник до жен и до пьянства. От этого и умер, кстати. Печень не выдержала.

Мы со Славкой молча переглянулись.

Мост через речку Каменку.Фото: Павел КЛОКОВ

КТО ДОСЛУШАЛ, В «ОГУРЕЦ»

Ну а дальше был ужин в ресторане с неожиданным названием «Огурец». Это участник проекта «Гастрономическая карта России». А потом угощались мы исключительно местными блюдами.

И скажу я вам так. Без огурцов работа этого заведения встанет. Потому что они везде! Соленые суздальские огурцы с медом, утиная калья на огуречном рассоле, огуречная таболка, огуречный лимонад, огуречное варенье.

Мы со Славкой решили, что у симпатичной официантки наверняка фамилия Огурцова. И родом она из деревни Огуречникова Огурцовской губернии. Но спрашивать постеснялись.

ЛЮБОПЫТНО

Оказывается, во время правления Екатерины Второй десятки полиглотов составляли огромные талмуды с переводом русских слов. И в 12-й графе этих справочников значился суздальский язык. Согласно которому хлеб - это сумак, мужик - лох, хороший мужик - клевый лох, стакан - бухарник, ножик - жулик, баба - куба, жить - куравить. И так далее. Почти все эти выражения не что иное как феня. Суздальское наречие, распространенное среди бродяг и бездомных торговцев.

ЭКСКУРСИИ

Посмотреть Суздаль можно самыми разными маршрутами. Есть просто автобусные экскурсии. Есть отдельно по монастырям. Или колокольням. Есть исторические квесты. Например, «в поисках клада древних славян». Есть групповые, есть индивидуальные. Есть с дегустацией медовухи. Стоимость от 900 рублей до 6000 за одно мероприятие. Подробнее о том, куда сходить, где остановиться, отобедать, приобрести сувениры, на сайте экскурсии-в-суздале.рф. Телефон - 8 (800) 500-49-58 .

КСТАТИ

Суздаль - один из самых популярных городов среди киношников. Здесь снимали «Женитьбу Бальзаминова», «Андрея Рублева», «Петра Великого» (американское производство), «Царя» Павла Лунгина, «Чародеев», «Классика» и многие другие фильмы.

«Комсомолка» рекомендует

«Душа нараспашку. Наливки и настойки от Суздаля до Алтая» – это книга-путеводитель по сказочной стране домашних русских напитков. Она – о нашей культуре, о родных застольных традициях. Авторы раскрывают все секреты правильной основы для наливок и настоек. Вас ждут проверенные рецепты от региональных шеф-поваров. В качестве бонуса собраны безалкогольные коктейли, квасы и лимонады, без которых не обойдется ни один обед. С этой книгой вы всегда будете готовы к дружеским посиделкам.

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