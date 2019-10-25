Евгений Грабчак стал заместителем министра энергетики РФ

Избитым местом ситуации с управленческими проблемами в России еще недавно был тезис о дефиците кадрового резерва. Мол, «коротка кольчужка», то есть скамейка запасных в управленческой сфере, из-за чего, дескать руководство страны годами тасовало одни и те же кадры из одной колоды в другую и наоборот. Но к нынешнему моменту картина изменилась и в этой сфере. Запущенный в 2017 году конкурс «Лидеры России», наряду с другими проектами, дал возможность талантливым профессионалам сделать серьезный карьерный скачок для своего и страны блага, хотя времени прошло не так уж и много. Теперь формировать резерв на самых разных уровнях есть из кого.

Вот и один из победителей конкурса сезона 2018-2019 гг. Евгений Грабчак был 25 октября назначен на должность заместителя министра энергетики РФ. При этом, новым для него является только пост, но не сфера деятельности. В Минэнерго он работает уже более 6 лет. В 2013 году занял должность заместителя директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, а с 2014 года являлся директором этого Департамента, войдя в состав коллегии Минэнерго России. А в самой отрасли Евгений работает почти всю свою трудовую деятельность.

– Мне удалось поработать во многих проектах, которые действительно важные были для страны в последнее время. Это и Олимпийские игры, и чемпионат мира по футболу, универсиада. И конечно, крымский проект, энергоснабжение Крыма, это очень важно, - рассказывает сам о себе Грабчак, родившийся в обычной рабочей семье в Усть-Лабинске Краснодарского края и являющийся классическим примером человека, который «сделал себя сам».

В марте нынешнего года Грабчак вместе с другими участниками конкурса принял участие во встрече с Владимиром Путиным.

- Уверен, что всё, что вы делали на конкурсе, время, которое вы потратили, не пройдёт даром, не пойдёт прахом. Наоборот, здесь вы все сами об этом говорили, это вам помогает, мобилизует, помогает понять ваши сильные стороны и те стороны, над которыми ещё нужно работать, но в любом случае ничего из того, что вами достигнуто, не пройдёт мимо нас, - сказал тогда на той встрече президент России и пообещал. - Мы будем внимательно смотреть за развитием ваших карьер. И если судьба сложится таким образом, что вам представится возможность реализовать себя, сработать, как в таких случаях говорят те, кто кадрами занимается, на участках с большей ответственностью, то я уверен, что у вас всё получится.

Можно констатировать, что получилось. И не только у нового замминистра энергетики. Четыре человека из числа победителей конкурса «Лидеры России» еще до нынешнего назначения Грабчака стали заместителями министров в правительстве РФ. Олег Салагай – замминистра здравоохранения, Павел Сорокин занял аналогичный пост Минэнерго, Илья Торосов – в Министерстве экономики, а Дмитрий Волков занял пост замглавы Минстроя РФ. Два участника первого сезона возглавили регионы – Амурскую область и Ямало-Ненецкий округ. Всего высокие должности за два года конкурса заняли 150 «Лидеров России», ставшие руководителями департаментов, заместителями Генеральных директоров, зампредами и министрами региональных правительств и т.д.

Но на двух прошедших этапах конкурс не заканчивается. 4 октября Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (оператор конкурса) Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 гг.

Так что, ждем новых лидеров, новых победителей и новых назначений.