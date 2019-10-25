2019-10-25T17:14:13+03:00
Спорт

Евгения Медведева против Александры Трусовой. Прямая онлайн-трансляция короткой программы Skate Canada 2019

25 октября в канадском городе Келоуна пройдет первый прокат у женщин на втором этапе Гран-При
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Саша Трусова покажет свою короткую программу на "Скейт Канада".Саша Трусова покажет свою короткую программу на "Скейт Канада".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 25 октября, в Канаде стартует второй этап серии Гран-При по фигурному катанию. На лед вторыми в этот день в городе Келоуна выйдут женщины. Главное ожидание от этого вида программы - это противостояние двух учениц Этери Тутберидзе. Фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова тренировались когда-то вместе в "Хрустальном", но теперь же хоть и представляют одну сборную, но встречаются только на соревнованиях. Для Трусовой это - дебют на взрослой серии Гран-При, для Медведевой - шанс проявить себя.

Но у нас тут есть и третья фигуристка - Серафима Саханович, которая откроет соревнования под первым стартовым номером. Кроме того, тут же в Канаде выступит и японка Рика Кихира, главное открытие прошлого сезона. А вот Медведева и Трусова попали во вторую разминку. Соревнования начнутся в 22:38 по московскому времени. На лед выйдут 12 фигуристок, которые разделены на две разминки.

Прямая видеотрансляция Гран-При Канады, "Скейт Канада", пройдет на сайте Первого канала, начиная с 22:38. А непосредственно на телеканале - с 0.25 по московскому времени.

Стартовый порядок у женщин на Skate Canada 2019

Первая разминка

1. Серафима Саханович (Россия) – 22.45

2. Алисия Пино (Канада)

3. Вероника Малле (Канада)

4. Ю Ен (Южная Корея)

5. Марин Хонда (Япония)

6. Габриэль Дэйлман (Канада)

Вторая разминка

7. Алексия Паганини (Швейцария)

8. Александра Трусова (Россия) – 23.38

9. Ким Йе Лим (Южная Корея)

10. Евгения Медведева (Россия) – 23.51

11. Брэди Теннелл (США)

12. Рика Кихира (Япония)

Скейт Канада. Женщины. Короткая программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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