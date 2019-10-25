Евгения Медведева против Александры Трусовой. Прямая онлайн-трансляция короткой программы Skate Canada 2019
В пятницу, 25 октября, в Канаде стартует второй этап серии Гран-При по фигурному катанию. На лед вторыми в этот день в городе Келоуна выйдут женщины. Главное ожидание от этого вида программы - это противостояние двух учениц Этери Тутберидзе. Фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова тренировались когда-то вместе в "Хрустальном", но теперь же хоть и представляют одну сборную, но встречаются только на соревнованиях. Для Трусовой это - дебют на взрослой серии Гран-При, для Медведевой - шанс проявить себя.
Но у нас тут есть и третья фигуристка - Серафима Саханович, которая откроет соревнования под первым стартовым номером. Кроме того, тут же в Канаде выступит и японка Рика Кихира, главное открытие прошлого сезона. А вот Медведева и Трусова попали во вторую разминку. Соревнования начнутся в 22:38 по московскому времени. На лед выйдут 12 фигуристок, которые разделены на две разминки.
Прямая видеотрансляция Гран-При Канады, "Скейт Канада", пройдет на сайте Первого канала, начиная с 22:38. А непосредственно на телеканале - с 0.25 по московскому времени.
Стартовый порядок у женщин на Skate Canada 2019
Первая разминка
1. Серафима Саханович (Россия) – 22.45
2. Алисия Пино (Канада)
3. Вероника Малле (Канада)
4. Ю Ен (Южная Корея)
5. Марин Хонда (Япония)
6. Габриэль Дэйлман (Канада)
Вторая разминка
7. Алексия Паганини (Швейцария)
8. Александра Трусова (Россия) – 23.38
9. Ким Йе Лим (Южная Корея)
10. Евгения Медведева (Россия) – 23.51
11. Брэди Теннелл (США)
12. Рика Кихира (Япония)
Скейт Канада. Женщины. Короткая программа.
ИСТОЧНИК KP.RU