Анджелина Джоли рассказала о своей борьбе с онкологией

Анджелина Джоли не понаслышке знает, что такое онкология. От рака груди умерли ее бабушка и мама. Сама голливудская звезда была вынуждена лечь под нож хирурга - сначала ей сделали двойную мастэктомию, а позже операцию по удалению яичников и фаллопиевых труб. Актриса не скрывает - даже такие радикальные меры не исключают, что онкология обойдет ее стороной. Сейчас звезда тщательно следит за здоровьем и постоянно сдает необходимые анализы.

"Я помню, как однажды держал руку моей матери, когда она проходила химиотерапию. В какой-то момент она начала багроветь, и мне пришлось срочно бежать за медсестрой. Хорошо, что сейчас есть возможность определить, какое лекарство для химиотерапии подходит каждому конкретному пациенту. Ведь благодаря этому можно избежать все эти ужасные побочные эффекты", - рассказала Анджелина Джоли в своей авторской колонке для журнала Time.

Актриса вспоминает, что ее мама мужественно боролась с раком почти десять лет. Когда родительницы не стало, Джоли прошла генетический тест, который показал, что у нее есть так ген BRCA1. Его наличие означает, что человек предрасположен раку. "У меня был 87% риска заболеть раком груди и 50% - раком яичников. Специалисты рекомендовали мне профилактические операции. У меня была двойная мастэктомия. Позже я удалила яичники и фаллопиевы трубы, значительно уменьшив, хотя и не полностью, мой риск развития рака", - поделилась многодетная мать.

Операции прошли с разницей в два года - в 2013-м и 2015-м. С того момента наука шагнула далеко вперед. Генетическое тестирование стало доступнее и менее дорогим. "Достижения в области иммунотерапии означают, что в настоящее время существуют целевые методы лечения, такие как ингибиторы контрольных точек, которые помогают блокировать «плащ невидимости», который надевают раковые клетки, чтобы избежать иммунной атаки. Ингибиторы PARP при использовании в сочетании с иммунотерапией могут повысить шансы на выживание у пациентов с раком молочной железы и яичников", - рассказала Джоли.

При этом актриса посетовала, что человечеству предстоит пройти долгий путь, прежде чем оно найдет способ излечивать рак: "В настоящее время нет надежного скринингового теста на рак яичников или простаты, например, и нет эффективного целевого лечения наиболее агрессивных форм рака молочной железы".

Энджи мечтает только об одном - дожить до тех лет, когда она сможет увидеть, как выросли ее дети и растут внуки. "Я жила более десяти лет без мамы. Она увидела лишь старших внуков. Но из-за болезни не могла ни играть с ними, ни гулять. Я надеюсь, что мой выбор позволит мне жить немного дольше. Ведь бабушка умерла в 40 лет, а мама - в 50", - признается звезда.

Джоли часто спрашивают о том, как она смогла все это пережить - смерть близких и свои собственные проблемы со здоровьем. На что она с улыбкой отвечает: "Я думаю, что эта боль напоминает нам о том, что мы преодолели. Она является частью того, что делает каждого из нас уникальным".

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