Ни байта назад!

Профессия, которая будет востребована в быстро меняющемся мире, важна в любом возрасте. А в предпенсионном – это шанс «перезапустить» свою судьбу и даже сделать серьезный карьерный рывок.

Другой вопрос - как получить это образование? В обычной ситуации профессиональная переподготовка, как правило, платная. Но людям предпенсионного возраста дана возможность получить новые навыки и умения бесплатно. Так работает правительственная программа профессионального обучения и дополнительного профобразования граждан предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills.

В Архангельской области одной из площадок, реализующая программу - Северный Арктический федеральный университет. Людям старшего возраста здесь предлагают на выбор несколько компетенций – как в рамках профессиональной переподготовки, так и повышения квалификации.

- Наш вуз полностью соответствует требованиям, предъявляемым WorldSkills к образовательным площадкам, - говорит проректор по образовательной деятельности Людмила Морозова. - Сейчас идет формирование учебных групп, с октября слушатели приступят к обучению по трем программам. Занятия продлятся до конца ноября 2019 года и завершатся сдачей демонстрационного экзамена, после которого слушатели получат документ о квалификации и скиллс-паспорт – сертификат, признанный российскими работодателями.

Одна из компетенций, которой будут обучать в вузе - «Инженерный дизайн CAD: 3D-моделирование изделий в машиностроении». Направление, востребованное в самых сложных и серьезных областях.

- Эта компетенция предполагает умение работать с системами автоматизированного проектирования, - говорит начальник управления дополнительного образования вуза Анастасия Зайцевская. – С их помощью готовят электронные чертежи, реалистичные изображения, анимацию: важную информацию для разработки и изготовления машиностроительных изделий.

Обучение компьютерной графике распространено больше. К примеру, в Чувашии уже появились первые выпускники. Зачем люди на него пошли и что им это даст?

- Когда услышала, что есть обучение графическому дизайну и верстке, сразу промелькнула мысль: «Это то, что мне нужно», - рассказывает преподаватель ЧГПУ имени Яковлева Наталия Смирнова. – Давно хотела сделать свои методические материалы красочными и интересными. Но раньше даже объяснить не могла, как, а теперь сделаю сама!

Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.Никольского.Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

НА ЗАМЕТКУ

Чему научат людей «50+»

- Основам графических построений.

- Трехмерному моделированию деталей и сборок.

- Созданию чертежей, анимации и фотореалистичных изображений.

КОНКРЕТНО

В этом году повысить квалификацию или обучиться новой профессии за счет средств федерального бюджета смогут мужчины 1959-1963 годов рождения и женщины 1964-1968 годов (то есть за пять и менее лет до пенсии).

Программа продлится до 2024 года, но каждый слушатель сможет пройти обучение только один раз.

Подробную информацию по обучению в САФУ им. Ломоносова можно узнать по тел.: (8182) 21-61-86, +7 921-486-84-50 или по эл. Почте: a.zaitsevskaya@narfu.ru.

Зарегистрироваться нужно на сайте 50plus.worldskills.ru/. Здесь в общей сложности предложена учеба по 122 компетенциям. Чтобы оставить заявку, заполните информацию о себе, чтобы подтвердить право на прохождение программы.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».