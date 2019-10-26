Когда приучать ребенка к самостоятельности: Отзванивается ли Супермен бабушке?

Есть такое выражение - «бережное отношение». Ничего в нем плохого нет, а даже очень хорошо, когда люди не едят психику друг друга ложками, а относятся бережно. Но мы же поколение достигаторов. Нам же надо постоянно соревновательный дух. Мы несем генетическую единицу тех, кто пятилетку в 4 года, поэтому хорошее и нужное выражение мы заиграли, как Тузик грелку.

Наше «бережное отношение» обрушилось на все, но больше всего на детей. Чтобы сразу было понятно о чем я: моя коллега своим глазами видела адаптированную сказку «Колобок». В финале лиса не ест хитрого кругляша из теста, а они счастливо «поют и танцуют». Ну чтобы не травмировать психику младенца ужасами поедания живого существа...

И с этим «бережным отношением» мы стоим у черты, где вот-вот с водами мы выплеснем ребенка.

Революция сменных ботинок

...В прошлом году в предбаннике отдельно взятой школы произошел переворот. Родителям запретили заходить внутрь школы. Прощайтесь с детьми на улице. А это значит – все ученики теперь переодеваются сами. Папы, а больше, конечно, мамы и бабушки, пытались поднять восстание. Но были подавлены превосходящими силами соперника на корню.

Я застала военные действия в разгар силовой операции. Неутомимые взрослые боролись с нововведениями. Они хотели по прежнему одевать и раздевать своих детей-школьников в предбаннике. Я спросила:

- Зачем? Ведь ребенок может сам.

- Чтобы не опоздал на уроки!

- Пусть опоздает. Или будет раньше выходить из дома.

- Если раньше выходить, то не будет успевать завтракать.

- Пусть будет голодным. Или встает раньше. Или одевается быстрее.

- Да вы хотите лишить наших деточек детства! Ведьма! На костер! Может, вы еще хотите, чтобы они сами уроки делали или убирались?

И тут я вспомнила этих родителей всех разом. Скольких я их видела: в детских раздевалках бассейна, в спортивных секциях, на скамейках в парках, в чатах школы, в буфетах музеев. Это те родители, которые встают на колени и шнуруют ботиночку своему 8-ти летнему лапочке, пока тот играет в телефоне; дуют на чай и снимают обертку с бутерброда. Когда избалованность детей стала считаться прогрессивным видом воспитания?

Рожать нас никто не просил!

Если ты нагружаешь детей, то на тебя смотрят подозрительно. Самый лютые комменты я прочла под постом одной мамы, где она писала, что у нее трое детей и старшие сидят с младшими. Все доморощенные психологи тут же вооружились добрым словом и клавиатурой и пришли туда. «Старшие дети не просили вас рожать», «вы лишаете детей детства», «почему ребенок обязан расплачиваться за ваши желания». Да потому что это – семья! В семье помогают друг другу. В какой момент стало нормальным оберегать детей от домашней работы?

Мы – поколение конца 70-начала 80х – очень рано начали работать. Половина моих друзей работала с 16 лет. На нашу юность выпали финансовые кризисы, когда накопления обнулялись в одну ночь. Сейчас сложно объяснить нынешним детям, что туалетная бумага была дефицитом, за ней стояли очереди и покупали сразу огромной связкой. Человек шел домой, а на нем, как баранки, висело 15 рулонов туалетной бумаги. Или целлофановые пакеты стирали и вновь использовали. Отсюда мы не можем просто так расстаться с пакетом и у нас есть «пакет с пакетами».

У нашего поколения было по своему тяжелое детство и на подкорке мы записали: наши дети не должны этого испытать. Поэтому мы стараемся, как умеем. А умеем мы очень хорошо, мы заточены на то, чтобы достигнуть цель и подняться еще выше. Поэтому если уж мы решили, что наши дети будут счастливы, то мы сделаем им такое счастье, чтобы они вообще ничего страшнее адаптированного «Колобка» не читали. Поэтому мы покупаем шлемы для годовалых малышей, которые учатся ходить. Да. Есть шлемы. Чтобы ребенок, когда учится ходить и падает, не ударился бы случайно головой.

В шлеме по жизни

Как мы пришли к мысли, что дети не могут справиться с привычными тяготами взросления? По сравнению с нашим поколением дети лишились возможности играть, ссориться, мириться и узнавать мир без родительского контроля. От этого они стали более хрупкими, их стало легче обидеть. Исследования говорят нам о том, что многие дети не умеют адаптироваться. Отчасти виной всему то, что они постоянно привыкли быть под защитой.

Что бывает с одомашненным животным, когда его выпускают в дикую природу? Ничего хорошего. Так и с детьми. Да, новое поколение – это поколение цифрового мышления, оно очень хрупкое, очень уязвимое. И если нам нужны были психологи, чтобы нас долюбили и дожалели, то возможно нашим детям нужны будут специалисты, которые будут с ними играть в лесу, строить шалаш, разрешать вечером возвращаться после 8 или даже давать спички, чтобы сделать костер.

С бережным отношением вышло все, как с героином. В маленьких дозах – лекарство, в больших – наркотик.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Взрослые становятся приложениями для развлечения детей

Константин ШОЛМОВ, автор образовательных программ, создатель детских тематических лагерей

Водила ли мама Бэтмена в туалет? Звонит ли Супермэн бабушке на планету Криптон, прежде, чем вступить в единоборство с очередным злодеем?

Идиотские вопросы, но именно их задает себе каждый, кто работает сегодня с детьми, особенно среднего школьного возраста.

Гиперопека - бич нашего поколения. Я видел массу случаев, когда взрослые (особенно, не в обиду им будь сказано, мамы) превращаются в приложения для развлечения и утешения детей. Когда проводишь для подростков викторину или квест, самое главное — отделить от них родителей. Потому что происходит вот что: едва школьник (вполне нормальный, начитанный, раскованный шестиклассник) сталкивается с задачей, которую нужно решить, он начинает коситься на маму. А мама, соответственно, вытягивает губы в трубочку и начинает трагичным шепотом подсказывать правильный ответ. Мадам, вы что, считаете своего сына дебилом? Он в состоянии ответить на вопрос, который для него же и придуман! И даже если ответит неправильно — ничего страшного. Познание мира как раз состоит из наших правильных и неправильных ответов. Из неправильных мы делаем выводы, чтобы давать правильные.

Но именно этот страх неправильного ответа, страх того, что наш ребенок не будет соответствовать каким-то (каким?) стандартам, заставляет нас подменять его волю нашей. Кстати, совсем не обязательно гиперопека означает исполнение малейших прихотей ребенка. Иногда это наоборот, искусственное создание сложностей (тут чаще «отличаются» отцы). «Соберись, ты же мужик!», - на самом деле ровно то же самое, что и «Ой, мой пупсичек устал!», только с другим знаком. И парень с несчастными глазами идет на ринг, чтобы участвовать в бессмысленном поединке с такой же жертвой.

Родители растят себе домашних любимцев, а на выходе хотят иметь успешных самостоятельных людей. С таким же успехом можно требовать самостоятельности от йоркширтерьера.

А, и да, Бэтмен и Супермэн были сиротами...

Что должен уметь дошкольник

Точных норм, к какому возрасту какими навыками должно овладеть чадо, нет. Но вот ориентиры, как это обычно бывает. Если у вашего ребенка не так, хотя бы разберитесь, почему. Вы его слишком бережете? Или правильно развиваться мешают неврологические проблемы, которые просмотрели вечно занятые педиатры?

Самостоятельно ходить на горшок - в 2 - 3 года

Уметь одеваться - с 3 лет

Застегивать пуговицы - с 3 лет

Зашнуровывать ботинки - с 4 - 5 лет

Хорошо чистить зубы - в 6 лет (начинать приучать можно в 1,5 года)

Учить стихотворения - с 3 - 4 лет

Знать свое имя и фамилию, а также родителей - с 4 лет

Знать домашний адрес - с 4 - 5 лет

Подготовила Алла Шафигулина.