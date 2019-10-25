Российский футбол: Все нормально. Падаем!

Нас бьют, увы. Сначала «Локомотив» Семина обыгрывал «Ювентус», но пропустил подряд два мяча и проиграл. Потом «Зенит» Семака в борьбе, но по делу, уступил немецкому «Лейпцигу» в гостях. Но то - Лига чемпионов. Там у нас почти ничего не ладилось даже в те годы, когда российские клубы кишели звездами мирового уровня и шальными деньгами. Сейчас и звезд не видно, и с деньгами даже самые обеспеченные расстаются неохотно.

Но вот то, что происходит в групповом турнире Лиги Европы никакими кризисами не объяснить. Столичный ЦСКА, краса и гордость нашего клубного футбола на европейской арене на протяжении многих лет, «превратился в тыкву» и терпит одно поражение за другим. Причем в группе, где и по рейтингу и по здравому смыслу он должен не задумываясь занимать одно из первых мест. Но сначала 1:5 в Болгарии от малознакомого нам «Лудогорца», потом домашнее фиаско от стоящего на вылет в испанской лиге «Эспаньола», и вот теперь - поражение дома же (0:1) от второго аутсайдера группы - венгерского «Ференцвароша». Три проигрыша подряд! Общим счетом 1:8! Ни в какие ворота...

Особенно обидно, что в Венгрии даты матчей с ЦСКА (24 октября и ответный 7 ноября) почти четко совпали с датами венгерского восстания 1956 года (23 октября - 10 ноября). У нас, понятно, такие даты вспоминают редко. А вот венгры никак не могли пройти мимо того факта, что к ним едет футбольный клуб российской армии аккурат в эти дни. Кстати, в свое время «Красную армию» переименовали в ЦСКА как раз для того, чтобы избежать выражений в футбольных отчетах «Красная армия» проиграла»»...

Было бы желание поразжигать (а желания сейчас во всех политических программах хоть отбавляй) вспомнили бы, что главный тренер у «Ференцвароша» знаменитый в прошлом и великолепный игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Сергей Ребров. И в составе у него три парня с украинскими паспортами. К великому счастью, именно спортсмены (почти всегда) сохраняют здравый смысл и нормальные человеческие отношения в нынешних безумных русско-украинских отношениях. Ребров был после матча интеллигентен и корректен. Виктор Гончаренко, руководящий ЦСКА, тоже.

Но как раз к Гончаренко вопросов все больше. Клуб провалил октябрь, растеряв очки в чемпионате, провалив Лигу Европы. Да, армейцы создают моменты, порой играют здорово. Но результата нет. После игры с венграми игроки ЦСКА подошли к трибунам общались с болельщиками. Такие разговоры обычно свидетельствуют, что ситуация накалилась. И есть лишь один способ все исправить - начать выигрывать. В воскресенье ЦСКА играет с «Динамо», а через неделю игра в Питере с «Зенитом». И это не те соперники, которые дадут на себе отыграться за минувшие неудачи.

Единственная радость на этой неделе - победа «Краснодара» над турецким «Трабзонспором» - 2:0. Турки, как и краснодарцы, аутсайдеры группы. Но зато теперь у нашего клуба есть возможность все-таки поспорить за выход в следующий этап.

Впрочем, главную стратегическую задачу на сезон Россия уже провалила. В рейтинге УЕФА (подсчитываются выступления клубов всех стран в еврокубках) нас обошла Португалия. И отыграться шансов у нас почти нет. А это значит, что в начиная с сезона 2021/2022 мы потеряем одно из трех мест в Лиге чемпионов.