500 ученых заверили ООН: глобального потепления нет, просто на Земле чуть-чуть повышается температура атура.

«Климат не надо спасать» (There is no climate emergency) — так озаглавили свою декларацию 500 авторитетных ученых — специалистов в области физики атмосферы, метеорологии, биологии, химии и прочих естественных наук. Направили её в ООН — генеральному секретарю Антониу Гутеррешу (Antоnio Guterres, Secretary-General, United Nations), чтобы тот распорядился обсудить наболевшее — для начала в узком кругу. А на будущий год чтобы собрал бы представительную конференцию под эгидой ООН, в которой приняли бы участите, как желающие «вызвать климату скорую помощь», так и противники экстренных мер.

«Климатической науке следует стать менее политизированной, а политике в области климата — более научной», - подчеркнули ученые в своем обращении, подготовить которое побудила усиливающаяся борьба с парниковыми газами — теми, которые производит человечество в процессе своей жизнедеятельности.

Обложка декларации, с которой ученые обратились в ООН.

Авторы декларации считают: требования избавить окружающую среду от углекислого газа и учинить какие-то дополнительные - «углеродные» - поборы для сопротивляющихся им ничем не обоснованы. Они, простите уж за каламбур, попахивают экстремизмом - ограничивают доступ к энергетическим ресурсам, сдерживают промышленное и сельскохозяйственное производство, без развития которых растущее население Земли вряд ли выживет.

7 противоречий

Вот основные тезисы декларации, которую вполне можно считать ответом Грете Тунберг — сердитой шведской школьнице, считающей, что во всех климатических бедах виноваты люди:

1. Человеческая цивилизация производит несравненно меньше парниковых газов, чем природа — океаны, вулканы, растительностью. Наша доля около 5 процентов. Вулканы выбрасывают в атмосферу намного больше углекислого газа, чем все электростанции мира. Один тщедушный исландский вулкан Эйяфьятлайокудль за 4 дня «начадил» столько, сколько все люди не смогли за 5 лет.

2. Климат на Земле менялся всегда. Бывали времена, когда он менялся гораздо сильнее, чем сейчас — становилось то очень тепло, то очень холодно. Предыдущее потепление, которое происходило во второй половине XVII –первой половине XVIII веков, было в два раза более быстрым и сильным, чем нынешнее. В 1850 году закончилось последнее похолодание — так называемый Малый ледниковый период (The Little Ice Age). Поэтому совсем не удивительно, что сейчас теплеет. Называть этот процесс катастрофическим вряд ли разумно.

3. Температура на Земле и в самом деле повышается. Но не столь стремительно, как некоторые это предсказывают. Теплее в два раза медленнее сделанных ранее прогнозов. Это говорит о том, что мы далеки от того, чтобы разбираться в причинах изменения климата.

4. Климатическая политика основана на моделях, которые трудно назвать правдоподобными даже отдаленно. Они преувеличивают влияние парниковых газов — особенно углекислого газа, от которого много пользы.

5. Углекислый газ не загрязняет окружающую среду, поэтому намерения избавить ее от него не имеет ничего общего с борьбой за чистоту природы . Углекислый газ необходим природе - CO2 служит «пищей» для растений. На его круговороте основана жизнь на нашей планете.

По мнению биологов, идеальным был бы уровень углекислого газа, который в 4-5 раз выше нынешнего. Быстрее бы росли леса и урожаи. Было бы чем кормить те 8 –10 миллиардов человек, которые станут жить на Земле к концу 21 века. Эта задача куда важнее, чем борьба с мифическим потеплением на пару градусов.

6. Нет никаких статистических данных, которые бы свидетельствовали, что в результате глобального потепления усиливаются ураганы, чаще случаются наводнения, засухи. Куда больше вреда от ветряков, которые убивают птиц и насекомых своими лопастями.

7. Поводов паниковать нет. Равно как и нет необходимости принимать дополнительные меры для защиты климата от парниковых газов. В этой связи звучащие всё громче предложения сократить их выбросы до нуля к 2050 году выглядят, мягко говоря, вредными. Если не сказать вредительскими.

Люди, конечно, чадят. Но с вулканами им не сравниться.

КСТАТИ

Душно? Это от того, что вы не питаетесь насекомыми и заводите много детей

Борцы с углекислым газом, доказывая свою правоту, ссылаются на исследование, опубликованное в американском журнале Environmental Research Letters. Его авторы Сэт Уайнс (Seth Wynes) и Кимберли Николас (Kimberly Nicholas) призывают заводить, как минимум на одного ребенка меньше. И тем самым сократить выбросы углекислого газа родителями на 58 тонн ежегодно от каждого. Далее следует отказаться от автомобилей, не летать на самолетах — особенно далеко, и стать вегетарианцами. Или начать питаться насекомыми. Например, сверчками и личинками мучных жучков. Подобные меры, по мнению экологических экстремистов, сократят выбросы углекислого газа во много раз сильнее, чем деятельность, которая традиционно считается благотворной для окружающей среды — а именно переработка отходов, использование лампочек, потребляющих мало энергии, сушка белья на веревке, а не в стиральных машинах.