Составить резюме и сделать карьеру в Москве: чем помогают во флагманском центре «Моя работа»

В центры занятости москвичи стали обращаться реже, молодежь пытается искать работу с помощью интернет-сайтов, а старшее поколение проверенным способом - через знакомых. Все формальные подходы к трудоустройству в Москве устарели. И вот тогда был создан флагманский центр «Моя работа» на улице Щепкина, 38. Здесь внедрили новую инфраструктурную модель службы занятости. Как это работает и чем могут помочь специалисты? Проверила корреспондент «КП».

Обновленное резюме

Во флагманский центр «Моя работа» москвичи могут попасть даже без предварительной записи. Достаточно прийти в центр и сказать все, как есть: «Искала, пробовала, не получается». С такими историями сюда приходят сотни людей.

- Недавно приходил молодой режиссер. Рассказывал, что все уходят на Ютуб, а ему не хватает работы с людьми. Мы стали искать ему смежную работу, - рассказывает карьерный эксперт Наталья Мацота.

- А какая технология поиска? - спрашиваю.

- Мы предлагаем пройти несколько тестов: профессиональное тестирование личностных компетенций, тест EQ (эмоциональный интеллект), тест Kettel (личностные качества) и другие. Определяем, на что способен человек и к чему лежит душа. А после составляем резюме.

- Резюме каждый дома может составить…

- Может. Но не у всех получается. Люди пишут много лишней информации, характеризуют себя с невыигрышной стороны. Мы подсказываем, как исправить эти пункты и где разместить обновленное резюме.

А разместить резюме можно не только на популярных сайтах по поиску работы, но и на портале центра занятости (czn.mos.ru), там же посмотреть имеющиеся вакансии. Кстати, в центр «Моя работа» приходят работодатели, которые приглашают к себе целые бригады, зовут специалистов без опыта работы, сами обучают будущих работников. Такие вакансии и не встретишь на привычных сайтах по поиску работы.

Повысить квалификацию бесплатно

- Все у вас как-то чудно и ладно, - удивляюсь.

- С начала года трудоустроили 42 000 москвичей, - рассказывает Александра Александрова, первый заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

Во флагманском центре «Моя работа» мне предложили самой пройти тесты и посмотреть, как работает все система услуг. За несколько минут я прошла профессиональное тестирование личностных компетенций. Даже компьютер мне сказал, что я – 100-процентный журналист. И предложил смежные работы в театре, фотостудии и художественной галерее. Но очень многие москвичи после теста понимают, что они склонны заниматься другой деятельностью. Кстати, такие тесты актуальны и школьникам от 14 лет, которые не могут определиться с профессией и выбрать вуз для поступления.

- Как правило, после понимания профессии мы предлагаем людям посетить тренинги и мастер-классы. Всего девять блоков, среди них подготовка по английскому языку, самопрезентация, технология поиска работы и другие. Такие уроки проходят несколько раз в неделю. Познакомиться с расписанием можно на нашем сайте, там же и зарегистрироваться, - рассказывает карьерный эксперт Наталья Мацота.

- А можно взять и выучиться на повара, мастера маникюра? То есть резко взять и изменить вид деятельности? - спрашиваю.

- Да, конечно. И абсолютно бесплатно. Для этого нужно стать на учет в центр занятости и выбрать курсы профессиональной подготовки. Например, фармацевтов подготавливают при Институте Сеченова, а повышение квалификации экономисты проходят на курсах при университете имени Плеханова.

В маркетологи пойду – пусть меня научат

Работу приходят искать разную, зарплату хотят высокую. В центре занятости можно и ознакомиться с ситуацией на рынке труда. Приоритетными профессиями сейчас являются маркетологи, бухгалтеры, дизайнеры, менеджеры по рекламе, специалисты по туризму, официанты, фармацевты (с полным перечнем можно ознакомиться на сайте czn.mos.ru в разделе Информация/Ситуация на рынке труда).

- Сейчас в Москве дефицит крановщиков, сварщиков, специалистов высотных работ. Работодатели готовы платить по 200 тысяч рублей, - рассказывает Роман Шкут, директор флагманского центра занятости населения «Моя работа». - Современные выпускники сразу хотят большую зарплату - около 60-70 тысяч рублей. Но без опыта работы это нереально. Как правило, им предлагают трудиться по специальности, но пока за скромные 30 - 40 тысяч рублей, либо идти работать не по специальности, но с зарплатой побольше. Тут уже каждый сам принимает решение.

Всего же центр занятости предлагает более 100 тысяч вакансий. И проблема многих москвичей в том, что они не знают, как называются смежные работы. Они даже не рассматривают непонятные им должности.

- В последнее время мы некоторых женщин устроили в Третьяковскую галерею смотрительницами. Они и не задумывались о такой работе. Мы обучили их необходимым навыкам, - рассказывает Роман Шкут, директор центра занятости населения «Моя работа».

Новая система поиска работа как раз направлена на то, чтобы помочь человеку разобраться в современных направлениях. Флагманский центр имеет неформальное отношение к людям.

- Все специалисты, которые работают здесь, с психологическим образованием. Важно человека выслушать. Важно ему помочь, - рассказывает карьерный эксперт Наталья Мацота.

- Одного визита, наверное, недостаточно? - спрашиваю.

- Мы готовы работать с человеком до победного, пока он не найдет желаемую работу. После неудачных собеседований к нам приходят снова, мы разбираемся, что было неправильно.

- А что нельзя говорить на собеседовании?

- Лучше меньше говорить о личном, семье. Не стоит говорить о конфликтах с предыдущим работодателем, о своих слабых сторонах. Не нужно вестись на провокации, ведь некоторые компании устраивают стресс-интервью. Специально выводят из себя, смотрят на ваше поведение. Вы должны это понимать, особенно если вы претендуете на должность руководителя.

КОНКРЕТНО

Какие услуги предоставляют во флагманских центрах «Моя работа»:

- карьерная консультация,

- профориентация,

- психологическая помощь,

- тренинги по поиску работы,

- информирование о положении на рынке труда,

- определение стратегии обучения новой профессии,

- организация стажировок и практик,

- организация временного трудоустройства,

- осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.