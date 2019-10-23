Российского краба пустили с торгов - итоги

Росрыболовство подвело итоги аукциона по продаже почти половины квот на вылов краба. Всего за 35 лотов государство получит более 142 млрд рублей. Почти треть лотов — 10 — выиграли структуры владельца Русской рыбопромышленной компании (РРПК) Глеба Франка.

Итак, Росрыболовство выставило на торги 41 лот общей начальной ценой около 125,5 млрд рублей. Для вылова на Дальнем Востоке предлагался 31 лот, остальные — для Северного бассейна. Размер квот в зависимости от вида ресурса и района промысла — от 5,263% до 100%. Аукционы прошли с 7 по 15 октября 2019 года по начальной стоимости 120,8 млрд рублей. Позднее ее увеличили более чем на 15% из-за высокого спроса. По данным Российского аукционного дома, число участников на некоторых торгах было вдвое больше числа лотов. Всего квоты были распределены между 18 компаниями. Напомним, что победители аукционов должны будут построить на российских верфях 41 краболовное судно стоимостью около миллиарда рублей каждое. На строительство одного из кораблей должно уйти не более 5 лет.

ГЛАВНЫЙ КРАБОДОБЫТЧИК

Самыми активными участниками торгов стали три предприятия ООО «Русский краб» бизнесмена Глеба Франка («Атлантик краб», «Камчатка краб» и «Пасифик краб»). Они приобрели 10 лотов общей стоимостью 38,22 млрд рублей. По мнению экспертов, это позволит компании ежегодно вылавливать до 2,6 тысячи тонн водных ресурсов. Местные рыбодобытчики заберут себе остальные объемы за пользование 85% оставшихся объемов. ООО «Островной краб» заплатило 10,3 млрд рублей и может рассчитывать не менее чем на треть из них. «Согласно протоколу, торги на 8 лотов с долями квот на 5,263% крабов в нескольких зонах выиграли ООО «Пасифик краб», ООО «Камчатка краб» и ООО «Атлантик краб». Эти компании принадлежат ООО «Русский краб» владельца РРПК Глеба Франка. «Камчатка краб» также победила в торгах на право вылова 33,3% крабов в другой зоне. А «Пасифик Краб» — в другом аукционе на 50% квот. Всего за 10 лотов структуры Франка должны выплатить 38,28 млрд рублей», - отмечает «Коммерсант».

НОВЫЙ РАСКЛАД

Оставшиеся 15 дальневосточных лотов между собой поделили 10 разных компаний, в том числе и структуры экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина через «Находкинскую базу активного морского рыболовства», и компания «Восход» Никиты Кожемяко, сына действующего главы Приморского края. По информации издания, два лота с квотами на 5,263% крабов на Дальнем Востоке за 10,36 млрд рублей должна получить компания «Островной краб», где 5% находится у структуры Сбербанка, а остальное во владении УК «Дальневосточный рыбак». Два таких же лота за 8,83 млрд рублей выиграло хабаровское предприятие ТРК, чьим гендиректором и совладельцем через ООО ТОР выступает Валерий Даутов — топ-менеджер ряда структур, связанных, согласно данным ЕГРЮЛ, с «Ростехом». В частности, он возглавляет «Центр перспективных инвестиций», которое на 100% принадлежит «АК «Туламашзавод»», где 4,82% у входящего в «Ростех» АО «НПО «Высокоточные комплексы»». Однако, как пишут в СМИ, в самом «Ростехе» связи с ТРК не подтвердили. По другому подобному лоту стоимостью 3,56 млрд рублей каждый должны получить компания «Восход» Никиты Кожемяко и «Аква-инвест», дочерняя структура Преображенской базы тралового флота, связанной с экс-сенатором Александром Верховским. Магаданское «Маг-си Интернешнл» Михаила Котова выиграло два таких лота за 7,13 млрд рублей. Еще один подобный лот за 3,56 млрд рублей выиграло дальневосточное предприятие «Антей» Игоря Михнова и Сергея Белявцева. «Мерлион» Ирины Жуковой, которую считают близкой приморскому предпринимателю Дмитрию Дремлюге, должна получить лот с квотами на вылов 100% крабов в зонах недалеко от Курильских островов примерно за 1,35 млрд рублей. Хабаровское «Дальневосточное побережье» выиграло торги на два лота с квотами на 33,3% и 50% крабов общей стоимостью 10,75 млрд руб. Еще один лот с квотами на 33,3% краба за 4,44 млрд рублей может получить «Алестар» Игоря Михнова. В Северном бассейне победителями стали структуры Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) и группы «Антей»: они заплатили 24,6 млрд и 18,2 млрд рублей соответственно. Прежде у СЗРК было почти 100% рынка в Северном бассейне, компания добывала около 20 тысяч тонн, с появлением «Антея» ее доля размоется, отмечают «Ведомости».

Отметим, что среди участников аукционов не оказалось крупнейшего дальневосточного крабодобытчика Олега Кана. Напомним, в 2018 году его компании выловили не менее 17% всего российского краба, или 17 000 тонн, такие цифры привели два его знакомых изданию «Ведомости». Доля бизнесмена автоматически сократится, а лидером на Дальнем Востоке с учетом новых квот, судя по всему, станет группа Франка.

ОСТАЛИСЬ НЕ У ДЕЛ

Шесть лотов с квотами на глубоководные виды краба на Дальнем Востоке оказались не востребованными в связи со сложностью их добычи и с низкой рентабельностью. Все дело в том, что промышленное освоение глубоководных крабов «ангулятуса» и «японикуса» осуществляется чуть более 15 лет. Они являются малоизученными, самыми маленькими и дешевыми относительно других видов краба. И при этом являются еще и самими труднодоступными, так как их вылов осуществляется на глубинах 800-2500 метров. А еще они запрещены к ввозу и реализации на территории России и Таможенного союза по причине наличия в них мышьяка, уровень которого превышает действующие, хоть и морально устаревшие санитарные нормы России. Эти лоты, как пояснил глава Росрыболовства Илья Шестаков, будут выставлены повторно со снижением начальной цены (785,9 млн рублей на прошедших торгах). Рыбаки же считают, что регулятору лучше снять этот вид крабов с аукционов и подумать, каким образом стимулировать развитие этого сложного промысла, чтобы рыбаки кроме краба добывали и другие объекты, к которым пока они не могут спуститься.

ДЕНЬГИ ВЕРНУТСЯ БИЗНЕСУ СУБСИДИЯМИ

Как выяснил «Коммерсант», часть вырученных средств уже распределена, причем фактически в пользу самих участников рынка. Напомним, «Комсомолка» уже писала, что президент Владимир Путин поддержал предложение о выдаче бюджетные субсидии для строительства краболовов на верфях Дальнего Востока. Предполагается, что заказчики судов смогут получить из бюджета компенсацию до 20% их стоимости. Соответствующая виза от 1 октября стоит на письме президенту от вице-премьеров Юрия Трутнева и Алексея Гордеева. О новом механизме господдержки дальневосточных верфей полпред в ДФО Юрий Трутнев объявил в начале месяца, после совещания в Хабаровске по вопросу развития судостроения в регионе. Речь идет о строительстве краболовов, которые будут заказаны как раз по итогам состоявшихся аукционов. На каждый лот должен быть построен краболов. Готовность выполнить заказ в регионе выражали «Восточная верфь», Находкинский судоремонтный завод, Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, центр судоремонта «Дальзавод», Ливадийский ремонтно-судостроительный завод (вместе с заводом «Пелла»), а также Судостроительный завод им. Октябрьской революции. РРПК планировала заказать восемь краболовов на Амурском и четыре — на Хабаровском заводах, изучала возможность строительства десяти судов на Онежском ССЗ ФГУП «Росморпорт». По данным “Ъ”, также речь шла о заказе на пять судов на Окской судоверфи Владимира Лисина. СЗРК планировал поделить заказ на десять судов между Выборгским судостроительным заводом и «Красным Сормово». В письме вице-премьеров говорится, что из расчета строительства 31 краболова объем господдержки может составить до 10 млрд рублей.

«НЕОБХОДИМА МОДЕРНИЗАЦИЯ»

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев отмечает, что для реализации запланированных проектов по строительству 31 краболова в рамках инвестквот верфям Дальнего Востока необходима модернизация: покупка современного оборудования, увеличение штата, в том числе высококвалифицированных кадров. Также он отметил, что решение о предоставлении субсидирования является экономическим обдуманным. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников оценивали среднюю стоимость выставленных на аукцион крабов от 7 до 20 тысяч долларов за тонну. Таким образом, продажа 10 тысяч тонн ресурса может ежегодно приносить 70 –200 млн долларов в текущих ценах, а возможный доход за 15 лет освоения такой квоты может быть на уровне от 1 до 3 млрд долларов. Как отмечает один из участников рынка, при высоких ценах и сравнительно низкой себестоимости добычи окупить затраты на строительство одного судна для вылова краба можно за пару лет.