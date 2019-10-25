«Рэп — оружие сатанизма»: Эксперты проанализировали творчество Егора Крида и обвинили его в масонстве

«Национальный совет социальной информации» из Санкт-Петербурга провел исследование медиасреды выступлений Егора Крида. Это, видимо, ответ на претензии родителей из Тюмени и Ярославля. В середине октября они просили запретить несовершеннолетним ходить на концерты исполнителя. Уж слишком там много, по мнению родителей, мата, секса и гомосексуализма.

Эксперты исследовали, вредят ли песни Егор Крида детям. Оказалось, вредят и маркировку его творчества надо менять на «18+». Вот только аргументы исследователей оказались крайне странными, подобранными по логике «Мне не нравится/ мне непонятно — запретить».

Сразу же подчеркивается, что Егор Крид — «сын состоятельных родителей, ставший в 20 лет звездой шоу- бизнеса». Вообще мало понятно, как состояние родителей певца влияет на содержание его песен. Крид, по мнению экспертов, слишком активно демонстрирует татуировки. Они говорят о принадлежности певца. Да-да, прямо как клеймо у рабов.

Егор Крид на сцене.Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Язык тела в виде татуировок с древних времён носил ритуальный мистический характер. Как и в древности, современные татуировки символизируют сакральную принадлежность носителя к узкому кругу посвящённых (от жрецов, воинов, до рабов и преступников). Но своё происхождение они ведут от репрессивных практик клеймения (именно поэтому «брэнд» в переводе с английского – клеймо, его ставили на лоб беглым рабам)». У Крида символы принадлежности заметны и легко считываются по нанесённым на тело татуировкам и надписям».

Эксперты посмотрели на татуировки Крида и поняли, что певец — представитель движения «нью эйдж» (от англ. «новая эра»). А «по некотором оценкам это движение берёт начало в масонской организации». Еще, как замечают эксперты, «нью эйдж» отрицает семейные ценности и подрывает традиционные устои. И дальше понеслось. Логическая цепочка такая:

«нью эйдж»— масонство — отрицание семейных ценностей —антироссийская идеология — сатанизм. Не в обиду, но Крид сам вряд ли догадывался о таком глубоком смысле своих тату.

И вывод:

«Егор Крид – яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодёжи».

В следующей части взаимосвязь семейных ценностей и антироссийской идеологии все-таки объясняют. Эксперты приводят якобы цитату Бисмарка, которую они взяли из соцсетей — дана ссылка на «Живой Журнал».

«Еще Бисмарк писал: «Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно лишь найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого». Исходя из этого, отрицание семейных ценностей равносильно убийству русского самосознания, а значит всего народа. Для этого достаточно заменить базисные убеждения в отношении семьи на противоположные, что успешно и выполняет Егор Крид как представитель субкультуры New Age, отрицающей всё традиционное».

Когда Крид матерится, он тоже, по мнению экспертов, выступает против России и (!) русского языка.

«Использование Егором Кридом крайне вызывающих и неприличных высказываний в тексте песен вызваны желанием не только эпатировать публику... Это вербальная агрессия против главного ядра русской культуры – русского языка».

Оказывается, Крид манипулирует слушателями, погружая в эмоциональный транс. Мол, пытается нивелировать семейные ценности, приветствует половую раскрепощенность и способствует «десакрализации табуированных тем». Сакральная табуированная тема — это, видимо, секс. Коммунизм мы вроде бы уже не строим, замятинское «Мы» с розовыми талонами тоже кануло в Лету, так с какой стати секс вот сейчас, в 2019 году, — табу?

Эксперты заявили, что Крид манипулирует слушателями, погружая их в эмоциональный транс.Фото: Евгения ГУСЕВА

На афишах Крида эксперты нашли нейролингвистическое программирование. Выражается оно в глазах, губах и татуировках.

«Центром афиши являются губы исполнителя, которые сомкнуты. Однако глаза певца смотрят прямо в глаза зрителя, выражая при этом молчаливый призыв. Глаза, губы, надпись «выбрать билет» и видимое слово татуировки на груди артиста на английском языке «SAY» составляют якорь нейролингвистического программирования».

Эксперты не оценили и псевдоним певца. Апеллируют к древнерусскому языку и сказке «Волк и семеро козлят».

«Слово «Крид» ассоциируется с древнерусским словом КРИВДА, которое является синонимом лжи, антонимом правды и истины <…> В сочетании с русским именем Егор (упрощённое от Егорий – Георгий), псевдоним Крид расширяет рамки доверительности общения со зрителем. <…> Доверие подростков вовлекает их в западню псевдолюбви (пародии на любящего человека, злонамеренного притворства). Аналогия такого обмана есть в русской народной сказке «Волк и семеро козлят», где разоблачается злодейское воздействие изменённого голоса (подделанного под материнский тон) на коллективное сознание детей».

И так 15 страниц, из которых следует, что Крид негативно влияет на развитие детей и подростков.

Нет, Егор Крид, конечно, не представитель интеллектуальной музыки. И маркировка «18+» вполне себе оправданна, хотя бы потому, что в песнях есть мат. Крид — это типичный представитель массовой культуры. «Чисто коммерческий проект», как и написали сами эксперты, который творчеством тупо зарабатывает деньги. Массовая культура — штука, соответствующая запросам масс, уж простите за повтор. И что на что влияет: масскульт на общество или общество на масскульт, большой вопрос. Но обвинять Крида в обесценивании института семьи, сатанизме и конфликте с Украиной, основываясь на татуировках и созвучии со словом «кривда» — как-то чересчур.

КОММЕНТАРИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО КРИТИКА

Артур Гаспарян, музыкальный журналист, критик:

— В бурной деятельности экспертов главным должен быть закон, где нет дефиниций о тлетворности. Есть закон, есть конституция, в которой четко сказано о свободе слова и творчества. Вместо этого занимается не пойми о чем. С точки зрения здравого смысла комментировать этот бред честно говоря трудно.

Может быть, маркировка и имеет рациональное зерно во всех цивилизованных странах Европы. В данном случае маркировка абсолютна не мотивирована. Что касается мата и беспорядочных половых связей, которые якобы пропагандируются, я бы экспертам советовал сходить в Эрмитаж и посмотреть полотна эпохи Ренессанса, а после этого вынести свое суждения и поставить маркировку на посещение музея.