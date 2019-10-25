2019-10-25T20:20:44+03:00
Звезды

Сергей Женовач раздал мхатовцам «Чаек»

В МХТ имени Чехова прошло ежегодное награждение памятными значками
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач вручает "Чайку" актрисе Наталье Теняковой.Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач вручает "Чайку" актрисе Наталье Теняковой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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В МХТ имени Чехова прошло ежегодное награждение памятными значками. Церемония была посвящена дню рождения театра — 26 октября МХТ исполняется 121 год.

Художественный руководитель театра Сергей Женовач вручил заслуженным мхатовцам бронзовых (тем, кто проработал в театре 15 лет), серебряных (25 лет) и золотых ( 30, 35 и 40 лет) «Чаек». Те, кто прослужил в театре более 45 лет, как например, народная артистка России Нина Гуляева, получили золотой значок с изумрудом и бриллиантом .

Народная артистка РСФСР Нина Гуляева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Народная артистка РСФСР Нина Гуляева.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наталия Егорова и Наталья Тенякова получили по золотой «Чайке», Дарья Юрская — серебряную. Народные артисты Ольга Яковлева, Авангард Леонтьев, Сергей Сосновский — бронзовые. Есть теперь «Чайка» и у хореографа Аллы Сигаловой.

Народная артистка РФ Наталья Егорова. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Народная артистка РФ Наталья Егорова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Заслуженная артистка Российской Федерации Дарья Юрская. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Заслуженная артистка Российской Федерации Дарья Юрская.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Народный артист РФ Авангард Леонтьев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Народный артист РФ Авангард Леонтьев.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- Сколько лет я работаю в театре? 65 лет – это, на самом деле, не 65! Я уже на втором курсе играла Сережу в «Анне Карениной», с Аллой Константиновной Тарасовой. Играла Митиль в «Синей птице», - рассказала актриса Нина Гуляева. - Так что к этим годам надо прибавить еще два. В этом фойе, где сейчас нам вручают награды, висит портрет моего Славы, Вячеслава Михайловича Невинного. И вот как раз в этом месте он меня как-то вызвал из буфета и сказал: «Я тебя люблю, будь моей женой! Я хочу иметь от тебя детей».Такая я счастливая, такая счастливая! Я с утра встаю и сюда иду – это мой дом!

Из истории вопроса:

В 1901 году первые жетоны "Чайка" были подарены Чеховым актерам, игравшим в его пьесах "Чайка" и "Дядя Ваня". В октябре 1908 года к 10-летию Московского Художественного театра был выпущен значок "Чайка" с тремя портретами: Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко и Саввы Морозова. Значок вручался всем, кто прослужил в МХТ 10 лет.

В 1923 году к 25-летию МХТ его отцы-основатели приняли решение о награждении почетным юбилейным значком "Чайка" актеров, проработавших 15 лет в театре и других работников за 25-летнюю службу.

В 2001 году художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков ввел деление значков на золотые, серебряные и бронзовые, тем самым обозначив важность вклада мхатовцев в общее дело. В этом году представлен новый дизайн значков, его автор – главный художник МХТ имени А.П. Чехова Александр Боровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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