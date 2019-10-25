2019-10-25T22:23:02+03:00
Национальный вопрос в России

Найдено «Ключевое слово»

В Москве прошла церемония вручения премий за сохранение языкового разнообразия
Сергей ЧЕРНЫХ
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Фото: Сергей ЧЕРНЫХ
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В здании Торгово-промышленной палаты прошла церемония награждения лауретов III Всероссийской премии «Ключевое слово», направленной на сохранение языкового богатства и разнообразия народов, проживающих на территории России, организованная Федеральным агентством по делам национальностей.

Церемонии предшествовала кропотливая работа членов жюри, состоявшего из представителей научного сообщества, журналистов, политиков и общественных деятелей. В результате из 713-и присланных работ были отобраны девять победителей в пяти номинациях, плюс две специальные премии.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Лучший мультимедийный проект

Центр онлайн-школы обучения татарскому языку «Ана теле» Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета; компания EF Corporate Language Learning Solutions в России и странах СНГ.

Лучший издательский проект

Рожновой Ольге, Красильниковой Инге, Бибиковой Еленой, Осиповой Веронике за публикацию уйльтинской национальной легенды «Манга- Мэргэ», проиллюстрированной работами уйльтинских мастериц на рыбьей коже. Книга «Легенда на рыбьей коже».

Лучший научный проект

Проект «Большой толковый словарь якутского языка – новый тип толкового словаря в тюркских языках» группы ученых Северо-Восточного Федерального Университета.

Лучшая социальная инициатива

Проект Башкирской Википедии «Вики-бабушки» и Телерадиокомпания «Русский мир».

За сохранение малых языков

Награждены Анастасия и Николай Куриловы за «Музыкальный весёлый букварь» и коллектив КГБУК «Таймырский Дом народного творчества» за организацию просветительского проекта «Школа тундровика».

Социально ответственный бизнес

За системную поддержку языков коренных малых народов севера награждена компания «НОРНИКЕЛЬ».

Специальная номинация «За особые заслуги»

Награждена заведующий лабораторией Института языкознания РАН Ольга Казакевич.

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