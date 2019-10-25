Сохраним лес для потомков

Завершается масштабная всероссийская кампания "Сохраним лес", начавшаяся 14сентября 2019 года по инициативе Минприроды и Федерального агентства лесного хозяйства (ФАЛХ), которая запланирована до конца октября. Кампания была организована в связи с бушевавшими все лето лесными пожарами, уничтожившими огромные лесные массивы в Сибири и на Дальнем Востоке.

Основной задачей акции стало максимальное восстановление лесных угодий и парковых насаждений России. Среди миллионов неравнодушных людей, откликнувшихся на инициативу, был актер театра и кино, режиссер Никита Высоцкий, пианист-виртуоз Денис Мацуев, кутюрье и телеведущий Игорь Гуляев, певица Зара, известный телеведущий, спортивный журналист Дмитрий Губерниев и другие звезды российской эстрады, кино и телевидения.

Самым знаменательным событием в этом благородном деле, к тому же еще и в преддверии саммита "Россия - Африка", проходящего в Сочи, стало участие в акции министра Минприроды и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и президентаЭкваториальной Гвинеи Теодоро ОбиангНгема Мбасого. Которые в рамках кампании "Сохраним лес", вместе торжественно посадили 30-миллионный саженец в парке "Южные культуры" на территории Кавказского заповедника.

Ученые отмечают, что лесные пожары, к сожалению, естественное явление, причиной которому могут быть различные погодные условия. И все же, в последнее время, благодаря растущему прогрессу в различных областях деятельности человечества и изменению климата эти природные катаклизмы стали масштабнее. Поэтому люди обязаны вмешаться и остановить разрушение природных экосистем.

Власти, в свою очередь, стараются максимально эффективно бороться с огнем, привлекая к тушению пожаров силы Министерства обороны и МЧС. И главное, благодаря предпринятым усилиям, всегда удавалось остановить стихию, прежде чем огонь доберется до населенных пунктов, предотвращая человеческие жертвы.

Значимым является и то, что согласно плану по восстановлению лесных богатств России, закрепленному в национальном проекте "Экология", уже в ближайшие пять лет лесные массивы должны увеличиться в 1,5раза.