2019-10-26T00:19:33+03:00
Спорт

15-летняя фигуристка Александра Трусова идет третьей на Гран-При "Скейт Канада", Медведева упала на 6 место

В лидеры вышла японка Рика Кихира, исполнившая тройной аксель
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александра Трусова ждет своего в произвольной программе.Александра Трусова ждет своего в произвольной программе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В канадском городе Келоуна в пятницу, 25 октября, прошел второй этап серии Гран-При по фигурному катанию нового сезона. Один из главных номеров программы стартового дня турнира было выступление у женщин. Сборную России здесь представляют три фигуристки. Это - Серафима Саханович, Александра Трусова и Евгения Медведева. Вся троица знакома по работе с Этери Тутберидзе, но продолжает работу в команде известного специалиста лишь 15-летняя Саша Трусова. Для нее этот этап был первым в карьере.

Первой из наших на льду появилась Серафима Саханович и за свой прокат получила 62,63 балла. Она довольно долго лидировала в своей подгруппе, то есть "первой разминке". Но затем свое громкое слово сказала кореянка Юнг Ю, которая исполнила тройной аксель, довольно дорогой элемент. И за счет этого она получила суммарно 78,22 балла.

Восьмой стартовый номер был у Саши Трусовой. И Александра не подвела. Чисто откатав программу, она получила от судей 74,40 балла. Работавший экспертом "Первого канала" хореограф Илья Авербух пришел в восторг от проката:

- У меня просто нет слов, одно восхищение. Мне кажется, это одно из лучших исполнений программы что я видел. Видно, какую работу ведут тренеры и работой над компонентами. У нее сложные подходы к прыжкам, и сложные выходы из прыжков, - сказал в прямом эфире "Первого канала" Илья Авербух.

Но затем же на льду появилась Евгения Медведева. Самая раскрученная фигуристка России последнего времени не смогла показать должного уровня. У нее были сорванные прыжки, мелкие ошибки, которые заметили судьи. И главное - падение с двойного акселя.

- Тут даже говорить нечего. Один из самых легких прыжков, что есть, Женя споткнулась об него, двойной аксель. Один элемент может повести за собой, - сказал Авербух. Итог проката Жени - только 62,89 балла. Для фигуристки это довольно скромная оценка. Расстановку сил перед произвольной программой окончательно прояснили последние вышедшие на лед спортсменки. Американка Брэди Теннелл получила от арбитров 72,92 балла и расположилась вслед за Трусовой.

Ну а точку в короткой программе поставила японка Рика Кихира. У нее - 81,35 балла и чистое первое место перед произвольной программой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Гран-При Скейт Канада 2019. Женщины. Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) – 81,35

2. Ю Ен (Южная Корея) – 78,22

3. Александра Трусова (Россия) – 74,40

4. Брэди Теннелл (США) – 72,92

5. Габриэль Дэйлман (Канада) – 63,94

6. Евгения Медведева (Россия) – 62,89

7. Серафима Саханович (Россия) – 62,63

8. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 61,23

9. Алексия Паганини (Швейцария) – 60,68

10. Марин Хонда (Япония) – 59,20

11. Алисия Пино (Канада) – 57,59

12. Вероника Малле (Канада) – 51,90

ИСТОЧНИК KP.RU

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