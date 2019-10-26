2019-10-26T01:21:34+03:00
Звезды

Вера Брежнева в кожаном лифчике померялась декольте с супермоделью Кендалл Дженнер

Певица стала звездой модного показа в Италии
Ирина СУХАНОВА
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Вера Брежнева часто становится гостьей модных показов.Вера Брежнева часто становится гостьей модных показов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Певица Вера Брежнева стала одной из приглашенных звезда показа дизайнера Giambattista Valli. Итальянский кутюрье выпустил совместную коллекцию с демократичной шведской маркой одежды H&M, которая последние несколько лет сотрудничает со многими люксовыми брендами. Показ проходил в Риме, в роскошной старинной галерее. Наряды на подиуме вместе с другими манекенщицами демонстрировала супермодель Кендалл Дженнер. Вера Брежнева – лицо H&M в России – во время показа сидела в первом ряду.

Певица пришла на показ в кожаном бюстгальтере, продемонстрировавшем ее красивый бюст. Поверх лифчика Вера накинула жакет из новой коллекции H&M, образ дополнили кожаные брюки и ботильоны.

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Вчера в Риме прошел показ самой ожидаемой коллекции @giambattistavalli и @hm
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Гости показа оценили сексуальный образ Брежневой: фотографы целый вечер так и вились вокруг нее. Вера с удовольствием позировала камерам и делала селфи на свой мобильный телефон.

Супермодель Кендалл Дженнер вышла на подиум в алом воздушном платье с длинным шлейфом и глубоким декольте до талии. 23-летняя манекенщица продефилировала по подиуму еще в нескольких нарядах, но именно в алом платье она открывала показ и закрывала его.

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Кендалл Дженнер на показе Giambattista Valli.
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К слову, декольте Веры Брежневой выглядело на фото куда эффектнее плоской груди американки Кендалл Дженнер. Вера – одна из самых красивых звезд российского шоу-бизнеса, и ей действительно есть что показать. В свои 37 лет Брежнева может позволить себе самые смелые наряды – и не выглядеть при этом вульгарно. «Вера, модели рядом с вами не смотрятся, а вы лучше всех», - написали поклонники в комментариях в Инстаграме.

Вера на показе в Риме. Фото: Инстаграм.

Вера на показе в Риме. Фото: Инстаграм.

Видеороликами и фотографиями с показа в Риме певица поделилась на своей странице в соцсети.

- Показ проходил в потрясающей частной галерее, благодаря чему, все вокруг казалось волшебным. В сторис вчера очень хотела передать атмосферу. А сейчас хочется оставить в ленте на память фото с этого вечера и видео с его финала, - написала Вера.

Брежнева делала селфи для Инстаграма. Фото: Инстаграм.

Брежнева делала селфи для Инстаграма. Фото: Инстаграм.

В Рим певица прилетела одна, без своего мужа, продюсера Константина Меладзе. Брежнева – частая гостья красных дорожек, но ее супруг не любит светскую жизнь. Константин предоставляет своей красавице жене полную свободу, и на всех вечеринках и светских приемах Вера появляется без него. Певица рассказывала, что муж безгранично доверяет ей, а она никогда не дает ему повода усомниться в своей верности.

Певица пришла на показ в кожаном бюстгальтере, продемонстрировавшем ее красивый бюст. Фото: Инстаграм.

Певица пришла на показ в кожаном бюстгальтере, продемонстрировавшем ее красивый бюст. Фото: Инстаграм.

hmhm
From the runway in Rome @giambattistavalliparis x @hm #Project
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ИСТОЧНИК KP.RU

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