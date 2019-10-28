Оппозиционный кандидат Фернандес смог победить президента Аргентины Макри в первом туре

Теперь уже можно с полной уверенностью сказать - новым президентом Аргентины становится кандидат от коалиции «Фронт для всех» Альберто Фернандес. После подсчета 96,22 процента бюллетеней оппозиционный политик получил 48,03 процента голосов, чего, согласно местным законам, достаточно для победы в первом туре выборов главы государства. Всего в голосовании принял участие почти 81 процент зарегистрированных избирателей.

Чуда не случилось - проиграв на предварительных выборах в августе этого года действующий президент Маурисио Макри не смог кардинально изменить ситуацию и в воскресенье еще раз потерпел поражение. Глава государства уже признал свое фиаско, и поздравил Фернандеса с победой. При этом он заявил, что пригласил будущего лидера в понедельник к себе на завтрак в президентский дворец, чтобы "начать передачу власти, которая должна привести к спокойствию аргентинцев".

- Надеюсь, что те, кто были нашими противниками эти четыре года, будут достаточно разумными и помогут нам восстановить страну из пепла, - заявил, в свою очередь, Фернандес. - Давайте строить ту Аргентину, которую мы заслуживаем!

Сейчас по Буэнос-Айресу проносятся, бибикая, автомобили, народ на площадях и проспектах радостно поет песни. По многим улицам сторонники Фернандеса идут, выкрикивая подбадривающие кричалки, танцуя под зажигательную музыку. Сам новоизбранный президент поспешил выехать из своего дома в сторону партийной штаб-квартиры, которую здесь называют "бункер", чтобы вместе с соратниками отпраздновать триумф.

Рядом со штабом Макри наоборот было не так многолюдно. Пережевывая рогалики с сыром и пиццу, сторонники президента с нетерпением ждали первых результатов голосования, надеясь на второй тур, где у Макри могли бы быть хоть какие-то шансы. Но постепенно после оглашения первых итогов народ начал расходиться, видя "крушение надежд" аргентинского лидера.

Сами выборы прошли без чрезвычайных происшествий. Некоторые избиратели пришли на участки, переодевшись в различных персонажей, например, героя фильма "Джокер" или Папу Римского.

Новый президент должен вступить в должность после инаугурации, которая на 10 декабря этого года.