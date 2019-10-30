Третьеклассников из Калининграда научат интернет-безопасности с помощью комиксов

Для каждой социальной сети существует свои правила регистрации пользователей. В том числе установлен минимальный возраст. Например, Facebook рекомендуют пользоваться людям не младше 13 лет, посещения YouTube лучше отложить до совершеннолетия – здесь гораздо чаще можно встретить контент, не предназначенный для детского просмотра.

На практике к этим рекомендациям мало кто прислушивается. С разрешения взрослых, а порой и без него, дети «сидят» в соцсетях. Препятствовать этому бессмысленно, Сети стали частью жизни общества и вряд ли справедливо запрещать ребенку то, чем увлекаешься сам. Но если это нельзя остановить, то можно сделать безопасным.

Такой комикс авторы проекты уже разработали для ребят 5-9 классов Фото: baltcsi.ru

Активисты из «Балтийского центра социальных инноваций» предложили вести в школах уроки интернет безопасности. Причем вместо скучных лекций просвещать решили с помощью игры. Так родился проект «Интернет полезный, Интернет вредный».

В марте 2019 года волонтеры провели опрос среди ребят 3-4 классов калининградской школы и их родителей. Оказалось, что у всех ребят есть аккаунты в соцсетях. Половине из них уже приходилось сталкиваться в Интернете с грубостью. При этом школьники имели смутные представления, в чем опасность социальных сетей.

- На вопрос, как узнать мошенника в Интернете, дети отвечали – он будет заставлять делать что-то плохое, - рассказали авторы проекта.

Герои комикса на своем опыте рассказывают, как выбирать пароль и делать онлайн покупки Фото: baltcsi.ru

Родителей, которые уверены, что их ребенок ведет в Сети себя в соответствии с правилами безопасности, только половина. Остальные засомневались, что школьник вообще знает эти правила. Не в каждой семье проводят беседы об интернет безопасности. А те, что все-таки разговаривают на эту тему, признались, что делают это не регулярно, а от случая к случаю.

Такая ситуация не только в Калининграде: по результатам исследования компании AVG, 45% россиян иногда общаются со своим ребенком об интернет безопасности; 14% не общаются, потому что сами этого не хотят.

Задумка авторов проекта в том, чтобы подготовить необычные пособия для ребят 3 и 4 классов. Это комикс и настольная игра. Но прежде, чем приступить к работе, решили выяснить, что представляет главную угрозу для ребят этого возраста. «Балтийский центр социальных инноваций» с октября 2019 года приступил к мастер-классам. Всего их будет шесть. На каждой встрече с ребятами обсудят отдельные вопросы безопасности в Сети. Например, первый мастер-класс был посвящен паролям. С помощью полученной информации волонтеры оформят комикс так, чтобы он оказался полезным для ребят именно этой возрастной группы.

Следующий этап – тестирование пособий. Волонтеры планируют провести 12 проверок, в которых примут участие не меньше 240 школьников. Вместе с детьми авторы проекта доработают комиксы и настольные игры, найдут недочеты, внесут дополнения. Только после этого пособия пустят в тираж и разместят в открытом доступе в Интернете.

После мастер-классов начнется тестирование пособия Фото: baltcsi.ru

Пособия по интернет безопасности создают с помощью средств президентского гранта. В школы и библиотеки Калининграда и Зеленоградска передадут «учебные коробки»: комиксы, игра, сказки, сценарии. Таким образом, в этих учреждениях смогут самостоятельно проводить интересные занятия об интернет безопасности.

Авторы проекта рассчитывают, что комиксы для ребят 3-4 классов, станут логичным продолжением предыдущего проекта, реализованного для школьников 5-9 классов. Это был тоже комикс по интернет безопасность. Его героями стали персонажи Петя и Аня. На своем примере они рассказали ребятам, как беречь свой пароль, делать покупки онлайн и почему нельзя встречаться с незнакомцами из интернета.

Работать волонтеры будут не только с детьми. Для 80 родителей прочитают лекции, дадут полезные советы и ответят на вопросы о безопасности детей в Сети.