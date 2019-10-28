Английский для глухих: Дети с нарушенным слухом из Томской школы впервые начали изучать иностранный язык

В России живут сотни тысяч глухих и слабослышащих людей. И большинство из них никогда даже не задумывались об изучении, например, английского. Почему-то считается, что неслышащие люди просто не могут освоить иностранный язык. Ни языковых курсов для взрослых, ни уроков в школах для детей с нарушенным слухом в стране почти нет.

— Но это миф, ничем не подтвержденный, — рассказывают в Центре поддержки людей с нарушенным слухом «Созвучие». — Лишь в некоторых городах России иностранный есть в школах для слабослышащих детей, и то в виде факультативов.

Именно поэтому проект, который придумали в «Созвучии», по сути уникальный. А томская школа-интернат для детей с нарушенным слухом стала одной из немногих в России, где с детьми занимаются английским. Причем на постоянной основе.

Занятия проходят два раза в неделю для старших и младших школьников. Фото: официальная страница АНО "Созвучие" ВКонтакте

Сотрудники «Созвучия» сразу решили, что никакого принуждения не будет. На занятия ходят лишь те ребята, которым действительно интересно изучать английский язык. Основой для коммуникации педагога с учениками стал русский язык жестов. Кстати, именно поиск подходящего преподавателя – который владел бы и английским, и жестовым языками, казался по началу самой сложной задачей. Однако повезло, учитель Оксана Махотина сама вышла на связь с организацией. К тому моменту, она уже преподавала английский взрослым и детям. И как раз освоила на курсах жестовый язык.

- Как человек, знающий английский язык, я понимала, что без практики все забывается, - объясняет Оксана Махотина.

Ей очень хотелось применить свои новые знания, а «Созвучию» был нужен преподаватель именно с такими навыками.

- Тогда я решилась воплотить свою давнюю мечту, рассказала Оксане, что очень хочу, чтобы дети с нарушенным слухом изучали английский. У нее просто не было шансов отказаться, - рассказывает директор «Центра поддержки людей с нарушенным слухом «Созвучие» Анна Попелло.

Первое время обучение проходило на волонтерских началах. Благодаря средствам президентского гранта проект «Тотальная коммуникация» удалось вывести на новый уровень. С тех пор глухие и слабослышащие дети изучают английский регулярно - два раза в неделю. А преподаватель стала получать за свой труд зарплату.

Английский для глухих.

Упор сделали на письменный язык - ученики составляют предложения и переводят тексты. Очень быстро удалось добиться первых результатов - визуальная память у ребят прекрасно развита. Поэтому написание слов они схватывают на лету.

Для детей открылся целый новый мир англоязычного контента – тексты, фильмы с субтитрами, книги. Кроме того, изучение иностранного языка поможет глухим и слабослышащим школьникам при поступлении в учебные заведения и при устройстве на работу.

— Вполне возможно, что при должном внимании к данной теме и создании условий для изучения языков, кто-то из подростков с нарушенным слухом смог бы стать прекрасным письменным переводчиком, — объясняет Анна Попелло.

Волонтеры сумели развеять миф о том, что глухим не под силу освоить иностранный язык. Теперь же в «Созвучии» мечтают поделиться своим уникальным опытом. Для этого занятия хотят записывать на видео, чтобы позже сделать на его основе обучающие ролики для других преподавателей.