2019-10-28T11:52:46+03:00
Общество

Мальчик, видевший смерть

Этот 9-летний малыш был обречен на гибель, но индийские хирурги вытащили его с того света, и теперь у него есть шанс полностью выздороветь, если мы поможем
Ярослава ТАНЬКОВА
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Артем нуждается в срочной помощи.Артем нуждается в срочной помощи.
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Не успел Темка родиться, как его, по сути, приговорили к смерти.

- У малыша слишком сложный, неоперабельный порок сердца, – тяжело вздохнул доктор. - Спасти его может только одновременная трансплантация сердца и легких. Но так как в России нет закона о детском донорстве, шансов у вашего сына нет. Мы, конечно же, поставили его во взрослый лист ожидания, но до совершеннолетия он, увы, не дотянет.

Это был конец света. Родители рыдали, надеялись, теряли надежду и буквально чернели. Ребенок умирал у них на руках. Пророчество докторов неумолимо сбывалось.

Единственным шансом оставалась поездка в страну, где детская трансплантация разрешена. Поэтому семья прыгнула выше головы и собрала деньги на поездку в Индию.

- Я вносил сына в госпиталь на руках, — вспоминает отец. - Сам он идти уже не мог, был весь синий и глядел «в никуда», то есть, по сути, видел смерть, и мы теряли надежду. Ведь в любом случае донорские органы предстояло еще ждать… Гемоглобин — 20, сатурация (уровень насыщения крови кислородом) — 60. Доктора сказали: то, что Артем вообще еще жив – чудо!

Но еще бОльшим чудом стало заключение, что можно обойтись и без трансплантации! Опытные хирурги взялись прооперировать сердце мальчика, несмотря на сложность порока. Предстояли две сложнейшие операции, но это был реальный шанс на спасение!

И вот, одна операция уже позади. Артем вышел из клиники на своих ногах, порозовевший и впервые в жизни не задыхающийся. Родители плакали от счастья: «Сын снова живет! Он стал интересоваться окружающим, играет, вспомнил, что любит мороженое…». Но беда в том, что вторая операция должна состояться не позднее полугода после первой. А денег на нее у семьи не осталось. Вернулись в Россию, стали искать выход и стучаться во все двери. Но пока тщетно.

– Все, что могли мы уже продали, во все долги влезли, государство ничем, кроме обещания прооперировать, если, доживем до 18-летия, ничем помочь не может… У время бежит. Два месяца уже прошло. Осталось еще четыре месяца, в течении которых мы должны отыскать где-то 22 000 долларов! Без второй операции, состояние Артема вернется к прежнему, и тогда уже безвозвратно. Он просто умрет. Пожалуйста, помогите!

По всем вопросам (в том числе, если вы хотите передать деньги лично в руки семье) звоните: (499) 250-02-44 Татьяна и Вера (координаторы).

Как помочь:

Можно пожертвовать через СМС, отправив сообщение со словом ФОНД и (через пробел) суммой пожертвования на номер 3443. Например: «ФОНД 100».

Можно пожертвовать через банк:

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг

ИНН 7702579448 КПП 770201001

Р/с № 40703810822000000423

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Кор.счет № 30101810345250000745

БИК 044525745

Назначение: благотворительное пожертвование для Артема Птушкина.

Можно пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI). В назначении пожертвования не забудьте указать "Для Артема Птушкина "

Страница для перевода пожертвований с банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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