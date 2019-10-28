2019-10-28T12:27:04+03:00
Общество

Сергей Собянин: В Москве ежегодно совершают около 300 тысяч преступлений, из них 60% - мигранты

Мэр города предложил повысить безопасность на вокзалах и в торговых центрах
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В столице ежегодно совершают около 300 тысяч преступлений, из них 60% - мигранты. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил во время выступления 28 октября на общегородском расширенном совещании "Профилактика правонарушений", основной задачей которого было определить планы на следующий год.

- Год от года снижается преступность в нашем городе, если сравнить результаты 2000 года, 2010 года и сейчас - грабежи уменьшились в пять раз, угоны машин и кражи квартир - в четыре раза, убийства - в два раза. Сегодня Москва один из самых безопасных городов мира, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Но проблем в сфере безопасности еще предостаточно. В городе продолжают тестировать систему считывания лиц по городским камерам - за последние годы были задержаны десятки лиц, находившихся в уголовном розыске. По словам мэра города, нужно повысить эффективность безопасности в торговых центрах, увеселительных заведениях, ночных клубах.

- Количество смертей от наркотиков увеличилось, мы должны системно подходить к борьбе. Наркоторговля в жилом сервисе. Мы должны наводить порядки в подъездах, ночных клубах. Родители все чаще стали давать согласие на проведение тестов на наркотики - уже больше 90% школьников проходят эти тесты, - отметил Сергей Собянин.

Сергей Собянин выступил на общегородском расширенном совещании "Профилактика правонарушений". Фото: Алиса ТИТКО

Сергей Собянин выступил на общегородском расширенном совещании "Профилактика правонарушений".Фото: Алиса ТИТКО

Вспомнил мэр города и беспорядки на улицах Киева, Гонконга, где массовые сборища парализовали движение транспорта, работу бизнеса. Были кровавые разборки, применение резиновых пуль, десятки убитых. Беспорядки были и в тихой Барселоне.

- В Москве проходят десятки мирных митингов, на которых правоохранительные органы обеспечивают полный порядок и нет проблем с их проведением. Но прошли несанкционированные митинги, которые привели к серьезным проблемам на улицах Москвы. И то, что они не перешли в серьезные проблемы, как мы это видим в других городах, это заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на столичных улицах, - отметил Сергей Собянин.

К тому же мэр города напомнил о безопасном проведении массовых праздников в городе, в которых приняли участие миллионы москвичей и гостей.

Москва, по слова Сергея Собянина, не может изолироваться от "умных технологий", когда растет IT-преступность, количество телефонных мошеничеств. Сейчас столице важно создавать новые технологии для борьбы еще и с этими видами преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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