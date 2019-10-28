Министр счастья: "Люди с высокими зарплатами счастливее тех, кто получает меньше. Но от денег зависит только 5 процентов счастья"

Министерство счастья – это, наверное, что-то вроде НИИЧАВО (помните, у Стругацих Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства). Звучит прикольно и красиво, но как-то несерьезно. Ну как государство может меня осчастливить? Счастье ж не налоговый вычет, чтоб на банковский счет перечислить. Не придумали еще биржи счастья, где начислялись бы проценты ежемесячными порциями восторгов. А вдруг инфляция, и елочные игрушки больше не радуют?

В другой части мозга рисуются картинки из антиутопии. Чиновники ходят и проверяют, кто тут не улыбается, кто не счастлив, кто не доволен?

ОТВЕЗИТЕ МЕНЯ В ГИМАЛАИ!

Однако есть в мире страна, где министерство счастья реально существует. Хотя и сама страна для большинства из нас – почти из сказки. Далекое маленькое королевство в Гималаях. Бутан. Министр счастья Дордже Пенджо приехал в Москву, на Форум социальных инноваций регионов, чтобы делиться опытом. Все спикеры-чиновники – в пиджаках и при галстуках. А он в национальном наряде, похожем на короткий халат. Называется гхо, это обязательный дресс-код для чиновников Бутана.

Паззл сложился. Название министерства звучит ну очень непривычно. И министр выглядит также. Да и представления о счастье в гималайском королевстве тоже свои, особенные. И я вовсе не агитирую дружно идти бутанским путем. Но посмотреть любопытно! Или хотя бы расспросить.

- В Бутане правда считают, что государство может осчастливить своих граждан? Или все-таки каждый из нас кузнец своего счастья, где бы мы ни жили, в Москве или в Гималях?

- Государство отвечает за то, чтобы создать условия для счастья. Точно также, как с образованием или здоровьем. Дело государства – обеспечить своим гражданам возможность получить бесплатное образование. Выбор человека, учиться ему в школе или университете, или нет. Мы не можем заставлять людей учиться, это будет нарушением прав человека. Но мы можем пропагандировать образование. Точно также у человека должна быть и возможность обратиться к врачу, обеспеченная государством. Однако здоровье зависит в первую очередь от нашего образа жизни.

Название "минсчастья" звучит ну очень непривычно. И министр выглядит также.Фото: Юлия СМИРНОВА

КАК ИЗМЕРЯЮТ СЧАСТЬЕ

Про образование и здоровье Дордже Пенджо вспомнил не случайно: это важнейшие составляющие счастье, исходя из бутанской концепции. Но не единственные. Индекс Валового национального счастья в Бутане построен на 9 главных показателях. Их измеряют с 2008 года, проводя подробнейшие опросы населения: психологическое самочувствие, здоровье, использование времени (мы бы сказали – баланс между работой и отдыхом, семьей, хобби), образование, культура, хорошее управление, экология, качество жизни и социальные контакты.

- Что вы поняли за десять лет регулярного измерения счастья? Что делает человека счастливым? Может, один из показателей важнее, чем остальные?

- Здоровье. Больше всего баллов в индексе валового национального счастья – по этому показателю. Но лично я считаю, что важнее всего социальные контакты наша общественная жизнь.

- Люди в Бутане стали счастливее? Как меняется индекс?

- Да, мы удовлетворены результатами. В двух сферах показатели стали хуже – это как раз общественная жизнь и психологическое самочувствие. По остальным улучшились. Хотя все по-разному. У мужчин дела обстоят лучше по части образования, например. Женщины же больше счастья находят в общественной жизни. Горожане счастливее по таким критериям, как качество жизни и здоровье, чем сельские жители. Зато в деревне (а Бутан аграрная страна, в городах живет лишь 20% населения. - Ю. С.) лучше психологическое самочувствие и удовлетворенность тем, как люди используют свое время. Да, люди с высокими зарплатами счастливее людей, получающих мало. Но это не объясняет глубинных причин счастья, мы должны смотреть и на другие аспекты. От денег зависит, может быть, 5 процентов счастья.

Все это звучит так, словно Министерство счастья – это Минздрав и Минпрос в одном флаконе, да еще вместе с Министерством природных ресурсов и сельского хозяйства. Отчасти – да. Счастье для Бутана понятие не эфемерно-эмоциональное, а экономическое. Комиссию по валовому национальному счастью возглавляет премьер-министр. Задачи по увеличению ВНС включены в пятилетний план развития страны.

КАРМА ТАКАЯ...

“Наше счастье – это не ха-ха и хи-хи, - сказал недавно в интервью CNN премьер Бутана Лотай Черинг. - Мы имеем ввиду удовлетворенность жизнью, контроль над своим умом и своими желаниями. Не завидовать другим, быть довольным тем, что имеешь, сочувствовать и делиться – вот что значит быть счастливым”.

Опросы для составления индекса счастья длятся по много часов. И некоторые вопросы нас бы удивили:

- Мы спрашиваем людей, что они думают о законе кармы, - приводит пример Дордже Пенджо. - Человек, верящий в закон кармы, вряд ли будет счастлив, если они убил, украл, соврал или заразился нехорошей болезнью, изменяя жене.Спрашиваем, занимаются ли они благотворительностью. Спрашиваем людей, медитируют ли они. Молитвы есть во всех религиях, но медитация свойственна именно буддизму. Думаю, то, что работает в нашей маленькой стране, сложно напрямую перенести на большие многонациональные государства. В России живут люди разных культур, разных религий. Сострадание и связанная с ним благотворительность универсальны, но многие важные для нас и нашего понимания счастья вещи объясняются буддизмом.

- Например?

- Буддийская идея – быть довольным тем, что у тебя есть, не сравнивать себя с другими. Мы не гонимся за материальными ценностями. Все мы когда-то умрем, и важно будет, что мы успели сделать, а не сколько у нас денег. Но точно также в любой другой религии легко найти идеи, которые помогают быть счастливыми.

СМЫСЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ!

- Бутан ревностно сохраняет свои традиции: праздники, музыку, одежду. Помогает ли это быть счастливыми?

- Да! Если ты копируешь чужую культуру – ты всегда второй, не первый. А если мы знаем, кто мы есть, нам не нужно никого копировать. Если сохраняешь свою культуру - ты уникален. Это очень важно. Человеку для счастья обязательно нужно чувство своих корней, это фундамент, на котором мы стоим. Будь то история, культура, религия.

- К природе вы тоже относитесь трепетно. Созерцание красивых пейзажей и прогулки на природе способствуют счастью?

- Созерцание природы, любование пейзажами, как и любой красотой, – да. Есть исследования, доказывающие, что даже больные исцеляются быстрее, если смотрят на красивый пейзаж за окном, а не на стены в комнаты.

Дордже Пенджо: "Если сохраняешь свою культуру - ты уникален. Это очень важно".Фото: Юлия СМИРНОВА

Насчет прогулок... Людям, работающим за компьютером, занимающимся умственным трудом, прогулки полезны. Хотя они помогают скорее быть не счастливыми, а более продуктивными. Знаете, мы в Бутане вообще не гуляем. Мы просто идем из одного места в другое. Это все современная городская культура - мол, ходить полезно для здоровья. В деревнях разве кто-нибудь гуляет? Человек не должен делать ничего впустую. Хочешь ходить, гулять – тогда возьми и отнести что-нибудь из одного места в другое, сделай что-то полезное. Смысл должен быть.

ДВА МИРА, ДВА СЧАСТЬЯ?

8% бутанцев “глубоко счастливы”

35% - очень счастливы

48% - “просто” счастливы.

Получается, счастлива почти вся страна, за исключением 9% жителей. Это – результаты опросов, проведенных в самом Бутане.

Почему тогда Бутан оказался в хвосте официального международного рейтина (см. “Рейтинг”) самых счастливых стран мира? Дело в разных критериях. В ООНовском рейтинге учитывали ВВП на душу населения (а на него, как мы уже знаем, Бутан не обращает внимания), социальная поддержка, продолжительность жизни, социальные свободы, щедрость и отсутствие коррупции.

А может, просто государственная бутанская статистика лукавит? На Западе идею с валовым национальным счастьем часто называют “мягкой силой” . Бутан использует ее для создания имиджа мистического гималайского королевства, где мудрые люди знают что-то очень важное, нам недоступное. На самом же деле в стране много серьезных проблем, которые меркнут на фоне яркой обертки счастья для всех и каждого. Безработица, бедность, отсутствие инфраструктуры.

С другой стороны - бесплатное образование и медицина. Для сельских жителей электричество практически бесплатно. Выбросов СО2, которыми так озабочена мировая общественность, нет в принципе. Так что и тут вопрос приоритетов и критериев. Гималайское счастье, как и русскую душу, в общие аршины не вписать.

РЕЙТИНГ

Самые счастливые страны мира

1 Финляндия

2 Норвегия

3 Дания

4 Исландия

5 Швейцария

…

20 ОАЭ

…

59 Россия

…

97 Бутан

…

133 Индия

По данным World Happiness Report 2018, составленный экспертами Глобального партнерства в интересах устойчивого развития ООН. Мы выбрали первые пятерку и страны, которые где есть министерства счастья. Всего в рейтинге 156 государств.

СПРАВКА “КП”

Бутан – королевство в Гималаях, между Индией и Китаем. Столица Тхимпху расположена на выоте 2400 м над уровнем моря. Территория 38 тысяч кв.км – примерно как Рязанская область. Но 20% покрыто ледниками. В Бутане живет 740 тысяч человек, плотность населения 19 человек на квадратный километр – как в Астраханской области.

ВВП 2,5 миллиарда долларов – 160 миллионов рублей примерно. У любого субъекта РФ больше в разы. ВВП на душу населения – 3117 долларов, или 200 тысяч рублей, по этому показателю Бутан сравним с Бурятием и Дагестаном.

Главный доход страна получает от гидроэлектростанций – энергию продают в Индию, а также от сельского хозяйства и туризма. Промышленности практически нет.

В 1972 году на трон взошел новый король Джигме Сингье Вангчук, с тех страна стала потихоньку открываться миру. В 1998 году появился кабинет министров (до этого монархия была абсолютной). До 2002 года в Бутане было запрещено телевидение.

Именно Джигме Сингье Вангчук решил, что его страна заменит валовый национальный продукт валовым национальным счастьем (ВНС). Счастье же важнее. Сейчас царствует его сын, 39-летний Джигме Кхесар Намгьяла. В Конституции Бутана записано, что главная цель государства – счастье граждан.

У идеи ВНС есть и вполне понятный политический смысл. До 1970-х страна была изолирована от всего мира. Король решил, что открывать ее надо постепенно, чтобы глобализация не смыла традиционную культуру, а королевство не превратилось в туристический аттракцион или банановую республику. И экономику развивать так, чтобы не страдала природа и буддийские ценности. Да, такой вариант подходит не всем. Но в Бутане так.

Сейчас в бутанских школах обязательно изучение английского, иностранных консультантов приглашают для развития экономики, медицины и других сфер, на конференции по счастью приезжают ученые со всего мира, в том числе Нобелевские лауреты.

КСТАТИ

Бутан активно развивает туризм. 37% путешественников приезжают в Гималаи именно ради того, чтобы понять, что же такое счастье на государственном уровне. Однако день пребывания в гималайском королевстве стоит минимум 200 – 250 долларов, в зависимости от сезона. Это официальный сбор, в него входит проживание, транспорт, питание и экскурсии. Туристов, которые не готовы столько платить, в Бутан просто не пустят.

А ГДЕ ЕЩЕ?

По пути Бутана пошли и другие страны. Министр счастья в 2016 году появился в ОАЭ – точнее, появилась, ее зовут Охуд бин Хальфан аль Руми. Она теперь руководит Национальной программой счастья и позитива (у нас есть нацпроекты “Образование” и “Здравоохранение”, а у них вот нацпроект – счастье). Казалось бы, в богатых нефтяных Эмиратах работа у министра простая: раздавай себе гражданам золотые слитки, бесплатные дома и образование (что и правда делается), и будет всем счастье. Но нет, Охуд аль Руми отправила чиновников в университеты Беркли и Оксфорда – там есть научные центры, занимающиеся исследованием счастья, учредила медаль “Герой счастья”. Как и в Бутане, в ОАЭ начали измерять, насколько счастлив народ. Хотя реальность там все же другая: много внимания министерство уделяют созданию позитивной атмосферы в офисах и счастью покупателей и клиентов.

В Индии министерства счастья созданы в двух штатах – Мадхья-Прадеш (один из самых бедных в стране) и Андхра-Прадеш.

Исследования счастья на национальном уровне провели в Австралии и Новой Зеландии, хотя там обошлось без министерств.