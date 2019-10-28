2019-10-28T14:05:13+03:00
Общество

В Подмосковье умер известный советский художник-пейзажист

В возрасте 97 лет скончался известный художник и ветеран Великой Отечественной Войны
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Автопортрет Георгия Александровича Даугель-Дауге. Фото: gelos.ruАвтопортрет Георгия Александровича Даугель-Дауге. Фото: gelos.ru
Изменить размер текста:

Сегодня стало известно, что 26 октября ушел из жизни советский художник Георгий Александрович Даугель-Дауге. Родственники художника сообщили о его смерти в экстренные службы в субботу, 26 октября. Мужчина умер на 98 году жизни в своем доме в деревне Жуковка в Московской области.

"Последние годы он много болел, уже не мог ничего делать, не мог писать картины. Георгий Александрович скончался от естественных причин, в семейном кругу. В память о нем у нас остались картины, мы решили сохранить их и не распродавать." - рассказала KP.RU родственница художника.

Даугель-Дауге Георгий Александрович — талантливый советский художник, обладавший узнаваемой, экспрессивной манерой живописи. Мастер индустриального и лирического пейзажа. Участник многочисленных выставок. Ветеран Великой Отечественной Войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Валентина Терешкова - об Алексее Леонове: Я говорю ему – ты что, с ума сошел, бросить меня, одну? А он улыбался - мы еще с тобой повоюем
Об этом первая в мире женщина-космонавт рассказала нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Вашингтон расширил санкции в отношении Ирана
США посоветовали укрепляться на юге из-за «российской угрозы»
Песков: спор Зеленского с националистами «высветил» первоисточник проблем в Донбассе
Кремль: если главарь ИГ* уничтожен, можно говорить о вкладе Трампа в борьбу с терроризмом
Захарова: Угроза главы «Азова» ввести бойцов в Донбасс доказала вину националистов в блокировании Минских соглашений
RT рассказал о работе "либеральных" СМИ
Националисты опровергли сообщение о вывозе оружия из Золотого
В Подмосковье пропала женщина с перепонками на пальцах ног
Автомобилисты готовы платить по 2 тысячи за дорогу до Санкт-Петербурга, но при условии хорошей инфраструктуры
Суд в Москве арестовал студента, планировавшего расстрелять своих однокурсников и педагогов
Евросоюз согласился на отсрочку Brexit до 31 января
В Москве вызвать ветеринара станет в два раза дешевле
Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете
Актер из сериала «Сверхъестественное» задержан за драку
Синоптики предупредили москвичей о нехватке кислорода в воздухе
В Минкомсвязи опровергли сообщение о возможных сбоях в телевещании