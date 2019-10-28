В Подмосковье умер известный советский художник-пейзажист

Сегодня стало известно, что 26 октября ушел из жизни советский художник Георгий Александрович Даугель-Дауге. Родственники художника сообщили о его смерти в экстренные службы в субботу, 26 октября. Мужчина умер на 98 году жизни в своем доме в деревне Жуковка в Московской области.

"Последние годы он много болел, уже не мог ничего делать, не мог писать картины. Георгий Александрович скончался от естественных причин, в семейном кругу. В память о нем у нас остались картины, мы решили сохранить их и не распродавать." - рассказала KP.RU родственница художника.

Даугель-Дауге Георгий Александрович — талантливый советский художник, обладавший узнаваемой, экспрессивной манерой живописи. Мастер индустриального и лирического пейзажа. Участник многочисленных выставок. Ветеран Великой Отечественной Войны.