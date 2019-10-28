2019-10-28T13:47:48+03:00
Экономика

Россияне стали больше копить на старость и меньше на отдых

А сбережениями наши граждане считают сумму от 100 тысяч рублей
Елена ОДИНЦОВА
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Россияне стали копить более целеустремленно.Россияне стали копить более целеустремленно.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Россияне стали копить более целеустремленно. Как следует из опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований), за последние два года сократилась доля тех, кто копит просто так, «про запас» - с 52% до 43% (процент от тех, кто в принципе имеет какие-то сбережения). Зато резко увеличилось число тех, кто пытается сберечь денежку на весьма определенные нужды - «на старость», недвижимость, авто, образование.

Исследователи особо отмечают тот факт, что гораздо больше стало желающих копить на старость и на образование. По мнению Всеволода Хоменко, руководителя проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ, это может объясняться в частности снижением платежеспособности. Будущие пенсионеры меньше могут рассчитывать на помощь детей и социального окружения, поскольку там у самих с финансами не очень. То же — и с образованием. На нем либо экономят, либо пытаются скопить нужную сумму заранее.

- Это может свидетельствовать о том, что образование сегодня становится менее доступным, в какой-то степени элитарным, - считает Хоменко.

Зато россияне стали меньше откладывать на отдых — доля таких упала с 26% два года назад до 20%. Можно предположить, что на отдыхе в принципе стали чаще экономить в пользу более неотложных трат. Чаще всего на отдых откладывают жители Москвы и Питера (32%).

В целом, как следует из исследования, сбережениями наши граждане в среднем считают сумму от 100 тысяч рублей. Заначка, которую можно назвать сбережениями, есть примерно у трети (31%).

Соцопрос

На что вы откладываете деньги?

(Можно было дать несколько вариантов ответа)

На всякий случай 43%

На старость 25%

На отдых 20%

На ремонт квартиры или дома 17%

На покупку недвижимости 16%

На образование (свое и близких) 14%

На покупку авто 12%

На покупку дорогих вещей, которые не могу купить сходу (мебель, бытовая техника и т. п.) 9%

(Данные аналитического центра НАФИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

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