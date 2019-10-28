Россияне стали больше копить на старость и меньше на отдых
Россияне стали копить более целеустремленно. Как следует из опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований), за последние два года сократилась доля тех, кто копит просто так, «про запас» - с 52% до 43% (процент от тех, кто в принципе имеет какие-то сбережения). Зато резко увеличилось число тех, кто пытается сберечь денежку на весьма определенные нужды - «на старость», недвижимость, авто, образование.
Исследователи особо отмечают тот факт, что гораздо больше стало желающих копить на старость и на образование. По мнению Всеволода Хоменко, руководителя проектов в сфере финансовых исследований Аналитического центра НАФИ, это может объясняться в частности снижением платежеспособности. Будущие пенсионеры меньше могут рассчитывать на помощь детей и социального окружения, поскольку там у самих с финансами не очень. То же — и с образованием. На нем либо экономят, либо пытаются скопить нужную сумму заранее.
- Это может свидетельствовать о том, что образование сегодня становится менее доступным, в какой-то степени элитарным, - считает Хоменко.
Зато россияне стали меньше откладывать на отдых — доля таких упала с 26% два года назад до 20%. Можно предположить, что на отдыхе в принципе стали чаще экономить в пользу более неотложных трат. Чаще всего на отдых откладывают жители Москвы и Питера (32%).
В целом, как следует из исследования, сбережениями наши граждане в среднем считают сумму от 100 тысяч рублей. Заначка, которую можно назвать сбережениями, есть примерно у трети (31%).
Соцопрос
На что вы откладываете деньги?
(Можно было дать несколько вариантов ответа)
На всякий случай 43%
На старость 25%
На отдых 20%
На ремонт квартиры или дома 17%
На покупку недвижимости 16%
На образование (свое и близких) 14%
На покупку авто 12%
На покупку дорогих вещей, которые не могу купить сходу (мебель, бытовая техника и т. п.) 9%
(Данные аналитического центра НАФИ)
ИСТОЧНИК KP.RU