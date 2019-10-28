Евгений Ловчев: «Спартак» был заряжен, а «Локомотив» - устал

- Сейчас все восхваляют Тедеско. А как ваше мнение, пора радоваться за народную команду? - вопрос заслуженному мастеру спорта Евгению Ловчеву.

- Однозначно - пока нет. Всегда, когда приходит новый тренер, в команде происходит встряска. Что мы увидели? То, что «Спартак» во втором тайме очень хорошо сыграл в контратаке. Что «Спартак» был заряжен. И этот выплеск эмоций после первого гола, когда они кучу малу устроили, а Джикия залез на всех сверху, говорит о запредельном настрое. А он же не всегда играет. Люди устают. К примеру, когда команда подряд выигрывает несколько матчей, то это чувство притупляется, и тогда надо играть на мастерстве и на классе.

Здесь, если первый тайм в принципе равный был, то во втором очень сильно сказалась усталость «Локомотива». Если внимательно посмотреть за третьим мячом, который в контратаке забивал Ларссон, там несколько человек «Локомотива» в середине поля вообще бросили бежать. Раньше такого не было никогда. Я думаю, Семин устроит приличные разборы. А «Спартаку» эта победа нужна, как глоток свежего воздуха.

Я очень много раз вспоминал фразу, которую когда-то услышал из уст Николая Петровича Старостина. Легендарный тренер Борис Андреевич Аркадьев когда-то сказал: «Команда не играет в силу своих игроков». Вот я о «Спартаке» говорил то же самое. Потому что игроки Джикия, Зобнин, Тиль, Шюррле, Бакаев довольно приличного уровня, из них уже можно лепить команду. Предыдущему тренеру это не удалось. Сказать, что этому уже удалось – нет. Мы видели то же самое, когда «Спартак» совсем недавно с ЦСКА такой же второй тайм выдал.

Но я видел, что хочет тренер и в предыдущей игре, и в этой. Я видел, что, жестикулируя, он показывал команде. Он говорил: плотнее играть с игроками соперника, плотнее играть в обороне. Имеется в виду, защита и полузащита не должны друг от друга далеко растягиваться, чтобы плотность была в обороне. Ну и, естественно, быстрейшие атаки. Прошло в этот раз, еще раз повторю, с очень уставшей командой «Локомотива», которую на неделе возили, возили и возили в Турине. Я, честно говоря, совершенно не поддерживаю тот хвалебный тон об игре «Ювентуса» и «Локомотива», как «Локомотив» здорово сыграл. Я видел, что они два тайма отбивались и один раз перешли через центр поля.

- И все же, оптимизм есть?

- Будем смотреть. Скажу вам, что уже в следующей игре «Спартака» на Кубок России против «Ростова» будут проблемы.